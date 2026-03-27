Plano de Desenvolvimento Regional da Indústria Criativa é detalhado no Conecta Missões

O quinto dia de programação do Conecta Missões foi aberto com o evento de lançamento do Plano de Desenvolvimento Regional da Indústria Criativa , nesta sexta-feira (27/3), no Clube Gaúcho, em Santo Ângelo. A iniciativa, que envolve o Programa RS Criativo, da Secretaria da Cultura (Sedac), e a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS), prevê a elaboração de um diagnóstico dos setores de economia criativa da região das Missões e a definição de diretrizes e de planos de trabalho para o desenvolvimento desses territórios.

“A ideia é desenvolver um programa que aponte caminhos e verifique as potencialidades da região missioneira, possibilitando crescimento a partir das atividades que dialogam com a economia criativa”, ressaltou o secretário da Cultura, Eduardo Loureiro, durante o encontro. O secretário-adjunto da Cultura, Fabiam Thomas, e a coordenadora do RS Criativo, Juliana Sehn, também participaram do lançamento.

Pela PUC, o professor e publicitário Cristiano Pinheiro detalhou os setores que envolvem a economia criativa e as etapas que serão desenvolvidas pelos planos de desenvolvimento regionais. Neste primeiro momento, serão nove planos estruturados, que devem ser concluídos até 31 de dezembro. Outras oito regiões do Estado desenvolverão trabalhos nos próximos meses.

“Trata-se de um acerto muito grande do governo do Estado em priorizar essa iniciativa. Não apenas pela importância em si do desenvolvimento socioeconômico da criatividade, mas porque outros países e Estados brasileiros estão na corrida para que esses setores criem maturidade e sustentabilidade econômica”, afirmou Max.

O plano envolve:

visitação e reconhecimento da região;

análise de dados quantitativos e qualitativos;

diálogo com diferentes setores da comunidade por meio de workshops;

e qualificação, escrita e estruturação do planejamento final.

Max exemplificou que, em outros países, regiões que possuem a concentração histórica e cultural como a das Missões recebem atenção especial e alcançam um retorno de sustentabilidade muito forte. “O plano vai trabalhar com todos os esforços que já estão sendo desenvolvidos pelos 27 municípios que serão contemplados neste diagnóstico”, apontou.

Participantes do encontro debateram aspectos culturais e socioeconômicos relacionados à região das Missões -Foto: Fernando Gomes/Ascom Sedac

Participação das comunidades

Juliana destacou que os planos que serão construídos nas nove regiões do Estado precisam, necessariamente, ter a participação ativa das lideranças e pessoas envolvidas no setor da economia criativa, para que se tenha efetividade no desencadeamento das ações.

“Com o lançamento do Plano de Desenvolvimento Estratégico da Indústria Criativa para a região das Missões, damos um passo estruturante na consolidação da criatividade como vetor de desenvolvimento territorial. Esse plano reconhece e organiza os ativos culturais, históricos e identitários missioneiros, transformando potencial em estratégia. Dessa forma, conecta cultura, turismo e economia, além de gerar oportunidades concretas de trabalho, renda e pertencimento. Mais do que um instrumento técnico, trata-se de um marco de articulação entre poder público, iniciativa privada e sociedade civil”, ressaltou Juliana.

Aldeia do Conhecimento

A programação do Conecta Missões, que vai até domingo (29/3), está recebendo uma série de atividades vinculadas ao seminário Aldeia do Conhecimento , um ciclo de painéis e encontros que debatem temas estratégicos para o fortalecimento cultural, turístico e socioeconômico da região missioneira, no âmbito dos 400 Anos das Missões Jesuíticas Guaranis .

28/3 - Sábado

9h30 às 11h30 (Sede do Instituto Histórico de Santo Ângelo)

Reunião: Institutos Históricos e Geográficos

Reunião: Institutos Históricos e Geográficos 10h (Clube Gaúcho/Salão Azul)

Encontro Setorial da Música - O futuro dos festivais nativistas

Encontro Setorial da Música - O futuro dos festivais nativistas 14h (Clube Gaúcho/Salão Azul)

Encontro Setorial da Música - Direitos autorais

Produção musical Home studio

Encontro Setorial da Música - Direitos autorais Produção musical Home studio 15h (Praça Pinheiro Machado)

Grupo Folclórico Polski Ogien - Braspol de Guarani das Missões

29/3 - Domingo (Clube Gaúcho/Salão Azul)

14h - História viva das missões “Por que nossa história é nosso diferencial” - Anderson Amaral

15h - Branding e criação “Como transformar sua história e cultura em marca e produto” - Belle Castro

15h50 - Empreendedorismo com propósito e identidade missioneira - Marianita Ortaça