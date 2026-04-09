Terra Indígena Guarita promove Festa dos Povos Indígenas com programação cultural e religiosa

A Terra Indígena Guarita, em Tenente Portela, será palco de uma programação especial nos dias 15 e 16 de abril de 2026.

As atividades integram a Festividade Evangélica e a Festa dos Povos Indígenas, reunindo cultura, fé e educação.

No dia 15, a programação religiosa contará com a presença do presidente Pr. Florisval.

Já no dia 16, participam o Pr. Elizeu Sales e o grupo Filhas da Promessa.

O evento também terá apresentação musical da Banda Estrela da Manhã e cantores indígenas locais.

A organização é de Josiel Sales e Juliano Matias.

A programação conta ainda com apoio de lideranças indígenas, como o cacique Valdones Joaquim.

No dia 16, ocorre também a Festa dos Povos Indígenas, na Aldeia São João do Irapuá.

O evento terá palestras voltadas à educação e práticas pedagógicas inclusivas.



Entre os participantes estão a professora Alini I.C. Passini, o Dr. Sidnei Pithan e Angela Roberta Cervi.

A iniciativa busca valorizar a cultura e os saberes dos povos indígenas.

A entrada é gratuita e aberta à comunidade regional.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp