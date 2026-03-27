Aldeia do Conhecimento apresenta diferentes temáticas que dialogam com o fortalecimento cultural e turístico das Missões

Na abertura, o secretário Eduardo Loureiro reforçou a importância de fortalecer a produção cultural e econômica das Missões -Foto: Mateus Berlatto/Ascom Sedac

Começou na quinta-feira (26/3), em Santo Ângelo, o seminário Aldeia do Conhecimento, evento que faz parte das atividades do Conecta Missões. Até domingo (29/3), o público pode conferir, em espaços da cidade, uma programação que inclui debates sobre aspectos que dialogam com as comemorações dos 400 Anos das Missões Jesuíticas Guaranis , a partir de ideias e iniciativas que podem inspirar diferentes setores que trabalham o desenvolvimento econômico e social da região missioneira. A agenda do Aldeia do Conhecimento contempla painéis, reuniões de trabalho e casos de sucesso.

O primeiro dia de atividades, no Clube Gaúcho, foi marcado por painéis que abordaram o patrimônio cultural como ativo econômico e de sustentabilidade; gestão e governança de cidades turísticas; e criatividade que atrai e potencializa o desenvolvimento econômico. À tarde, o destaque foi para os relatos sobre a experiência do Famtour e apresentação de projetos executados ou em execução dos municípios contemplados com a primeira rodada de investimentos do governo do Estado.

Na abertura dos trabalhos, o secretário da Cultura, Eduardo Loureiro, reforçou a importância das atividades. "As ações que estão sendo propostas propiciam conexão de pessoas, de setores e das Missões com outras regiões do Estado, do Brasil e do mundo, além de conectar o passado com o presente a fim de projetar o futuro deste território”, disse o secretário.

Painéis trouxeram experiências de municípios contemplados com recursos para investimento em cultura e turismo -Foto: Mateus Berlatto/Ascom Sedac

Municípios apresentam projetos de qualificação

Lideranças de 12 municípios contemplados pelos R$ 50 milhões em junho de 2025 subiram ao palco na quinta-feira (26/3) para apresentar e detalhar os projetos e ações que estão sendo realizados ou que terão execução iniciada nos próximos meses. Foram eles:

Bossoroca: secretária de Administração, Turismo e Cultura, Patrícia Marques, e engenheiro Marcelo Bordinhão detalharam o Centro de Interpretação da Paisagem Rural Missioneira;

Caibaté: engenheira civil Eloísa Voigt Kern apresentou o Centro de Interpretação da Redução do Caaró e Caminho do Peregrino;

Entre-Ijuís: prefeito Brasil Sartori falou sobre o Museu da Siderurgia nas Américas;

Porto Xavier: secretário do Desenvolvimento, Turismo e Mercosul, Ovídio Kaiser detalhou o projeto do Parque Missioneiro;

Santo Ângelo: maestro Fabio Dalla Costa e secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, Vinicius Makvitz, apresentaram os projetos da Orquestra San Angel Custódio e Projeção Mapeada;

São Borja: arquiteto Diego Bica falou sobre o Museu Aparício Silva Rillo;

São Francisco de Assis: museóloga Fabiana Mazzuco detalhou o Centro de Interpretação da Redução de São Tomé;

São Luiz Gonzaga: secretário de Turismo e Cultura, Leandro Grings apresentou o Museu Arqueológico Missioneiro;

São Miguel das Missões: secretária de Turismo, Rozana Fassini falou sobre os projetos do Parque Mundo Missioneiro, Centro Comunitário da Aldeia Guarani e Projeção Mapeada;

São Nicolau: secretário de Turismo, Rubens Vargas detalhou o Parque Chafariz Missioneiro;

São Pedro do Sul: secretária de Cultura, Mariana Binato apresentou o Centro de Interpretação da Redução de São José;

Vitória das Missões: prefeito Cornélio Grimm falou sobre o Complexo Turístico do Rio Ijuí.





A segunda rodada de investimentos do governo do Estado para a região das Missões foi apresentada na terça-feira (24/3), durante a abertura do Conecta Missões. Na oportunidade, o governador Eduardo Leite anunciou aporte de mais R$ 12,5 milhões, contemplando outras 18 propostas e totalizando aproximadamente R$ 70 milhões em recursos para o território. Os projetos são voltados à valorização do patrimônio cultural missioneiro. Entre eles, a implementação e qualificação de centros culturais, a construção e revitalização de atrativos, e melhorias na sinalização turística.

Famtour levou 23 profissionais para um roteiro imersivo por oito municípios das Missões para avaliar potencialidades turísticas -Foto: Mateus Berlatto/Ascom Sedac

Impressões do Famtour

O grupo formado por 23 profissionais que participaram do Famtour - tour de familiarização à região Missioneira - encerrou na quinta-feira (26/3) o roteiro imersivo por oito municípios. A iniciativa objetivou ampliar a conexão dos participantes com os diferentes atrativos regionais, avaliando detalhes de acolhimento, roteiro, programação e potencialidades turísticas, para possibilitar uma ampliação no número de visitantes oriundos do Brasil e do exterior.

Durante uma apresentação no Clube Gaúcho, os convidados compartilharam suas experiências e impressões do percurso. A empresária e produtora Mari Gonçalves, que é gaúcha, ressaltou que a própria população do Rio Grande do Sul precisa estar mais ambientada aos roteiros e potenciais turísticos do Estado. “Muitos roteiros estão sendo criados, renovados ou fortalecidos, mas ainda são pouco conhecidos. A divulgação é um fator decisivo para ampliarmos o turismo missioneiro”, destacou.

O diretor da Associação Brasileira de Agências de Viagens (Abav-RS) e presidente do Sindicato das Empresas de Turismo (Sindetur-RS), Paulo Gusmão, agradeceu as entidades promotoras por proporcionarem a realização da atividade. “Agregamos muito conhecimento e muito material sobre a região missioneira para levarmos a várias partes do Brasil”, disse.

O Famtour foi promovido pelo governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Sedac), em parceria com a Fundação dos Municípios das Missões (Funmissões). A execução foi da Abav-RS, com apoio da Secretaria de Turismo (Setur).

Painéis trazem discussões sobre projetos e ações voltados à valorização do patrimônio cultural missioneiro -Foto: Mateus Berlatto/Ascom Sedac

Gestão de cidades turísticas e potencial criativo

A produtora, gestora cultural e servidora do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Clara Marques Campos, abordou o tema “Patrimônio cultural, economia e sustentabilidade”. Ela compartilhou uma pesquisa que o Iphan desenvolve, desde 2023, com participação das Universidades Federais do Recôncavo da Bahia (UFRB) e da Bahia (UFBA), a partir do Observatório da Economia Criativa da Bahia, sobre a dimensão econômica do patrimônio cultural brasileiro e como isso impacta na preservação e salvaguarda desses espaços. São analisados 12 bens – seis materiais e seis imateriais -, com reconhecimento pela Unesco como patrimônio da humanidade, incluindo nesta lista o Sítio Arqueológico de São Miguel das Missões.

“A pesquisa pensa nas dinâmicas envolvidas e relacionadas aos bens, falando da economia de uma maneira ampla, não apenas sob a ótica de trocas monetárias ou comercialização de produtos, mas pensando o patrimônio cultural como um ativo e uma potência para o desenvolvimento sustentável, e levando em conta tudo que se relaciona ao entorno dos bens culturais”, destacou Clara.

Entre abril e maio de 2026, a equipe de pesquisa estará em São Miguel das Missões, conhecendo o sítio arqueológico preservado naquele território e dialogando com agentes diversos, incluindo órgãos governamentais, moradores, empreendedores e demais pessoas que se vinculam a este ativo cultural, pensando nas dinâmicas econômicas relacionadas às ruínas missioneiras.

Também participaram do primeiro dia de atividades do Aldeia do Conhecimento o secretário de Cultura de Bento Gonçalves, Evandro Soares, e o secretário de Turismo de Antônio Prado, Henrique Schiochet Sottoriva, que apresentaram sobre a temática “Gestão e governança de cidades turísticas a partir da cultura local”. Ambos destacaram as experiências dos dois municípios da Serra Gaúcha, um dos maiores destinos turísticos do Brasil, e consolidaram diferentes propostas de atração de visitantes, que dialogam com a cultura, a educação e o incentivo ao empreendedorismo, em suas diferentes formas.

Felipe Fiorezi, representando a Convention & Visitors Bureau Região das Hortênsias, apresentou a temática “Criatividade que atrai = economia que fica”. O relato trouxe diferentes formas de desenvolvimento criativo, aliado ao potencial turístico do município de Gramado como indutor do desenvolvimento econômico de um dos destinos mais visitados por turistas do Brasil e do exterior, também na Serra Gaúcha.

Além das palestras, programação do Aldeia do Conhecimento ainda contará com atrações culturais e oficinas -Foto: Mateus Berlatto/Ascom Sedac

Próximas atividades do seminário Aldeia do Conhecimento

27/03 - Sexta-feira Clube Gaúcho ( Salão Nobre) 9h - Lançamento do Plano de Desenvolvimento Regional da Indústria Criativa. Painel: Diagnóstico e Prospecção - PUC 11h - Criatividade que gera valor, economia que gera permanência - Vanessa Goldoni/Complexo Cristo Protetor de Encantado 14h - Storytelling como ferramenta de valorização e promoção do turismo cultural regional - Adriana Galli Velho 15h - Missões Film Commission: criando territórios de cinema - Prof. Dr. Erick Maciel 15h30- Caminho das Missões - Marta Antônia Benatti 16h - Cante tua Aldeia - Simone Welter Bicca, turismóloga 16h30 - Añete Virtual - realidade virtual nas Missões - Claudio Reinke





28/03 - Sábado

Sede do Instituto Histórico de Santo Ângelo 9h30 às 11h30 - Reunião: Institutos Históricos e Geográficos



Clube Gaúcho (Salão Azul) 10h - Encontro Setorial da Música - O futuro dos festivais nativistas

14h - Encontro Setorial da Música - Direitos autorais, Produção musical, Home studio



Praça Pinheiro Machado 15h - Grupo Folclórico Polski Ogien - Braspol de Guarani das Missões





29/03 - Domingo Clube Gaúcho (Salão Azul) 14h - História viva das Missões “Porque nossa história é nosso diferencial” - Anderson Amaral 15h - Branding e criação “Como transformar sua história e cultura em marca e produto” - Belle Castro 15h50 - Empreendedorismo com propósito e identidade missioneira - Marianita Ortaça





