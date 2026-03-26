Quinta, 26 de Março de 2026
21°C 32°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Entenda o que é vicaricídio; projeto de lei endurece pena para o crime

Crime passa a ser hediondo e penas serão de 20 a 40 anos de prisão

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
26/03/2026 às 13h52

Dentre os variados tipos de violência contra a mulher, o vicaricídio ganhou destaque recentemente após um caso ocorrido no interior de Goiás, em que um homem matou os próprios filhos com o objetivo de atingir a mulher.

Nesta quarta-feira (25), o Senado aprovou um projeto que altera a legislação e cria penas mais pesadas para esse tipo de crime.

Em fevereiro, o secretário da prefeitura de Itumbiara (GO) , Thales Machado, atirou contra os dois filhos na residência onde morava e, em seguida, tirou a própria vida. Um dos meninos, de 12 anos, morreu antes que pudesse ser socorrido. O irmão mais novo, de 8 anos, foi levado ao hospital, mas morreu horas depois.

Antes de atirar contra si mesmo, Thales Machado postou, nas redes sociais, uma carta em que cita uma suposta traição por parte da esposa e uma crise conjugal.

O que é vicaricídio

O crime consiste no assassinato de filhos ou parentes como forma de punir ou atingir mulheres. Especialistas ouvidos pela Agência Brasil destacam que, em muitos casos, o agressor constrói uma narrativa em que se coloca como vítima e responsabiliza a companheira pelo ocorrido.

De acordo com o texto aprovado pelo Senado, crime de vicaricídio consiste em “matar descendente, ascendente, dependente, enteado ou pessoa sob guarda ou responsabilidade direta da mulher, com o fim específico de causar-lhe sofrimento, punição ou controle, no contexto de violência doméstica e familiar”.

Com a aprovação, o crime será considerado hediondo e as penas serão de 20 a 40 anos de reclusão mais multa . O texto já havia sido aprovado pela Câmara e segue para sanção presidencial.

A proposta altera a Lei Maria da Penha , o Código Penal e a Lei dos Crimes Hediondos . A pena poderá ser aumentada em um terço nas seguintes situações:

  • crime praticado na presença da mulher a quem se pretende causar sofrimento
  • crime contra criança ou adolescente, pessoa idosa ou com deficiência
  • descumprimento de medida protetiva de urgência.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Fernando Frazão/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 17 horas

Familiares recebem pertences de pianista morto pela ditadura argentina

Restos mortais de Tenório Júnior foram identificados no ano passado

 © ONU/Divulgação
Direitos Humanos Há 20 horas

ONU: escravização de africanos foi maior crime contra humanidade

Resolução recebeu 123 votos favoráveis, incluindo o do Brasil

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 23 horas

Saiba o que é misogonia; projeto pode criminalizar discurso de ódio

Proposta aprovada no Senado prevê penas de 2 a 5 anos de prisão

 © aldeiamultietnica/Instagram
Direitos Humanos Há 1 dia

Povo Fulni-ô guiará vivência na Chapada dos Veadeiros

Aldeia Multiétnica promove imersão por quatro dias em abril
Direitos Humanos Há 1 dia

BB vai criar pontos de apoio para entregadores de aplicativos

Objetivo é dar condições de dignidade a esses trabalhadores

Tenente Portela, RS
31°
Tempo limpo
Mín. 21° Máx. 32°
33° Sensação
1.89 km/h Vento
50% Umidade
31% (0.45mm) Chance chuva
06h41 Nascer do sol
18h39 Pôr do sol
Sexta
34° 19°
Sábado
35° 20°
Domingo
34° 21°
Segunda
34° 20°
Terça
30° 20°
Últimas notícias
Tecnologia Há 3 minutos

Mercado de automação na América Latina é avaliado em US$ 1bi
Saúde Há 3 minutos

Vacinação contra a gripe no Rio Grande do Sul começa no sábado (28) com o Dia D
Internacional Há 3 minutos

Justiça italiana aceita extradição de Zambelli; ainda cabe recurso
Economia Há 3 minutos

Lula diz que aumento do preço dos combustíveis é injustificável
Senado Federal Há 3 minutos

Neuroblastoma: especialistas pedem urgência no acesso a medicamento pelo SUS

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,25 +0,32%
Euro
R$ 6,05 +0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 383,194,79 -2,84%
Ibovespa
183,440,40 pts -1.07%
Mega-Sena
Concurso 2988 (24/03/26)
21
23
28
36
57
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6985 (25/03/26)
04
09
39
43
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3645 (25/03/26)
01
03
06
07
08
09
10
12
13
15
17
18
19
21
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2904 (25/03/26)
09
22
41
43
44
45
52
55
57
62
69
72
75
77
79
87
91
93
96
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2939 (20/03/26)
04
05
09
10
13
22
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias