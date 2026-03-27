39º Carijo da Canção Gaúcha é lançado em Porto Alegre

A 39ª edição do Carijo da Canção Gaúcha foi lançada nesta terça-feira (24) em Porto Alegre, no Chalé da Praça XV, com a divulgação da programação do evento, que será realizado de 23 a 31 de maio, no Parque de Exposições Tealmo José Schardong, em Palmeira das Missões

Participaram do evento o prefeito de Palmeira das Missões, Evandro Massing; o vice-prefeito, Régis Lorenzoni; o secretário municipal de Cultura e Turismo, Tiago Zardin Patias; o presidente da edição, Paulo Renato Korsak; o presidente de honra, Hermes Garcia dos Santos; secretários de governo, vereadores, representantes de CTGs, representantes do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, uma comitiva palmeirense e os produtores culturais João Bosco Ayala Rodriguez, Renato Morais e Luci Caminha. Também participaram autoridades, imprensa e a comunidade artística e cultural.

O prefeito de Palmeira das Missões, Evandro Massing, afirmou que o festival integra a programação cultural do estado e destacou a realização do lançamento na capital. “Lançar a 39ª edição do Carijo é um momento especial. Este festival tem um lugar na história do Rio Grande do Sul, e a presença de artistas na noite de lançamento, em Porto Alegre, demonstra sua realização. Estamos lançando o 39º Carijo e também preparando o 40º Carijo, que será um marco na história dos festivais nativistas”, disse.

O secretário de Cultura e Turismo, Tiago Zardin Patias, afirmou que a organização do evento envolve diferentes etapas e equipes. “É uma responsabilidade coordenar, junto com a equipe, a organização do evento, que envolve planejamento, execução e a participação de diferentes setores”, disse.

O produtor cultural João Bosco Ayala Rodriguez afirmou que o festival envolve a participação da comunidade e a atuação conjunta entre poder público e iniciativa privada. Após o lançamento, ocorreu um show com artistas de Palmeira das Missões, que apresentaram músicas do repertório do Carijo.

O lançamento local da 39ª edição foi realizado no dia 12, em Palmeira das Missões. O festival é realizado pela Prefeitura de Palmeira das Missões, com produção da JBA Produções Culturais, Caminha Produções Artísticas Ltda e R. Morais Produtora, por meio da Lei Rouanet e da Lei de Incentivo à Cultura do Estado do Rio Grande do Sul.

Na programação da edição deste ano, já estão confirmados grandes nomes da música nativista: Jari Terres, Cristiano Quevedo, Adriana de Los Santos e Grupo Dê-Lhe Fole, Walther Morais, Família Ortaça, Le Farfalle, Ricardo Bergha, Yangos e Gaúcho da Fronteira são algumas das tantas atrações que ganham espaço nos dias de Carijo. Oficinas com o poeta e compositor Gujo Teixeira e com o percussionista Marquinhos Molinari, voltadas aos alunos da rede municipal de ensino, complementam o cronograna.

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