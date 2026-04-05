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Missão espacial da Nasa divulga foto inédita da Lua

Registro foi feito pelos astronautas que embarcaram na missão Artemis

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
05/04/2026 às 14h31

A Nasa, agência espacial dos Estados Unidos, divulgou neste domingo (5) uma foto inédita da Lua. O registro foi feito pelos astronautas que embarcaram na missão Artemis 2, que marca o retorno de viagens tripuladas ao entorno da Lua após 50 anos.

A foto é inédita porque conseguiu capturar a curvatura da Lua a olho nu . Antes, os demais registros foram feitos por equipamentos robóticos.

“História sendo feita. Nesta nova imagem da tripulação da missão Artemis 2, você pode ver a bacia oriental na borda direta do disco lunar. Essa missão marca a primeira vez em que toda a bacia é vista a olho nu”, informou a Nasa.

Na quarta-feira (1°), a agência espacial lançou a missão espacial de dez dias pelo entorno da Lua.

A tripulação é composta por quatro astronautas. Pela primeira vez, uma equipe da Nasa é formada por uma mulher, Christina Koch, e um astronauta negro, Victor Glover. Os astronautas Reid Wiseman e Jeremy Hansen também estão na viagem.

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