Quinta, 19 de Março de 2026
19°C 34°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Mercado vive turbulência com infraestrutura petrolífera sob ataque

Barril chegou a US$ 119 dólares na manhã desta quinta, mas recuou

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
19/03/2026 às 16h23

Os recentes ataques de Israel e do Irã a instalações e infraestruturas de extração de petróleo e de gás natural do Oriente Médio fizeram com que os preços do barril do tipo Brent disparassem, chegando a US$ 119 na manhã desta quinta-feira (19).

Diante da escalada de preços, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, acenou com a possibilidade de autorizar a comercialização do petróleo iraniano que se encontra armazenado em navios na região.

A estratégia para conter a alta de preços foi apresentada durante entrevista ao programa Mornings with Maria , da Fox Business. Com isso, a cotação do barril recuou para US$ 108.

A alta recente do barril tipo Brent , que é a referência de preços para o mercado internacional, foi impulsionada após Israel ter atacado, na quarta-feira (18), o campo de gás Pars, que o Irã divide com o Catar no Golfo Pérsico .

Em resposta, o Irã atacou, ainda na quarta-feira, a refinaria de Ras Laffan. Já na madrugada desta quinta-feira, os alvos foram instalações de gás natural no Catar, depois de o presidente dos EUA, Donald Trump, ter ameaçado destruir a totalidade do campo de gás iraniano de South Pars, o maior do mundo.

Entenda o conflito no Oriente Médio

Pela segunda vez, desde junho de 2025 , Israel e os Estados Unidos lançaram ataques contra o Irã em meio às negociações sobre o programa nuclear e balístico do país persa .

A ofensiva mais recente teve início em 28 de fevereiro, quando EUA e Israel bombardearam a capital, Teerã. O líder supremo do país, aiatolá Ali Khamenei, morreu neste ataque, além de outras autoridades . O filho do aiatolá, Mojtaba Khamenei, foi escolhido novo líder do país.

O Irã, por sua vez, disparou mísseis contra países árabes do Golfo com presença militar dos Estados Unidos, como Kuwait, Catar, Emirados Árabes Unidos e Jordânia.

Os países envolvidos no conflito estão entre os maiores produtores e exportadores de petróleo do mundo, e parte importante dessa produção passa pelo Estreito de Ormuz, que foi bloqueado pelo Irã.

As incertezas sobre a oferta fizeram disparar o preço dos combustíveis no mercado internacional, e o petróleo já superou os US$ 100 o barril.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Economia Há 3 horas

Lula questiona BC sobre corte da Selic: "esperava pelo menos 0,5%

"Nós estamos fazendo um sacrifício que vocês não têm noção", disse

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Economia Há 4 horas

Lula sanciona lei que reduz tributos para indústria química

Novas alíquotas valerão de março a dezembro deste ano

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Economia Há 5 horas

Lula confirma Dario Durigan na Fazenda, após saída de Haddad

Troca ocorre com pré-candidatura de atual ministro
Economia Há 10 horas

Em 2024, taxa de inovação das empresas brasileiras chegou a 64,4%

Dados foram divulgados pelo IBGE
Economia Há 19 horas

Jamais vamos acabar com o seguro-defeso, diz Lula a pescadoras

Presidente participou de evento que homenageou mulheres das águas

Tenente Portela, RS
28°
Parcialmente nublado
Mín. 19° Máx. 34°
28° Sensação
1.88 km/h Vento
46% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h37 Nascer do sol
18h47 Pôr do sol
Sexta
36° 18°
Sábado
36° 19°
Domingo
35° 21°
Segunda
36° 21°
Terça
31° 21°
Últimas notícias
Justiça Há 23 minutos

Justiça suspende processo que pode levar à perda de concessão da Enel
Justiça Há 23 minutos

Mendonça autoriza transferência de Vorcaro para superintendência da PF
Câmara Há 23 minutos

Comissão aprova proposta para garantir acesso de mulher do campo a ações contra o câncer
Educação Há 24 minutos

MEC pune mais de 50 cursos de medicina por desempenho insuficiente
Câmara Há 54 minutos

Aprovação de projetos para prevenir casos de violência contra a mulher é destaque na semana

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,22 -0,62%
Euro
R$ 6,04 +0,49%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,63%
Bitcoin
R$ 388,119,72 -1,56%
Ibovespa
180,270,63 pts 0.35%
Mega-Sena
Concurso 2985 (17/03/26)
06
08
21
32
41
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6979 (18/03/26)
20
23
27
32
42
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3639 (18/03/26)
01
03
04
05
06
07
09
10
11
12
13
15
18
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2901 (18/03/26)
05
06
09
12
13
16
25
35
37
38
44
45
54
61
62
69
73
79
95
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2938 (18/03/26)
14
15
19
26
34
35
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias