Convênios de apoio e fomento a atividades culturais garantem mais R$ 12,5 milhões em investimento na região das Missões

A Secretaria da Cultura (Sedac) detalhou, nesta quinta-feira (26/3), o novo conjunto de convênios de apoio e fomento a atividades culturais na região das Missões. O aporte de R$ 12,5 milhões integra o valor anunciado pelo governador Eduardo Leite na abertura institucional do Conecta Missões, na terça-feira (24/3), em Santo Ângelo. O montante contempla 15 projetos de municípios e três projetos especiais – um deles destina valores para a aldeia indígena Tekoá Piãú, outro para ampliação de espaços de memória na região e o terceiro, para o Funmissões.

Todas as propostas foram apresentadas pelos municípios e são voltadas à valorização do patrimônio cultural missioneiro. Entre elas, a implementação e qualificação de centros culturais, a construção e revitalização de atrativos e melhorias na sinalização turística. Com os novos convênios e o programa de educação patrimonial , o governo do Estado totaliza quase R$ 70 milhões aplicados em 35 projetos – 16 anunciados em junho de 2025 –, que integram as ações comemorativas dos 400 Anos das Missões .

De acordo com o secretário da Cultura, Eduardo Loureiro, os projetos devem impulsionar o desenvolvimento econômico e social da região, gerando oportunidades por meio da valorização do patrimônio cultural e da economia criativa. “São investimentos na infraestrutura regional que promovem a difusão da história e da cultura do nosso território. Permitem ainda que estejamos preparados para receber cada vez mais visitantes e para transmitir, às futuras gerações, o legado que construiu a identidade missioneira”, destaca.