Governo do Estado cria força-tarefa para avaliação técnica de convênios de apoio a atividades culturais nas Missões

O governo está conduzindo, desde quinta-feira (9/4), diversas reuniões de alinhamento com gestores de municípios contemplados no segundo grupo de convênios de apoio e fomento a atividades culturais nas Missões. Os encontros são liderados pelo secretário da Cultura em exercício, Fabiam Thomas.

Ontem, as reuniões ocorreram na sede da Associação dos Municípios das Missões (AMM), em Cerro Largo, e contaram com a participação de analistas da Secretaria da Cultura (Sedac). Nesta sexta-feira (10/4), os encontros seguem em São Paulo das Missões.

Thomas explicou que os investimentos anunciados em março pelo governador Eduardo Leite para as comemorações pelos 400 Anos das Missões Jesuíticas Guaranis fazem parte do segundo grupo de aportes que têm sido chamado de “Pró-Missões”. O recurso é de R$ 12,5 milhões nos 18 projetos de municípios e entidades da região.

“Esse investimento é resultado do trabalho da AMM e dos municípios que sensibilizaram o Estado sobre a importância dos projetos. A força-tarefa da Sedac deve agilizar a etapa de análise técnica, garantindo maior celeridade na liberação dos recursos”, destacou o secretário.

O objetivo dos encontros é aproximar a administração estadual dos municípios e otimizar a tramitação e a execução dos projetos, com orientações e adequações que garantam maior agilidade nas etapas administrativas e técnicas para a efetiva liberação dos valores. Somadas, as ações de valorização do patrimônio cultural missioneiro totalizam R$ 70 milhões, aplicados em 35 projetos – 16 anunciados em junho de 2025 .

“Os encontros apresentam apoio técnico especializado sobre requisitos necessários à celebração de convênios. Orientam também a respeito das diretrizes para eventual adequação de projetos de intervenção arquitetônica, os quais são propostos pelos entes municipais que receberão repasse de recursos estaduais”, explicou a coordenadora da assessoria técnica da Sedac, Suelen Bavaresco.

Primeira reunião

A primeira reunião, na quinta, ofereceu orientações coletivas e sobre a documentação exigida para os municípios de Dezesseis de Novembro, Giruá, Guarani das Missões, Ubiretama, Salvador das Missões, Santo Ângelo, Pirapó e São Pedro do Butiá. Para os projetos de Cerro Largo, Garruchos, Itacurubi, Mato Queimado, Rolador, Roque Gonzales e Sete de Setembro, os encontros foram individualizados para orientações personalizadas a cada iniciativa.

Suelen explicou que algumas propostas preveem captação de recursos acima do montante disponibilizado pelo Estado – nesses casos, as iniciativas foram analisadas individualmente. “Nesta etapa, analisamos a viabilidade de adequações técnicas ou o escalonamento das etapas de execução, compatibilizando a realização do projeto com o cronograma de desembolsos previsto”, disse.

Nesta sexta, a equipe da Sedac reúne-se com os responsáveis técnicos do projeto de São Paulo das Missões, que irá investir R$ 850 mil no Complexo Histórico e Cultural da Memória Missioneira.

No turno da tarde, o município sedia a assembleia da AMM, última parada da rodada de orientação aos municípios. O encontro festivo da associação ocorre antes da abertura oficial da 14ª Expofest Missões, no Parque Municipal de Eventos.