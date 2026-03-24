Terça, 24 de Março de 2026
20°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Viva o RS Summit abre agenda de debates sobre cultura, turismo e economia criativa do Conecta Missões

Integrando a programação estratégica do Conecta Missões, o Fórum Viva o RS Summit reuniu empreendedores do setor turístico da região Missioneira na...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
24/03/2026 às 00h07
Viva o RS Summit abre agenda de debates sobre cultura, turismo e economia criativa do Conecta Missões
Encontro apresentou indicadores e ferramentas para o desenvolvimento do setor turístico da região das Missões -Foto: Mateus Berlatto/Ascom Sedac

Integrando a programação estratégica do Conecta Missões, o Fórum Viva o RS Summit reuniu empreendedores do setor turístico da região Missioneira na segunda-feira (23/3), no Clube Gaúcho, em Santo Ângelo. O encontro apresentou indicadores e ferramentas para o desenvolvimento do setor e debateu o impacto de projetos bem sucedidos no segmento. A atividade, apresentada pelo governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Sedac), e com organização do Sebrae/RS e da Wine Locals, foi concluída com encontro de network entre os participantes.

O diretor do Viva o RS Summit, Mateus Vigel, apresentou a terceira atualização do mapa de comportamento do turista do Rio Grande do Sul, criado em 2020. “A gente tá falando de motivação, o que faz com que o turista queira vir pra cá, uma análise que auxilia na visão estratégica dos negócios, que permite olhar para oportunidades de mercado e qualificar a oferta”, explicou. Segundo ele, a pesquisa aponta 15 diferentes perfis de turistas, com 40 personas distintas.

Além de apresentar os dados que apontam os hábitos de consumo de cada perfil e como esses turistas decidem os destinos, atrativos e empreendimentos a serem visitados, o especialista deu dicas práticas para potencializar os negócios. “Em turismo, a gente trabalha com o desejo e com o sonho das pessoas, e se não for o sonho da gente também fica difícil, é preciso estar alinhado para crescer”, concluiu Vigel.

No palco do Clube Gaúcho também foram apresentadas experiências de sucesso no segmento, como a “Noite dos Museus”, de Porto Alegre, considerado o maior evento cultural da capital, tendo mobilizado mais de 200 mil pessoas em uma só noite. Outro caso apresentado aos empreendedores na platéia foi “Nature, Vinho e Gastronomia”, de Pinto Bandeira, que se tornou referência em experiência enogastronômica valorizando terroir e sabores locais.

Abertura oficial

Nesta terça-feira (24/3), o governador Eduardo Leite fará a abertura oficial do evento, com a presença do secretário da Cultura, Eduardo Loureiro. A solenidade ocorre a partir das 11h, no Clube Gaúcho, seguida de almoço com prefeitos e autoridades da região. Na oportunidade, Leite irá anunciar novos investimentos para a região das Missões.

Conecta Missões reúne uma programação integrada e voltada ao desenvolvimento do território missioneiro -Foto: Mateus Berlatto/Ascom Sedac
Conecta Missões reúne uma programação integrada e voltada ao desenvolvimento do território missioneiro -Foto: Mateus Berlatto/Ascom Sedac

Sobre o Conecta Missões

Um dos principais eventos do calendário oficial de comemorações dos 400 Anos das Missões Jesuíticas Guaranis, o Conecta Missões reúne uma programação integrada e voltada ao desenvolvimento do território missioneiro. Entre os dias 23 e 29 de março, painéis, seminários, exposições, feiras, atrações culturais e evento gastronômico movimentam Santo Ângelo, cidade polo da região.

A iniciativa é apresentada pelo governo do Estado, por meio da Sedac, e organizada pela Associação dos Municípios das Missões (AMM) e pela Fundação dos Municípios das Missões (Funmissões). Realizada com o patrocínio do Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul), tem o apoio do Degusta Missões, Viva o RS Summit, Canto Missioneiro, Sebrae, Wine Locals e Prefeitura de Santo Ângelo.

Texto: Ascom Sedac
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
John Malkovich subirá ao palco do Teatro Simões Lopes Neto no dia 3 de abril, acompanhado pela pianista Anastasya Terenkova -Foto: Maurice Haas e Lada Vesna
Cultura Há 4 dias

Fundação Theatro São Pedro apresenta diretrizes da nova gestão e anuncia programação com grandes nomes da arte mundial

A Fundação Theatro São Pedro vive um novo ciclo. A instituição vinculada à Secretaria da Cultura (Sedac) conta, desde dezembro, com Luciano Alabars...

 -
Cultura Há 5 dias

Governo do Estado divulga resultado final da segunda edição do Prêmio Tradicionalismo Gaúcho

O governo do Estado divulgou, nesta quarta-feira (18/3), a listagem das 100 entidades contempladas pelo Edital 01/2026 – Prêmio Tradicionalismo Gaú...

 (Foto: reprodução / Rádio Palmeira
Tradicionalismo Há 2 semanas

39º Carijo da Canção Gaúcha terá novidades e programação ampliada em Palmeira das Missões

Festival contará com eventos culturais, gastronômicos e musicais entre os dias 23 e 31 de maio no Parque de Exposições

 A apresentação da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre será realizada no Complexo Cultural Casa da Ospa -Foto: Vinícius Angeli/Ascom Sedac
Cultura Há 2 semanas

Concerto especial da Ospa com nomes da música tradicional gaúcha celebra os 400 Anos das Missões na sexta (13)

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Sedac), promove o encontro artístico entre aOrquestra Sinfônica de Porto Alegre(Ospa) e a t...

 O Conecta também oferece ao público uma mostra audiovisual, exposições artísticas e seminários -Foto: Jean Vitor Dettenborn/Ascom Sedac
Cultura Há 2 semanas

Governo do Estado apresenta programação do Conecta Missões, que celebra os 400 anos das Reduções Jesuíticas no RS

Um dos principais eventos do calendário oficial de comemorações dos 400 Anos das Missões Jesuíticas Guaranis, promovido pelo governo do Estado, o C...

Tenente Portela, RS
20°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 33°
21° Sensação
0.26 km/h Vento
99% Umidade
100% (7.46mm) Chance chuva
06h40 Nascer do sol
18h43 Pôr do sol
Quarta
25° 19°
Quinta
31° 19°
Sexta
29° 20°
Sábado
32° 20°
Domingo
34° 19°
Últimas notícias
Cultura Há 18 minutos

Viva o RS Summit abre agenda de debates sobre cultura, turismo e economia criativa do Conecta Missões
Habitação Há 18 minutos

Governador Eduardo Leite conclui dia de entregas habitacionais com 226 famílias tendo em mãos as chaves de suas novas moradias
Senado Federal Há 18 minutos

CPMI do INSS será prorrogada; Viana informa próximos passos
Justiça Há 18 minutos

Mendonça envia ao plenário do STF decisão que prorroga CPMI do INSS
Câmara Há 2 horas

Comissão aprova uso de verba da Zona Franca para projetos de bioeconomia na Amazônia

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,23 -0,19%
Euro
R$ 6,07 -0,14%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 390,572,24 -0,52%
Ibovespa
181,931,94 pts 3.24%
Mega-Sena
Concurso 2987 (21/03/26)
16
17
20
28
46
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 6983 (23/03/26)
24
38
46
77
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3643 (23/03/26)
03
04
05
06
08
09
10
13
17
19
20
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2903 (23/03/26)
10
12
18
24
37
43
45
49
50
53
54
61
70
72
75
82
89
93
95
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2939 (20/03/26)
04
05
09
10
13
22
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias