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Terra Indígena Guarita promove Festa dos Povos Indígenas com programação cultural e religiosa

Eventos ocorrem nos dias 15 e 16 de abril com entrada gratuita e diversas atrações na Aldeia São João do Irapuá

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província
09/04/2026 às 15h02
Terra Indígena Guarita promove Festa dos Povos Indígenas com programação cultural e religiosa
Foto: Divulgação TI Guarita

A Terra Indígena Guarita, em Tenente Portela, será palco de uma programação especial nos dias 15 e 16 de abril de 2026.

As atividades integram a Festividade Evangélica e a Festa dos Povos Indígenas, reunindo cultura, fé e educação.

No dia 15, a programação religiosa contará com a presença do presidente Pr. Florisval.
Já no dia 16, participam o Pr. Elizeu Sales e o grupo Filhas da Promessa.

O evento também terá apresentação musical da Banda Estrela da Manhã e cantores indígenas locais.
A organização é de Josiel Sales e Juliano Matias.
A programação conta ainda com apoio de lideranças indígenas, como o cacique Valdones Joaquim.

No dia 16, ocorre também a Festa dos Povos Indígenas, na Aldeia São João do Irapuá.
O evento terá palestras voltadas à educação e práticas pedagógicas inclusivas.

Entre os participantes estão a professora Alini I.C. Passini, o Dr. Sidnei Pithan e Angela Roberta Cervi.
A iniciativa busca valorizar a cultura e os saberes dos povos indígenas.
A entrada é gratuita e aberta à comunidade regional.

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