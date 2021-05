Comissão discute a criação do Dia Nacional do Atleta Surdolímpico

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados discute nesta segunda-feira (31) a criação do Dia Nacional do Atleta Surdolímpico.

O debate foi proposto pelo deputado Fábio Mitidieri (PSD-SE), para quem o esporte é um meio de promoção de inclusão social. "Compete ao Estado brasileiro fomentar práticas desportivas e garantir o apoio para que as pessoas com deficiência possam praticá-las."

O deputado ressalta que as Surdolimpíadas (Deaflympics), evento multidesportivo internacional organizado pelo Comitê Internacional de Desportos de Surdos, acontece desde 1924, quando era chamada de Jogos Internacionais Silenciosos.

Mitidieri lembra que em 2022 o Brasil vai sediar a 24ª Surdolimpíada de Verão, que acontecerá na cidade de Caxias do Sul (RS). A expectativa é reunir mais de 4 mil surdoatletas representando mais de 100 países.

"Com a proximidade das Surdolimpíadas, estamos preocupados com o necessário apoio, divulgação do movimento e valorização dos surdoatletas por meio da instituição do Dia Nacional do Atleta Surdolímpico", afirma Mitidieri.

Debatedores

Foram convidados para participar da audiência, entre outros:

- a presidente da Confederação Brasileira Desportiva de Surdos (CBDS), Diana Koysen;

- o secretário nacional do Paradesporto da Secretaria Especial do Esporte, José Agtônio Guedes; e

- a atleta profissional surda faixa preta de judô do Brasil pela CBDS Marcele Félix dos Santos Jordão.

Confira a lista completa de convidados

A audiência está marcada para as 14 horas, no plenário 6, e poderá ser acompanhada pelo portal e-Democracia. Os interessados poderão, inclusive, enviar perguntas, críticas e sugestões aos convidados.