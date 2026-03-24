Partindo de Santo Ângelo, Famtour inicia imersão às raízes missioneiras pelas cidades da região das Missões

Um grupo formado por 23 profissionais, entre jornalistas, agentes de viagens e representantes de instituições, foi recepcionado na tarde de segunda-feira (23/3) em Santo Ângelo, marcando o início aoFamtour,tour de familiarização à região missioneira que integra a programação do Conecta Missões. Os convidados participam, até quinta-feira (26), de um roteiro imersivo que percorrerá oito municípios do Estado.

Um dos objetivos é ampliar a conexão dos participantes com os diferentes atrativos regionais, avaliando detalhes de acolhimento, roteiro, programação e potencialidades turísticas, para favorecer a atração de visitantes do Brasil e do exterior. A iniciativa é uma realização da Secretaria da Cultura (Sedac), em parceria com a Fundação dos Municípios das Missões (Funmissões).

Grupo de profissionais que realiza o Famtour foi recebido na Praça Pinheiro Machado, Centro Histórico de Santo de Ângelo -Foto: Fernando Gomes/Divulgação Sedac

“OFamtourestá sendo uma maneira de ampliar o conhecimento sobre a cultura missioneira, em um ano marcado por uma comemoração histórica e cheia de significado”, disse a presidente do conselho municipal de Turismo de Santo Ângelo e sócia-proprietária da operadora Caminho das Missões, Marta Benatti, ao se referir às celebrações dos 400 Anos das Missões Jesuíticas Guaranis . “O grupo de convidados está sendo instigado a relatar suas sensações, interpretações e impressões sobre os diferentes espaços que percorrerão ao longo da semana”, comentou.

Recepção no centro histórico de Santo Ângelo

Os visitantes foram recebidos na Praça Pinheiro Machado, um dos marcos do Centro Histórico santo-angelense, pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação do município, Vinicius Makvitz, pelo diretor de Turismo, Marconi Flach, e por Marta Benatti.

Monumentos e marcos artísticos e culturais estão dispostos na praça e remetem à história missioneira, como o Arco dos Trinta Povos, que homenageia as Reduções Jesuítico-Guaranis, fundadas entre os séculos XVII e XVIII. No entorno do espaço público ainda estão a Catedral Angelopolitana e o Museu das Missões, locais que resguardam boa parte da memória dos povos que contribuíram para construir a história da região.

A professora, pesquisadora e guia turística, Nadir Lurdes Damiani, foi responsável por apresentar algumas das principais referências que estão preservadas no Museu das Missões, inaugurado em 2024. “O espaço é dedicado a divulgar a riqueza cultural e histórica das Missões Jesuíticas e da região missioneira”, pontuou. Entre os destaques estão acervos de arte sacra missioneira, memorial étnico-cultural, galeria com grandes personagens das Missões, centro de pesquisa e arquivo histórico.

Jantar com experiência gastronômica e cultural

O primeiro dia doFamtourfoi encerrado com uma noite especial: jantar de boas-vindas, servido no restaurante A Ferro y Fogo Missões, local temático e que apresenta diversos elementos que remetem à cultura gaúcha e missioneira.

Ao lado de outros nove estabelecimentos, o restaurante participa do festival Degusta Missões, outra atração da programação do Conecta Missões , que oferece ao público diferentes opções gastronômicas, preparadas a partir de sabores e inspirações indígenas, produtos locais e um modo de preparo tipicamente missioneiro.

Jean Carlos Izolan, proprietário do restaurante A Ferro y Fogo Missões, local que recebeu o grupo do Famtour, em Santo Ângelo -Foto: Fernando Gomes/Divulgação Sedac

“Nesta noite, servimos aos convidados um drink de erva-mate, árvore cultivada pelos indígenas e símbolo da nossa cultura, além do prato principal composto por mandioca com creme de queijos e crispy de bacon, acompanhado por bife de chorizo. A sobremesa é de origem uruguaia: abacaxi grelhado com canela, acompanhado de sorvete de creme”, explica o proprietário e idealizador do restaurante focado no resgate da culinária missioneira, Jean Carlos Izolan.

Os convidados ainda foram brindados com uma apresentação cultural do cantor e compositor Eduardo Maycá, que demonstrou um pouco da arte musical e nativista da região, especialmente influenciada pelos denominados Troncos Missioneiros: Noel Guarany, Cenair Maicá, Pedro Ortaça e Jayme Caetano Braun, símbolos maiores da música regional.

Roteiro percorrerá mais oito cidades até quinta-feira

De hoje (24) até quinta-feira (26), o roteiro doFamtourrealiza visitas a diferentes pontos turísticos e históricos das cidades de Caibaté, Cerro Largo, Entre-Ijuís, Guarani das Missões, Porto Xavier, Roque Gonzales, São Miguel das Missões e São Nicolau.

Integrante do grupo de convidados, a agente de viagens e guia turística do Rio de Janeiro, Rosi Estima, afirma que se sentiu honrada com o convite. “Essa iniciativa está sendo fundamental, porque estamos vivenciando o roteiro, o que possibilitará que falemos com propriedade dos potenciais da região”.

Rosi ainda diz que cada canto do Brasil precisa ter esse tipo de valorização. “O que temos aqui, não encontramos em outro lugar. Cada local tem a sua particularidade e é muito importante termos essa oportunidade de desbravar, conhecer e vivenciar, para podermos estar preparados para trazer novos públicos para a região”.

O grupo ainda foi presenteado porsouvenirsque remetem à cultura missioneira e ficou hospedado, neste primeiro dia, no Hotel Villas.

Promovido pela Sedac e Funmissões, oFamtourtem execução da Associação Brasileira de Agências de Viagens do Rio Grande do Sul (Abav-RS), com apoio da Secretaria de Turismo (Setur).

Roteiro

Segunda-feira (23/3): Porto Alegre | Santo Ângelo

Viagem até a cidade de Santo Ângelo

Recepção institucional

Jantar de boas-vindas com experiência gastronômica e cultural missioneira no restaurante A Ferro y Fogo Missões

Hospedagem no Hotel Villas





Viagem até a cidade de Santo Ângelo Recepção institucional Jantar de boas-vindas com experiência gastronômica e cultural missioneira no restaurante A Ferro y Fogo Missões Hospedagem no Hotel Villas Terça-feira (24/3): Santo Ângelo | Entre-Ijuís | Caibaté | São Miguel das Missões

Saída para o Sítio Arqueológico de São João Batista, em Entre-Ijuís

Chegada ao Santuário do Caaró, em Caibaté

Almoço típico missioneiro no Santuário de Caaró

Chegada a São Miguel das Missões

Visita guiada ao sítio arqueológico com experiências culturais

Ritual da erva-mate

Café colonial com agricultura familiar

Praça Cenair Maicá - música missioneira

Praça São Miguel e Igreja Matriz

Check-in no Hotel Tenondé

Espetáculo de som e luz

Jantar temático no Hotel Tenondé





Saída para o Sítio Arqueológico de São João Batista, em Entre-Ijuís Chegada ao Santuário do Caaró, em Caibaté Almoço típico missioneiro no Santuário de Caaró Chegada a São Miguel das Missões Visita guiada ao sítio arqueológico com experiências culturais Ritual da erva-mate Café colonial com agricultura familiar Praça Cenair Maicá - música missioneira Praça São Miguel e Igreja Matriz Check-in no Hotel Tenondé Espetáculo de som e luz Jantar temático no Hotel Tenondé Quarta-feira (25/3): São Miguel das Missões | São Nicolau | Roque Gonzales | Porto Xavier | Cerro Largo | Guarani das Missões | Santo Ângelo

Saída para São Nicolau

Café de cambona no município

Visita guiada ao sítio histórico

Almoço

Apresentação de danças tradicionais

Chegada a Roque Gonzales

Visita à praia típica da região

Chegada a Porto Xavier

Visita ao Mirante do Rio Uruguai

Chegada a Cerro Largo

Visita à Paróquia Sagrada Família de Nazaré

Degustação de produtos coloniais e chopp artesanal

Chegada a Guarani das Missões

Jantar típico polonês e apresentação cultural no Clube Cultural Guaraniense

Retorno e pernoite em Santo Ângelo, no Hotel Villas





Saída para São Nicolau Café de cambona no município Visita guiada ao sítio histórico Almoço Apresentação de danças tradicionais Chegada a Roque Gonzales Visita à praia típica da região Chegada a Porto Xavier Visita ao Mirante do Rio Uruguai Chegada a Cerro Largo Visita à Paróquia Sagrada Família de Nazaré Degustação de produtos coloniais e chopp artesanal Chegada a Guarani das Missões Jantar típico polonês e apresentação cultural no Clube Cultural Guaraniense Retorno e pernoite em Santo Ângelo, no Hotel Villas Quinta-feira (26/3): Santo Ângelo | Porto Alegre

Visita à Agrovila de Buriti, em Santo Ângelo

Visita ao Museu Regional das Missões

Visita à Casa Kombina - artesanato missioneiro

Almoço de encerramento no Degusta Missões

Participação em evento institucional na Praça Pinheiro Machado

Retorno dos participantes - traslado ao aeroporto ou para Porto Alegre