Domingo, 22 de Março de 2026
20°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Sexto lote do seguro-defeso será disponibilizado na terça-feira

Veja as regiões em que as inscrições ainda são permitidas

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
22/03/2026 às 15h03
Sexto lote do seguro-defeso será disponibilizado na terça-feira
© Joédson Alves/Agência Brasil

O sexto lote do Seguro Desemprego do Pescador Artesanal, o seguro-defeso, será paga na terça-feira (24) para 110.904 trabalhadores do ramo, cadastrados e em conformidade com as exigências do programa.

Estes trabalhadores receberão R$ 179,7 milhões. Os cinco lotes anteriores somaram 269.372 beneficiados, com as parcelas sendo sido liberadas semanalmente, totalizando R$ 616,3 milhões.

O valor do benefício equivale a um salário mínimo mensal, fixado em R$ 1.621. O seguro é pago a pescadores artesanais durante a paralisação da pesca (defeso), no período de reprodução de cada espécie, e pode durar até cinco meses, dependendo do calendário regional de proibição.

A maior parte do público beneficiado teve sua atividade impactada no período entre novembro de 2025 e fevereiro de 2026.

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, ressaltou o compromisso da pasta com a correta concessão do benefício.

“O MTE tem trabalhado para garantir o pagamento de todos os pedidos de seguro-defeso que passaram por análise criteriosa, assegurando o direito de quem realmente vive da pesca.”

Troca de gestão

Em novembro do ano passado, a gestão do seguro-defeso foi reformulada passando do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). O objetivo da medida é diminuir o pagamento de benefícios indevidos – para pescadores que tem outras fontes de renda, por exemplo –, além de evitar fraudes.

O esforço de saneamento do programa também uniu a Controladoria Geral da União (CGU) e o MTE. Embora uma parcela relativamente pequena de benefícios tenha sido fraudada, o impacto das fraudes é considerável pois o programa já atendeu mais de 2 milhões de cadastrados em seu período de maior alcance.

Entre as alterações previstas na Medida Provisória (MP) nº 1.323 , foi revisada a lista de documentos necessários para manter os cadastros ativos. Atualmente, as exigências incluem inscrição no Cadastro Único (CadÚnico), ter cadastro biométrico, entregar o Relatório do Exercício da Atividade Pesqueira (Reap), morar em município incluído no período de defeso e participar das entrevistas realizadas pela Fundacentro nos estados onde já ocorre a piracema (período de reprodução dos peixes), que são Bahia, Maranhão, Piauí, Pará e Amazonas. Nestes locais a Fundação registrou 514.127 atendimentos em 126 municípios.

Entre 1º de novembro de 2025 e 14 de março deste ano, o MTE recebeu 1.198.473 requerimentos individuais do benefício. As solicitações estão passando por triagem. Os estados com maior número de solicitações são Pará (351.502), Maranhão (336.803), Amazonas (106.632), Bahia (81.765) e Piauí (63.025).

Ficaram de fora dos lotes os pescadores que não apresentaram o Reap. Também foram excluídos aqueles que possuem vínculo empregatício, recebem aposentadoria, estão com o registro de pesca cancelado, atuam em atividades não previstas ou recebem benefício assistencial contínuo, como o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO
Economia Há 35 minutos

Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 13 milhões; quina saiu para 23

Números sorteados foram 16 – 17 – 20 –28 – 46 – 47
Economia Há 7 horas

Embrapa inaugura Unidade Mista de Pesquisa e Inovação em Mato Grosso

Psicultura e horticultura estarão entre as prioridades do trabalho
Economia Há 1 dia

Conheça serviços de órgãos federais para se proteger de golpes

Receita, BC e outros órgãos ajudam a preservar dados e CPF
Economia Há 2 dias

Governo fiscalizou 1,1 mil postos de combustíveis para evitar abusos

Esforço é para coibir formação de carteis e crimes contra a economia
Economia Há 2 dias

ANP fiscaliza distribuidoras de combustível no Rio de Janeiro

Fiscais apuram se houve aumento da margem de lucro

Tenente Portela, RS
30°
Chuva
Mín. 20° Máx. 33°
32° Sensação
2.58 km/h Vento
55% Umidade
100% (4.13mm) Chance chuva
06h39 Nascer do sol
18h44 Pôr do sol
Segunda
34° 20°
Terça
28° 19°
Quarta
31° 19°
Quinta
31° 19°
Sexta
34° 19°
Últimas notícias
Economia Há 34 minutos

Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 13 milhões; quina saiu para 23
Esportes Há 3 horas

Naná Silva vence final brasileira e fatura Banana Bowl
Economia Há 3 horas

Sexto lote do seguro-defeso será disponibilizado na terça-feira
Meio ambiente Há 3 horas

Projeto do governo estadual baseado em economia solidária recupera 300 nascentes e distribui 3,9 mil mudas de espécies nativas
Esportes Há 4 horas

Guilherme Schimidt é bronze no Grand Slam de Tbilisi

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,32 +0,12%
Euro
R$ 6,15 +0,09%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 385,583,20 -2,90%
Ibovespa
176,219,40 pts -2.25%
Mega-Sena
Concurso 2987 (21/03/26)
16
17
20
28
46
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 6982 (21/03/26)
21
25
26
42
46
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3642 (21/03/26)
01
02
04
05
06
07
09
10
12
13
14
18
20
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2902 (20/03/26)
05
12
21
25
29
31
33
36
46
47
50
54
58
60
61
66
68
72
78
83
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2939 (20/03/26)
04
05
09
10
13
22
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias