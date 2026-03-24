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Governador Eduardo Leite anuncia R$ 16,6 milhões em investimento na região das Missões

O governador Eduardo Leite anunciou, nesta terça-feira (24/3), o repasse de R$ 16,6 milhões para projetos voltados ao desenvolvimento cultural, tur...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
24/03/2026 às 16h48
Governador Eduardo Leite anuncia R$ 16,6 milhões em investimento na região das Missões
Com os novos recursos, região soma R$ 60,63 milhões em investimentos pelas comemorações dos 400 Anos das Missões -Foto: Maurício Tonetto/Secom

O governador Eduardo Leite anunciou, nesta terça-feira (24/3), o repasse de R$ 16,6 milhões para projetos voltados ao desenvolvimento cultural, turístico e econômico da região das Missões. O anúncio foi realizado durante a abertura do Conecta Missões, no Clube Gaúcho, em Santo Ângelo, e contempla 18 iniciativas de municípios e entidades, incluindo a Aldeia Guarani Tekoa Pyau. Na ocasião, também foi firmado termo de colaboração com a Associação Antônio Vieira (Unisinos), com investimento de R$ 4,1 milhões em projeto especial da Secretaria da Cultura (Sedac).

Em sua fala, o governador destacou o conjunto de ações do Estado voltadas ao desenvolvimento regional e à valorização da identidade cultural gaúcha. “Estamos direcionando investimentos estratégicos para fortalecer a economia da cultura, qualificar o turismo e impulsionar o desenvolvimento sustentável nas Missões", disse Leite.

Com os novos recursos anunciados nesta terça-feira, a região soma R$ 60,63 milhões em investimentos no contexto das comemorações dos 400 Anos das Missões. "Esses recursos refletem uma atuação planejada do governo, que integra diferentes áreas para gerar oportunidades, renda e qualidade de vida para a população, ao mesmo tempo em que preserva e projeta o nosso patrimônio histórico para o futuro", ressaltou o governador.

“Estamos direcionando investimentos estratégicos para fortalecer a cultura, o turismo e o desenvolvimento das Missões
“Estamos direcionando investimentos estratégicos para fortalecer a cultura, o turismo e o desenvolvimento das Missões" diz Leite -Foto: Maurício Tonetto/Secom

O secretário da Cultura, Eduardo Loureiro, destacou que a economia da Cultura e a indústria da Economia Criativa movimentam R$ 393,3 bilhões por ano, o que representa 3,59% do PIB no Brasil. No Rio Grande do Sul, apenas o segmento do tradicionalismo impactou em R$ 4,5 bilhões o PIB gaúcho em 2023.

“Investir em cultura é sinônimo de investir em desenvolvimento econômico e social e o Conecta mostra como essa integração é promissora para o futuro da região e do Estado. Os 400 Anos das Missões tem o objetivo de promover o desenvolvimento das Missões e vários projetos foram lançados justamente para qualificar a região nos aspectos turístico, social, econômico e educacional”, pontuou Loureiro.

Homenagens

Foto mostra governador Eduardo Leite mostrando medalha conquistada.
Leite foi homenageado com a Comenda da Cruz Missioneira pela Câmara de Vereadores de Santo Ângelo -Foto: Maurício Tonetto/Secom
Durante a cerimônia, Leite foi homenageado com a Comenda da Cruz Missioneira, honraria concedida pela Câmara de Vereadores de Santo Ângelo e instituída em 1973 para reconhecer personalidades que se destacam na defesa do desenvolvimento econômico e social do município. O governador e o secretário Eduardo Loureiro receberam, também, a medalha da Associação dos Municípios das Missões (AMM) por relevantes serviços prestados à região.

No palco do Conecta, o chefe do executivo gaúcho foi presenteado por representantes da Aldeia Guarani Tekoa Pyau. As soberanas da Polfest, de Guarani das Missões, aproveitaram a passagem de Leite pela região para entregar convite da festa polonesa tradicional do município, que ocorre em maio.

Ao final da solenidade, Patrício Maicá interpretou, junto com o governador Eduardo Leite, a música “Guri”, imortalizada na voz de César Passarinho. Em seguida, a música “Canto dos Livres”, de autoria de seu pai, Cenair Maicá.

Com o slogan “Memória, Legado e Futuro”, o Conecta Missões contempla uma programação diversificada, com paineis, seminário de economia criativa, exposições, turismo, festivais de música e de gastronomia, além de diversas atrações artísticas e culturais, integrando a programação oficial dos 400 Anos das Missões Jesuíticas Guaranis. O evento segue até domingo (29/3).

- -Foto: Maurício Tonetto/Secom
- -Foto: Maurício Tonetto/Secom

Mais de R$ 16 milhões em investimentos

O governador e o secretário da Cultura anunciaram a reserva de recursos orçamentários para repasse a projetos de 15 municípios da região: Cerro Largo, Dezesseis de Novembro, Garruchos, Giruá, Guarani das Missões, Itacurubi, Mato Queimado, Pirapó, Rolador, Roque Gonzales, Salvador das Missões, São Paulo das Missões, São Pedro do Butiá, Sete de Setembro e Ubiretama.

Outros três projetos especiais da Sedac também receberão recursos anunciados nesta tarde: museus temáticos de Santo Ângelo, Aldeia Tekoa Pyau, de Santo Ângelo, e sinalização turística do Caminho das Missões e da Trilha Santos Mártires, projeto da Fundação dos Municípios das Missões (Funmissões).

No eixo de desenvolvimento estratégico, liderado pelo projeto RS Criativo, dois planos estruturantes serão contemplados com recursos do Estado. O Plano de Desenvolvimento Regional da Economia Criativa prevê parceria com a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) para a elaboração do projeto que vai subsidiar a definição de estratégias de desenvolvimento das cadeias produtivas ligadas ao segmento. E para a execução do Projeto de Educação e Qualificação Patrimonial, a ser realizado em parceria com a Universidade do Vale do Rio do Sinos (Unisinos), o governo gaúcho vai destinar R$ 4,1 milhões.

Segundo a coordenadora do RS Criativo, Juliana Sehn, que também é a responsável pela articulação do Conecta Missões, "são investimentos estruturantes que posicionam a economia criativa no centro da estratégia de desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Ao qualificar territórios, fortalecer cadeias produtivas e integrar cultura, inovação e geração de renda, estamos criando as condições para um ambiente econômico mais dinâmico, inclusivo e sustentável”, destacou.

No palco do Conecta, Eduardo Leite foi presenteado por representantes da Aldeia Guarani Tekoa Pyau -Foto: Maurício Tonetto/Secom
No palco do Conecta, Eduardo Leite foi presenteado por representantes da Aldeia Guarani Tekoa Pyau -Foto: Maurício Tonetto/Secom

Sobre o Conecta Missões

A programação do Conecta Missões inclui três eventos parceiros, que ocorrem simultaneamente: Canto Missioneiro, tradicional festival de música missioneira; Degusta Missões, uma praça gastronômica com pratos típicos que celebram a identidade missioneira; e Viva o RS Summit, fórum com foco no desenvolvimento e troca entre empreendimentos turísticos, gastronômicos e culturais.

A agenda contempla ainda o FamTour, uma imersão nos atrativos turísticos com roteiro de prospecção, reforçando o posicionamento da região como destino turístico-cultural de relevância nacional; e a feira de artesanato e agroindústrias, que destaca os sabores e tradições locais.

Texto: Sedac
Edição: Secom

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