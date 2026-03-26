Quinta, 26 de Março de 2026
21°C 32°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Convênios de apoio e fomento a atividades culturais garantem mais R$ 12,5 milhões em investimento na região das Missões

A Secretaria da Cultura (Sedac) detalhou, nesta quinta-feira (26/3), o novo conjunto de convênios de apoio e fomento a atividades culturais na regi...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
26/03/2026 às 17h09
Convênios de apoio e fomento a atividades culturais garantem mais R$ 12,5 milhões em investimento na região das Missões
Na terça (24), secretário Eduardo Loureiro participou de ato de anúncio dos convênios -Foto: Fernando Gomes/Divulgação Sedac

A Secretaria da Cultura (Sedac) detalhou, nesta quinta-feira (26/3), o novo conjunto de convênios de apoio e fomento a atividades culturais na região das Missões. O aporte de R$ 12,5 milhões integra o valor anunciado pelo governador Eduardo Leite na abertura institucional do Conecta Missões, na terça-feira (24/3), em Santo Ângelo. O montante contempla 15 projetos de municípios e três projetos especiais – um deles destina valores para a aldeia indígena Tekoá Piãú, outro para ampliação de espaços de memória na região e o terceiro, para o Funmissões.

Todas as propostas foram apresentadas pelos municípios e são voltadas à valorização do patrimônio cultural missioneiro. Entre elas, a implementação e qualificação de centros culturais, a construção e revitalização de atrativos e melhorias na sinalização turística. Com os novos convênios e o programa de educação patrimonial , o governo do Estado totaliza quase R$ 70 milhões aplicados em 35 projetos – 16 anunciados em junho de 2025 –, que integram as ações comemorativas dos 400 Anos das Missões .

De acordo com o secretário da Cultura, Eduardo Loureiro, os projetos devem impulsionar o desenvolvimento econômico e social da região, gerando oportunidades por meio da valorização do patrimônio cultural e da economia criativa. “São investimentos na infraestrutura regional que promovem a difusão da história e da cultura do nosso território. Permitem ainda que estejamos preparados para receber cada vez mais visitantes e para transmitir, às futuras gerações, o legado que construiu a identidade missioneira”, destaca.

Texto: Ascom Sedac
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Com os novos recursos, região soma R$ 60,63 milhões em investimentos pelas comemorações dos 400 Anos das Missões -Foto: Maurício Tonetto/Secom
Cultura Há 2 dias

Governador Eduardo Leite anuncia R$ 16,6 milhões em investimento na região das Missões

O governador Eduardo Leite anunciou, nesta terça-feira (24/3), o repasse de R$ 16,6 milhões para projetos voltados ao desenvolvimento cultural, tur...

 Grupo que realiza o Famtour conhecendo a Catedral Angelopolitana, em Santo Ângelo -Foto: Fernando Gomes/Divulgação Sedac
Cultura Há 2 dias

Partindo de Santo Ângelo, Famtour inicia imersão às raízes missioneiras pelas cidades da região das Missões

Um grupo formado por 23 profissionais, entre jornalistas, agentes de viagens e representantes de instituições, foi recepcionado na tarde de segunda...

 Encontro apresentou indicadores e ferramentas para o desenvolvimento do setor turístico da região das Missões -Foto: Mateus Berlatto/Ascom Sedac
Cultura Há 3 dias

Viva o RS Summit abre agenda de debates sobre cultura, turismo e economia criativa do Conecta Missões

Integrando a programação estratégica do Conecta Missões, o Fórum Viva o RS Summit reuniu empreendedores do setor turístico da região Missioneira na...

 John Malkovich subirá ao palco do Teatro Simões Lopes Neto no dia 3 de abril, acompanhado pela pianista Anastasya Terenkova -Foto: Maurice Haas e Lada Vesna
Cultura Há 1 semana

Fundação Theatro São Pedro apresenta diretrizes da nova gestão e anuncia programação com grandes nomes da arte mundial

A Fundação Theatro São Pedro vive um novo ciclo. A instituição vinculada à Secretaria da Cultura (Sedac) conta, desde dezembro, com Luciano Alabars...

 -
Cultura Há 1 semana

Governo do Estado divulga resultado final da segunda edição do Prêmio Tradicionalismo Gaúcho

O governo do Estado divulgou, nesta quarta-feira (18/3), a listagem das 100 entidades contempladas pelo Edital 01/2026 – Prêmio Tradicionalismo Gaú...

Tenente Portela, RS
29°
Tempo nublado
Mín. 21° Máx. 32°
32° Sensação
2.63 km/h Vento
68% Umidade
31% (0.45mm) Chance chuva
06h41 Nascer do sol
18h39 Pôr do sol
Sexta
34° 19°
Sábado
35° 20°
Domingo
34° 21°
Segunda
34° 20°
Terça
30° 20°
Últimas notícias
Economia Há 24 minutos

Cooperativa de crédito gera benefícios para associados do NE
Geral Há 24 minutos

Após cinco dias de internação, Sônia Guajajara recebe alta médica
Câmara Há 24 minutos

Lei cria Rota Turística do Enxaimel no município de Pomerode, em Santa Catarina
Senado Federal Há 24 minutos

Projeto do Senado, acesso gratuito a vacinas contra o câncer vai a sanção
Justiça Há 24 minutos

Moraes e Gilmar criticam vazamento de conversas do celular de Vorcaro

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,24 +0,23%
Euro
R$ 6,05 +0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 383,990,87 -2,55%
Ibovespa
182,732,67 pts -1.45%
Mega-Sena
Concurso 2988 (24/03/26)
21
23
28
36
57
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6985 (25/03/26)
04
09
39
43
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3645 (25/03/26)
01
03
06
07
08
09
10
12
13
15
17
18
19
21
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2904 (25/03/26)
09
22
41
43
44
45
52
55
57
62
69
72
75
77
79
87
91
93
96
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2939 (20/03/26)
04
05
09
10
13
22
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias