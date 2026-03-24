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EBC firma parceria inédita com China Media Group

Acordo prevê cooperação em jornalismo, documentário e animação

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
24/03/2026 às 15h25
EBC firma parceria inédita com China Media Group
© Presidência EBC

O diretor-presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Andre Basbaum, fechou nesta semana uma parceria ampla com o China Media Group (CMG) – maior grupo de comunicação da China e do mundo, com mais de 50 mil funcionários.

Da contraparte chinesa, o acordo foi acertado pelo presidente do CMG, Shen Haixiong, que também ocupa o Departamento de Publicidade do Partido Comunista Chinês.

O CMG é responsável pelas emissoras China Central Television, China National Radio e China Radio International, que oferecem serviços de notícia radiodifusão em mais de 40 línguas.

O acordo prevê a cooperação na área de jornalismo, inclusive com a coprodução de documentários em parcerias entre as duas emissoras.

Como parte da parceria, a EBC enviará um profissional da Agência Brasil para atuar como correspondente na China em parceria com a CMG.

A EBC também acertou com o China Media Group a cessão de direitos de exibição de animações chinesas, bem como o uso de ferramentas de Inteligência Artificial aplicadas à comunicação.

“A China é o país que mais cresce no mundo nas últimas décadas e não podemos ficar de olhos fechados para esse país que, além de tudo é nosso principal parceiro comercial e um grande investidor no Brasil”, afirma o presidente Andre Basbaum.

“A EBC mais uma vez reforça a comunicação pública no país, estreitando laços com essa potência mundial”.

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