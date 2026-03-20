Banco capixaba reúne investidores em SP após lucro recorde

O Banestes (Banco do Estado do Espírito Santo) realizou, na manhã desta quarta-feira (18/3), em São Paulo, a terceira edição do Investor Day. Promovido anualmente na capital paulista, o encontro tem o objetivo de aproximar o banco capixaba do principal polo financeiro do país, que concentra 31% da base acionária da instituição. O evento reuniu empresários, investidores, analistas e potenciais parceiros na MZ Arena, na Vila Olímpia.

O diretor-presidente do banco, José Amarildo Casagrande, apresentou a evolução dos números ao longo dos últimos anos, evidenciando o lucro líquido recorde de R$ 413 milhões em 2025, o maior da história do Banestes, e os produtos lançados com foco na expansão da atuação no Brasil e na consolidação da liderança no Espírito Santo.

"A estratégia continua com o banco forte, na sua trilha de resultados e de busca por melhores negócios. Os dados atuais reforçam a confiança dos clientes e dos acionistas no Banestes", afirmou. Segundo ele, a remuneração aos acionistas somou R$ 236,8 milhões em 2025, entre Juros sobre Capital Próprio (JCP) e dividendos.

No encontro, o diretor-presidente também destacou o crescimento da participação das coligadas Banestes Seguros, Banestes Corretora e Banestes Asset, que somaram R$ 108,2 milhões em resultados. Entre os lançamentos, foram apresentados o cartão Banescard Visa Absoluto, voltado ao público de alta renda, e a conta Global Banestes, que será lançada neste mês para operações internacionais.

O diretor de Relações com Investidores e de Finanças do Banestes, Silvio Grillo, reforçou a trajetória de crescimento sustentável da instituição, baseada na ampliação de parcerias, especialmente nas áreas de seguridade e contas internacionais, além do fortalecimento da confiança de clientes e acionistas. Ele mencionou ainda a bonificação de R$ 300 milhões em ações realizadas em 2025, além do histórico consistente de pagamento de proventos.

Já o atual diretor de Negócios e Recuperação de Ativos, Carlos Artur Hauschild, que assumirá a presidência do banco a partir de maio, ressaltou que a indicação do acionista majoritário sinaliza a continuidade da estratégia. "Não foi uma vitória pessoal, mas coletiva. O êxito nos resultados está no alinhamento interno e na confiança do mercado", disse.

Também participaram do evento a diretora de Riscos e Controle, Joseane Zoghbi; o presidente do Conselho de Administração, Maelcio Maurício Soares; a gerente de Relações com Investidores, Sibia Bozetti; o diretor-presidente da Banestes Corretora, Gilvan Cola Rodrigues; a diretora de Controle e Risco da Banestes Corretora, Arianny Magnago Tosi; e o superintendente Comercial, Marcus Jesus Taveira.

Durante o Investor Day, o presidente da Apimec Brasil (Associação dos Analistas e Profissionais de Investimentos do Mercado de Capitais do Brasil), Ricardo Martins, entregou ao banco o Selo de Assiduidade Apimec Brasil Bronze 2026, que é conferido a companhias que realizam reuniões públicas contínuas para divulgação de informações, de forma presencial, híbrida ou on-line. "O selo atesta a boa governança corporativa, a transparência e a equidade na divulgação das informações", pontuou Ricardo Martins.

Lucro líquido (2025): R$ 413 milhões

Crescimento do lucro (10 anos): +156,3%

ROE: 17,3%

Carteira de crédito ampliada: R$ 15,1 bilhões

Carteira de crédito comercial: R$ 12,7 bilhões

Inadimplência: 2,3% (comercial) / 1,9% (ampliada)

Patrimônio líquido R$ 2,4 bilhões

Valor de mercado: R$ 2,8 bilhões

Clientes: 1,4 milhão

Contas totais: 1,7 milhão

Contas correntes: 1,1 milhão