Lira avalia positivamente crescimento do PIB no primeiro trimestre

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que o crescimento do PIB no primeiro trimestre “é uma prova da força do povo brasileiro, da força da economia brasileira e da força das instituições brasileiras”. O Produto Interno Bruto brasileiro cresceu 1,2% no primeiro trimestre do ano, em relação ao último trimestre de 2020. Esse é o terceiro resultado positivo. Com esses números, o PIB retorna ao patamar do quarto trimestre de 2019.

Lira reafirmou a importância das reformas econômicas para garantir o crescimento econômico sustentável. “Em meio a um período de tantas dificuldades e tanta dor, o Brasil mostra mais uma vez que temos de manter vivo o otimismo e continuarmos avançando nas reformas para melhorar o País e alcançar nosso lugar no futuro”, afirmou o presidente por meio de suas redes sociais.