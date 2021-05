Leite participa da posse da nova presidência do TRE-RS

Desembargador Arminio José Abreu Lima da Rosa é o novo presidente do TRE - Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

O governador Eduardo Leite compareceu, na tarde desta sexta-feira (28/5), à cerimônia de posse da nova presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS). O desembargador Arminio José Abreu Lima da Rosa ocupará a presidência e o desembargador Francisco José Moesch, a vice-presidência e corregedoria regional eleitoral.

“Nosso Estado, não tenho dúvida alguma, está muito bem servido para o próximo biênio, que inclui as eleições de 2022. Temos uma tradição democrática e cívica que passa também pelo ótimo trabalho da Justiça Eleitoral, garantindo a lisura e a segurança dos processos eleitorais”, destacou o governador.

Lima da Rosa assume o cargo no lugar do desembargador André Villarinho, que presidiu a Justiça Eleitoral até este ano.