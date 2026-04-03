Domingo, 05 de Abril de 2026
19°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo do Estado abre inscrições em edital de bolsas para setores audiovisual e de jogos eletrônicos

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Sedac), lançou o Edital Sedac 12/2026 – Fundo de Apoio à Cultura (FAC) RS Mobilidade Audiov...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
03/04/2026 às 14h31
Governo do Estado abre inscrições em edital de bolsas para setores audiovisual e de jogos eletrônicos
-

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Sedac), lançou o Edital Sedac 12/2026 – Fundo de Apoio à Cultura (FAC) RS Mobilidade Audiovisual, publicado no Diário Oficial do Estado de terça-feira (31/3). Com investimento total de R$ 600 mil, o certame vai apoiar a participação de empresas dos setores audiovisual e de jogo eletrônico (gamer) do Rio Grande do Sul em eventos ou atividades realizadas em outros Estados e países, em 2026 e em 2027. As inscrições estão abertas até as 16h59 de 8 de maio, pela página do Pró-Cultura, onde a íntegra do edital está disponível.

Serão concedidas 64 bolsas culturais, divididas em três categorias:

  • Regional e nacional (R$ 5 mil por bolsa);
  • Nacional e América Latina (R$ 9 mil);
  • Internacional (R$ 15 mil).

O auxílio visa cobrir despesas com deslocamento, hospedagem, alimentação e custos de viagem para as empresas participarem de festivais, mostras, eventos de mercado e circulação de obras, com o objetivo de promover a difusão dos setores audiovisual e gamer gaúchos.

Podem se inscrever pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, exceto microempreendedor individual (MEI), com sede no Rio Grande do Sul, registradas no Cadastro Estadual de Produtor Cultural (CEPC) da Sedac e com finalidade audiovisual e gamer expressa no ato constitutivo e na Classificação Nacional de Atividades Econômicas (Cnae).

A comissão de seleção classificará os concorrentes de acordo com o portfólio e a cartela de projetos apresentados. As três categorias contam com reserva de vagas. Podem concorrer às cotas pessoas jurídicas com quadro societário majoritariamente composto por pessoas negras, indígenas, mulheres, pessoas trans ou pessoas com deficiência – desde que com a devida comprovação, por meio de estatuto ou contrato social.

Ação estratégica

“Incentivar a participação em eventos de mercado e circulação de cinema e da indústria gamer é uma ação estratégica que visa potencializar os realizadores gaúchos. Promover nossos produtos, estimular novas negociações e garantir experiências qualificadas às empresas dos setores, sem dúvida, trará frutos para o cenário do Rio Grande do Sul”, afirmou a diretora do Instituto Estadual de Cinema (Iecine), Sofia Ferreira.

O edital é realizado pelo Fundo de Apoio à Cultura (FAC) – integrante do Sistema Pró-Cultura – e pelo Iecine, por meio de coinvestimento entre o governo do Estado e o Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), do governo federal.

Dúvidas sobre o certame podem ser encaminhadas para o e-mail [email protected] .

Texto: Ascom Sedac
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
-
Cultura Há 4 dias

Governo do Estado lança edital da Lei de Incentivo à Cultura voltado a patrimônio e espaços públicos culturais

Estão abertas as inscrições para o Edital 10/2026 – Patrimônio e Espaços Públicos de Cultura, do governo do Estado, coordenado pela Secretaria da C...

 -
Cultura Há 6 dias

Governo do Estado prorroga prazo de inscrições em edital para participação gaúcha em eventos no Brasil e no Exterior

O governo do Estado publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (30/3) uma atualização do Edital Sedac 06/2026 – FAC Mobilidade,...

 (Foto: Divulgação / Carijo)
Musica Gaúcha Há 1 semana

39º Carijo da Canção Gaúcha é lançado em Porto Alegre

Na programação da edição deste ano, já estão confirmados grandes nomes da música nativista.

 Secretário Eduardo Loureiro destacou atividades que dialogam com economia criativa -Foto: Fernando Gomes/Ascom Sedac
Cultura Há 1 semana

Plano de Desenvolvimento Regional da Indústria Criativa é detalhado no Conecta Missões

O quinto dia de programação do Conecta Missões foi aberto com o evento de lançamento do Plano de Desenvolvimento Regional da Indústria Criativa , ...

 Na abertura, o secretário Eduardo Loureiro reforçou a importância de fortalecer a produção cultural e econômica das Missões -Foto: Mateus Berlatto/Ascom Sedac
Cultura Há 1 semana

Aldeia do Conhecimento apresenta diferentes temáticas que dialogam com o fortalecimento cultural e turístico das Missões

Começou na quinta-feira (26/3), em Santo Ângelo, o seminário Aldeia do Conhecimento, evento que faz parte das atividades do Conecta Missões. Até do...

Tenente Portela, RS
21°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 33°
21° Sensação
4.39 km/h Vento
79% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h46 Nascer do sol
18h28 Pôr do sol
Segunda
34° 18°
Terça
20° 18°
Quarta
24° 15°
Quinta
25° 12°
Sexta
27° 13°
Últimas notícias
Polícial Há 4 minutos

Homem é preso suspeito de matar o pai no interior de Porto Lucena
Tempo Há 43 minutos

Vem aí uma virada brusca no tempo que pode pegar muita gente de surpresa
Trânsito Há 2 horas

Motociclista fica ferido após acidente no centro de Ijuí
Esportes Há 4 horas

Calderano cai para chinês na semi e leva bronze na Copa do Mundo
Economia Há 7 horas

Durigan assume Fazenda sob pressão fiscal e herda desafios de Haddad

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,16 +0,00%
Euro
R$ 5,94 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 376,137,88 +2,84%
Ibovespa
188,052,02 pts 0.05%
Mega-Sena
Concurso 2992 (04/04/26)
04
17
23
33
36
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6993 (04/04/26)
07
17
25
49
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3653 (04/04/26)
02
03
04
06
07
08
10
11
13
14
16
18
19
20
21
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2907 (01/04/26)
00
01
04
05
09
25
27
28
34
36
53
58
67
69
72
80
82
93
94
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2940 (04/04/26)
05
13
18
29
31
33
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias