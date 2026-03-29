Domingo, 29 de Março de 2026
Publicidade
Sicredi

Brasil critica Israel por proibir religiosos no Santo Sepulcro

Para Itamaraty, ações contrariam liberdade de culto

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
29/03/2026 às 17h47
Brasil critica Israel por proibir religiosos no Santo Sepulcro
© Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O Brasil condenou neste domingo (29), a ação da polícia de Israel que impediu o acesso de dois religiosos católicos à Igreja do Santo Sepulcro, em Jerusalém Oriental, neste Domingo (29) de Ramos.

O Patriarca Latino de Jerusalém cardeal Pierbattista Pizzaballa, e o Custódio da Terra Santa, Monsenhor Francesco Ielpo, celebrariam a missa de hoje, mas foram barrados no trajeto enquanto seguiam de forma privada, sem caráter de procissão, ao local onde os cristãos acreditam que Jesus foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia.

O Santo Sepulcro é um dos lugares mais sagrados do cristianismo. O Domingo de Ramos marca o início da Semana Santa, quando Jesus voltou do deserto e entrou em Jerusalém, aclamado pelo povo com ramos de palmeira.

Em nota à imprensa, o Ministério das Relações Exteriores (MRE) do Brasil lembrou que as restrições da polícia israelense vem ocorrendo ao longo das últimas semanas e afetam também a Esplanada das Mesquitas, que recebe fiéis muçulmanos, durante o mês sagrado do Ramadã, marcado por jejum, orações e caridade.

O governo brasileiro recordou o parecer consultivo da Corte Internacional de Justiça de 19 de julho de 2024 que concluiu que a continuada presença de Israel no Território Palestino Ocupado é ilícita.

“Aquele país [Israel] não está habilitado a exercer soberania em nenhuma parte do Território Palestino Ocupado, incluindo Jerusalém Oriental”, frisa a nota do Ministério das Relações Exteriores.

O Itamaraty classificou as ações recentes como de "extrema gravidade" e contrárias ao status quo histórico dos locais sagrados em Jerusalém e ao princípio da liberdade de culto.

Clique aqui e confira a íntegra da nota.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Valter Campanato/Agência Brasil
Internacional Há 1 dia

Após recuo do Chile, Lula mantém apoio a Bachelet para chefiar a ONU

Para o presidente, é hora de a ONU ser comandada por uma mulher
Internacional Há 2 dias

Frentes no Líbano e Iraque surpreendem Israel/EUA em guerra contra Irã

Resistência do Hezbollah e posição do Iraque favorecem Teerã
Internacional Há 2 dias

Pressão econômica da resistência do Irã força novo recuo dos EUA

Analistas avaliam que guerra corrói apoio político de Trump

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil
Internacional Há 2 dias

Mapa monitora insumos para reduzir impactos da guerra na agricultura

Ministério busca alternativas e estratégias para manter abastecimento

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Internacional Há 2 dias

Mauro Vieira critica países que lucram com a destruição

Chanceler brasileiro participou da reunião de ministros no G7

°
Mín. ° Máx. °
° Sensação
km/h Vento
% Umidade
% (mm) Chance chuva
19h31 Nascer do sol
19h31 Pôr do sol
Segunda
° °
Terça
° °
Quarta
° °
Quinta
° °
Sexta
° °
Últimas notícias
Direitos Humanos Há 29 minutos

Caminhada do Silêncio em São Paulo denuncia violência de estado
Geral Há 2 horas

Dois homens morrem em queda de avião em Rio Claro, no sul fluminense
Internacional Há 2 horas

Brasil critica Israel por proibir religiosos no Santo Sepulcro
Esportes Há 3 horas

Carlo Ancelotti testa mudanças para enfrentar a Croácia
Educação Há 4 horas

Plataforma do MEC facilita volta de jovens e adultos ao ensino público

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,24 +0,03%
Euro
R$ 6,03 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 368,115,43 +0,20%
Ibovespa
181,556,77 pts -0.64%
Mega-Sena
Concurso 2990 (28/03/26)
06
14
18
29
30
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 6988 (28/03/26)
03
09
12
24
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3648 (28/03/26)
01
02
05
07
08
09
10
11
13
14
15
18
19
20
22
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2905 (27/03/26)
06
07
09
14
17
22
29
32
36
40
52
54
55
67
69
73
74
78
91
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2939 (20/03/26)
04
05
09
10
13
22
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias