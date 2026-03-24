Viva o RS Summit abre agenda de debates sobre cultura, turismo e economia criativa do Conecta Missões

Integrando a programação estratégica do Conecta Missões, o Fórum Viva o RS Summit reuniu empreendedores do setor turístico da região Missioneira na segunda-feira (23/3), no Clube Gaúcho, em Santo Ângelo. O encontro apresentou indicadores e ferramentas para o desenvolvimento do setor e debateu o impacto de projetos bem sucedidos no segmento. A atividade, apresentada pelo governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Sedac), e com organização do Sebrae/RS e da Wine Locals, foi concluída com encontro de network entre os participantes.

O diretor do Viva o RS Summit, Mateus Vigel, apresentou a terceira atualização do mapa de comportamento do turista do Rio Grande do Sul, criado em 2020. “A gente tá falando de motivação, o que faz com que o turista queira vir pra cá, uma análise que auxilia na visão estratégica dos negócios, que permite olhar para oportunidades de mercado e qualificar a oferta”, explicou. Segundo ele, a pesquisa aponta 15 diferentes perfis de turistas, com 40 personas distintas.

Além de apresentar os dados que apontam os hábitos de consumo de cada perfil e como esses turistas decidem os destinos, atrativos e empreendimentos a serem visitados, o especialista deu dicas práticas para potencializar os negócios. “Em turismo, a gente trabalha com o desejo e com o sonho das pessoas, e se não for o sonho da gente também fica difícil, é preciso estar alinhado para crescer”, concluiu Vigel.

No palco do Clube Gaúcho também foram apresentadas experiências de sucesso no segmento, como a “Noite dos Museus”, de Porto Alegre, considerado o maior evento cultural da capital, tendo mobilizado mais de 200 mil pessoas em uma só noite. Outro caso apresentado aos empreendedores na platéia foi “Nature, Vinho e Gastronomia”, de Pinto Bandeira, que se tornou referência em experiência enogastronômica valorizando terroir e sabores locais.

Abertura oficial

Nesta terça-feira (24/3), o governador Eduardo Leite fará a abertura oficial do evento, com a presença do secretário da Cultura, Eduardo Loureiro. A solenidade ocorre a partir das 11h, no Clube Gaúcho, seguida de almoço com prefeitos e autoridades da região. Na oportunidade, Leite irá anunciar novos investimentos para a região das Missões.

Conecta Missões reúne uma programação integrada e voltada ao desenvolvimento do território missioneiro -Foto: Mateus Berlatto/Ascom Sedac

Sobre o Conecta Missões

Um dos principais eventos do calendário oficial de comemorações dos 400 Anos das Missões Jesuíticas Guaranis, o Conecta Missões reúne uma programação integrada e voltada ao desenvolvimento do território missioneiro. Entre os dias 23 e 29 de março, painéis, seminários, exposições, feiras, atrações culturais e evento gastronômico movimentam Santo Ângelo, cidade polo da região.

A iniciativa é apresentada pelo governo do Estado, por meio da Sedac, e organizada pela Associação dos Municípios das Missões (AMM) e pela Fundação dos Municípios das Missões (Funmissões). Realizada com o patrocínio do Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul), tem o apoio do Degusta Missões, Viva o RS Summit, Canto Missioneiro, Sebrae, Wine Locals e Prefeitura de Santo Ângelo.