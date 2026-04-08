Izalci Lucas pede sessão com pauta única para votar veto da dosimetria

O senador Izalci Lucas (PL-DF), em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (8), defendeu a convocação de sessão do Congresso Nacional com pauta única para votação e derrubada do veto presidencial ao projeto de lei da dosimetria ( PL 2.162/2023 ), aprovado no Congresso em dezembro de 2025.

Segundo ele, a presença de matérias paralelas pode desviar o foco da sessão e impedir a análise do tema principal, comprometendo a deliberação sobre as penas relacionadas aos atos de 8 de janeiro de 2023, em que as sedes dos Três Poderes foram invadidas e depredadas.

— Qual é o impasse que nós temos hoje? Colocando na pauta a dosimetria, automaticamente alguém vai pedir para fazer a leitura da CPI do Master. Isso não significa que não vai ter [leitura da CPI] do Banco Master. Só que nós vamos ter que aguardar uma reunião marcada pelo presidente [do Congresso] para isso. Mas a ideia e a proposta é que a gente vote apenas a dosimetria, o único item da pauta — afirmou.

O parlamentar afirmou que a proposta busca dar cumprimento ao texto aprovado pelo Congresso. Pediu apoio de líderes partidários para assegurar a convocação da sessão.

— Conseguimos aprovar aqui a dosimetria. Infelizmente, o presidente Lula vetou; então nós precisamos derrubar os vetos. Conversei com vários líderes e acredito que a grande maioria votará pela derrubada do veto — disse.