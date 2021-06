Congresso inicia sessão remota para analisar vetos e créditos; acompanhe

Começou há pouco a sessão do Congresso Nacional desta terça-feira (1º), para analisar 18 vetos presidenciais e 5 propostas do Poder Executivo com créditos adicionais. Serão duas etapas. Nesta primeira, os deputados estão reunidos remotamente no Plenário da Câmara. À tarde será a vez dos senadores.

Entre os vetos está aquele imposto ao Projeto de Lei 639/21, que prorrogava até 31 de julho a entrega da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física referente a 2020 (VET 20/21). O prazo da Receita Federal acabou às 23h59 de segunda-feira (31). Os contribuintes agora em atraso terão de pagar multa.

