Comissão avalia nesta segunda a qualidade da internet no País

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados discute nesta segunda-feira (31) a qualidade da cobertura e do sinal da telefonia móvel e de internet no País.

"Hoje a telefonia móvel e rede de dados em algumas regiões do Brasil, e principalmente na região Norte, se encontram com a qualidade muito precária, alguns municípios ficam dias sem sinal de telefone e consequentemente internet", reclama o deputado Silas Câmara (Republicanos-AM), que pediu a realização do debate.

Ele lembra que a falta de uma conexão de qualidade é ainda mais grave nesse momento de pandemia quando muitos trabalhadores estão em home office e muitos alunos com aulas a distância. "Precisamos de um serviço de qualidade que atenda todas as demandas das populações envolvidas", afirma Câmara.

Debatedores

Foram convidados para discutir o assunto com os deputados, entre outros:

- o secretário-substituto de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, José Afonso Cosmo Júnior;

- o coordenador-geral de Estudos e Monitoramento de Mercado da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Frederico Moesch;

- o superintendente de Controle de Obrigações da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Gustavo Santana Borges;

- o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado estadual João Luiz;

- o representante da Coalização Direitos na Rede Marcelo Saldanha.

O requerimento para realização do debate foi subscrito pelos deputados Roberto Alves (Republicanos-SP), Coronel Chrisóstomo (PSL-RO), Luis Miranda (DEM-DF), Luiza Erundina (Psol-SP), Bibo Nunes (PSL-RS), Leo de Brito (PT-AC) e Nilto Tatto (PT-SP).

A audiência será realizada no plenário 13, a partir das 15 horas, e poderá ser acompanhada pelo portal e-Democracia. Os interessados poderão, inclusive, enviar perguntas, críticas e sugestões aos convidados.