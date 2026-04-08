Quarta, 08 de Abril de 2026
16°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Izalci Lucas pede sessão com pauta única para votar veto da dosimetria

O senador Izalci Lucas (PL-DF), em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (8), defendeu a convocação de sessão do Congresso Nacional com pau...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
08/04/2026 às 18h58
Izalci Lucas pede sessão com pauta única para votar veto da dosimetria
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado

O senador Izalci Lucas (PL-DF), em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (8), defendeu a convocação de sessão do Congresso Nacional com pauta única para votação e derrubada do veto presidencial ao projeto de lei da dosimetria ( PL 2.162/2023 ), aprovado no Congresso em dezembro de 2025.

Segundo ele, a presença de matérias paralelas pode desviar o foco da sessão e impedir a análise do tema principal, comprometendo a deliberação sobre as penas relacionadas aos atos de 8 de janeiro de 2023, em que as sedes dos Três Poderes foram invadidas e depredadas.

— Qual é o impasse que nós temos hoje? Colocando na pauta a dosimetria, automaticamente alguém vai pedir para fazer a leitura da CPI do Master. Isso não significa que não vai ter [leitura da CPI] do Banco Master. Só que nós vamos ter que aguardar uma reunião marcada pelo presidente [do Congresso] para isso. Mas a ideia e a proposta é que a gente vote apenas a dosimetria, o único item da pauta — afirmou.

O parlamentar afirmou que a proposta busca dar cumprimento ao texto aprovado pelo Congresso. Pediu apoio de líderes partidários para assegurar a convocação da sessão.

— Conseguimos aprovar aqui a dosimetria. Infelizmente, o presidente Lula vetou; então nós precisamos derrubar os vetos. Conversei com vários líderes e acredito que a grande maioria votará pela derrubada do veto — disse.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 19 minutos

Dra. Eudócia comemora sanção de lei que inclui imunoterapia no SUS

Durante pronunciamento nesta quarta-feira (8), a senadora Dra. Eudócia (PSD-AL) celebrou o Dia Mundial de Combate ao Câncer e destacou a sanção da ...

 Pedro de Castro da Cunha e Menezes, diplomata desde a década de 90, assume missão no país africano - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Senado Federal Há 19 minutos

Plenário aprova novo embaixador do Brasil na Namíbia

O Senado aprovou nesta quarta-feira (8) a indicação do diplomata Pedro de Castro da Cunha e Menezes para embaixador do Brasil na Namíbia. A indicaç...

 Plenário votou cinco mensagens com indicações e adiou as demais previstas na pauta para a próxima semana - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Senado Federal Há 19 minutos

Senado aprova indicação de cinco embaixadores para postos no exterior

O Senado aprovou nesta quarta-feira (8) a indicação de cinco embaixadores para comandar representações brasileiras no exterior. Os diplomatas vão s...

 Pedro de Castro da Cunha e Menezes, diplomata desde a década de 90, assume missão no país africano - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Senado Federal Há 34 minutos

Namíbia terá novo embaixador

O Senado aprovou nesta quarta-feira (8) a indicação do diplomata Pedro de Castro da Cunha e Menezes para embaixador do Brasil na Namíbia. A indicaç...

 - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 48 minutos

Roberta Acioly comemora avanço da PEC que reduz jornada de enfermeiros

A senadora Roberta Acioly (Republicanos-RR) celebrou a aprovação, pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), da proposta que garante jornada de...

Tenente Portela, RS
18°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 23°
18° Sensação
1.82 km/h Vento
83% Umidade
87% (0mm) Chance chuva
06h47 Nascer do sol
18h25 Pôr do sol
Quinta
24° 12°
Sexta
27° 11°
Sábado
30° 12°
Domingo
21° 16°
Segunda
28° 13°
Últimas notícias
Senado Federal Há 10 minutos

Dra. Eudócia comemora sanção de lei que inclui imunoterapia no SUS
Câmara Há 10 minutos

Debatedoras defendem políticas integradas para reduzir dependência econômica e violência contra mulheres
Senado Federal Há 10 minutos

Plenário aprova novo embaixador do Brasil na Namíbia
Geral Há 10 minutos

Polícia civil desarticula grupo que aplicava golpes contra idosos
Senado Federal Há 10 minutos

Senado aprova indicação de cinco embaixadores para postos no exterior

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,10 -0,97%
Euro
R$ 5,95 -0,40%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 385,271,98 +2,43%
Ibovespa
192,201,16 pts 2.09%
Mega-Sena
Concurso 2993 (07/04/26)
03
15
31
42
43
51
Ver detalhes
Quina
Concurso 6995 (07/04/26)
02
22
44
68
72
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3655 (07/04/26)
01
02
04
05
06
10
11
12
17
18
19
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2908 (06/04/26)
00
05
11
14
15
20
22
26
32
38
43
46
53
58
72
77
93
94
96
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2941 (06/04/26)
19
26
28
29
34
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias