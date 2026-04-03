Governo do Estado abre inscrições em edital de bolsas para setores audiovisual e de jogos eletrônicos

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Sedac), lançou o Edital Sedac 12/2026 – Fundo de Apoio à Cultura (FAC) RS Mobilidade Audiovisual, publicado no Diário Oficial do Estado de terça-feira (31/3). Com investimento total de R$ 600 mil, o certame vai apoiar a participação de empresas dos setores audiovisual e de jogo eletrônico (gamer) do Rio Grande do Sul em eventos ou atividades realizadas em outros Estados e países, em 2026 e em 2027. As inscrições estão abertas até as 16h59 de 8 de maio, pela página do Pró-Cultura, onde a íntegra do edital está disponível.

Serão concedidas 64 bolsas culturais, divididas em três categorias:

Regional e nacional (R$ 5 mil por bolsa);

Nacional e América Latina (R$ 9 mil);

Internacional (R$ 15 mil).

O auxílio visa cobrir despesas com deslocamento, hospedagem, alimentação e custos de viagem para as empresas participarem de festivais, mostras, eventos de mercado e circulação de obras, com o objetivo de promover a difusão dos setores audiovisual e gamer gaúchos.

Podem se inscrever pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, exceto microempreendedor individual (MEI), com sede no Rio Grande do Sul, registradas no Cadastro Estadual de Produtor Cultural (CEPC) da Sedac e com finalidade audiovisual e gamer expressa no ato constitutivo e na Classificação Nacional de Atividades Econômicas (Cnae).

A comissão de seleção classificará os concorrentes de acordo com o portfólio e a cartela de projetos apresentados. As três categorias contam com reserva de vagas. Podem concorrer às cotas pessoas jurídicas com quadro societário majoritariamente composto por pessoas negras, indígenas, mulheres, pessoas trans ou pessoas com deficiência – desde que com a devida comprovação, por meio de estatuto ou contrato social.

Ação estratégica

“Incentivar a participação em eventos de mercado e circulação de cinema e da indústria gamer é uma ação estratégica que visa potencializar os realizadores gaúchos. Promover nossos produtos, estimular novas negociações e garantir experiências qualificadas às empresas dos setores, sem dúvida, trará frutos para o cenário do Rio Grande do Sul”, afirmou a diretora do Instituto Estadual de Cinema (Iecine), Sofia Ferreira.

O edital é realizado pelo Fundo de Apoio à Cultura (FAC) – integrante do Sistema Pró-Cultura – e pelo Iecine, por meio de coinvestimento entre o governo do Estado e o Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), do governo federal.

Dúvidas sobre o certame podem ser encaminhadas para o e-mail [email protected] .