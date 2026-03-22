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Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 13 milhões; quina saiu para 23

Números sorteados foram 16 – 17 – 20 –28 – 46 – 47

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
22/03/2026 às 17h03
Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 13 milhões; quina saiu para 23
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO

O concurso 2.987 da Mega-Sena, cujo sorteio foi realizado na noite desse sábado (21), em São Paulo, não teve nenhum acertador para os seis números e acumulou prêmio de R$ 13 milhões.

Os números sorteados foram 16 – 17 – 20 –28 – 46 – 47. A arrecadação total com o concurso 2.987 alcançou R$ 37.692.798,00, de acordo com informação da Caixa Econômica Federal.

A “quina” teve 23 apostas ganhadoras, que receberão R$ 65.305,07 cada, enquanto a “quadra” teve 1.950 apostas vencedoras, cujo prêmio será de R$ 1.269,66 cada.

O próximo sorteio da Mega-Sena será na terça-feira (24). O maior prêmio sorteado na história da Mega ocorreu no concurso 2.525, no dia 1º de outubro de 2022, no valor de R$ 317.853.788,54.

Os sorteios da Mega-Sena são realizados três vezes por semana, às terças e quintas-feiras e aos sábados. As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa Econômica Federal em todo o país, ou pela internet.

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© Joédson Alves/Agência Brasil
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