Câmara discute criação de procuradoria da mulher em Santa Maria (RS)

A Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados discute nesta terça-feira (1°) a criação da Procuradoria da Mulher na cidade gaúcha de Santa Maria.

Na Câmara a Procuradoria da Mulher foi criada em 2009. O colegiado fiscaliza e acompanha programas do governo federal, recebe denúncias de discriminação e violência contra a mulher e coopera com organismos nacionais e internacionais na promoção dos direitos da mulher. Também zela pela participação mais efetiva das deputadas nos órgãos e nas atividades da Casa

A procuradora da mulher é eleita com três procuradoras-adjuntas na primeira e terceira sessões legislativas. Atualmente, a procuradora da mulher é a deputada Tereza Nelma (PSDB-AL), e as procuradoras-adjuntas são as deputadas Maria Rosas (PRB-SP), Lídice da Mata (PSB-BA) e Leandre (PV-PR).

O evento será realizado a partir das 9 horas por meio da plataforma Zoom.