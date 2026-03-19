Quinta, 19 de Março de 2026
19°C 34°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Lula confirma Dario Durigan na Fazenda, após saída de Haddad

Troca ocorre com pré-candidatura de atual ministro

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
19/03/2026 às 15h05
Lula confirma Dario Durigan na Fazenda, após saída de Haddad
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou nesta quinta-feira (19) que Dario Durigan será o novo ministro da Fazenda, substituindo Fernando Haddad , que deixará o cargo para disputar as próximas eleições.

O anúncio foi feito durante a abertura da 17ª Caravana Federativa, em São Paulo, de forma informal, enquanto Lula cumprimentava autoridades presentes.

“Quero cumprimentar o companheiro Dario Durigan. Ele será o substituto do Haddad no Ministério da Fazenda. Pode olhar para a cara dele, que é dele que vocês vão cobrar muitas coisas”, declarou o presidente.

A confirmação ocorreu quando Lula lia a lista de participantes do evento. Ao citar Durigan, pediu que ele se levantasse e o apresentou como futuro titular da equipe econômica.

Durante o discurso, o presidente também fez um balanço do governo e destacou a atuação dos ministros ao longo do mandato.

“Haddad passará para a história como o ministro da Fazenda mais exitoso da história deste país por ter aprovado uma reforma tributária que estava parada há 40 anos”, afirmou Lula.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Saída confirmada

Mais cedo, Haddad confirmou que deixará o comando da pasta após mais de três anos no cargo. Oficialmente, Haddad não anunciou a que cargo concorrerá. Apenas disse que disputará as próximas eleições.

Nas últimas horas no cargo, Haddad classificou o momento de simbólico. “Hoje é um dia especial, um dia que eu estou deixando o Ministério da Fazenda”, disse.

A saída ocorre em meio à expectativa de que o ex-ministro anuncie sua pré-candidatura ao governo paulista na noite desta quinta-feira (19), em evento ao lado de Lula em São Bernardo do Campo.

Balanço econômico

Em seu discurso, Haddad destacou medidas adotadas durante sua gestão, com ênfase na articulação com o Congresso e na cooperação entre União, estados e municípios.

Segundo ele, o chamado pacto federativo foi essencial para os resultados econômicos recentes.

“O apoio do Congresso e a reconstrução do pacto federativo foram fundamentais para corrigir distorções tributárias e permitir crescimento com inclusão.”

O ex-ministro também citou ações como a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda , a tributação de rendas mais altas e o aumento de investimentos públicos como fatores que contribuíram para a melhora de indicadores econômicos.

Biografia

Atual secretário executivo da Fazenda, Durigan já atuava como principal articulador político da equipe econômica e deve dar continuidade à agenda fiscal do governo. Antes de assumir o posto de número dois do Ministério da Fazenda, em 2023, Durigan atuava no setor privado como responsável por políticas públicas do WhatsApp no Brasil, função exercida dentro da Meta Platforms desde 2020, grupo que também controla Facebook e Instagram.

Formado em Direito pela Universidade de São Paulo e mestre pela Universidade de Brasília, ele construiu carreira no setor público antes da experiência na tecnologia. Entre 2010 e 2011, trabalhou na Advocacia-Geral da União com foco em gestão estratégica. Em seguida, atuou como assessor jurídico na Casa Civil entre 2011 e 2015, durante administrações petistas.

Posteriormente, integrou a equipe de Haddad na Prefeitura de São Paulo como assessor especial, entre 2015 e 2016. Na sequência, exerceu a advocacia na Consultoria Jurídica da União em São Paulo até 2020, consolidando sua atuação na área pública e jurídica.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Economia Há 3 horas

Lula questiona BC sobre corte da Selic: "esperava pelo menos 0,5%

"Nós estamos fazendo um sacrifício que vocês não têm noção", disse
Economia Há 4 horas

Mercado vive turbulência com infraestrutura petrolífera sob ataque

Barril chegou a US$ 119 dólares na manhã desta quinta, mas recuou

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Economia Há 4 horas

Lula sanciona lei que reduz tributos para indústria química

Novas alíquotas valerão de março a dezembro deste ano
Economia Há 9 horas

Em 2024, taxa de inovação das empresas brasileiras chegou a 64,4%

Dados foram divulgados pelo IBGE
Economia Há 19 horas

Jamais vamos acabar com o seguro-defeso, diz Lula a pescadoras

Presidente participou de evento que homenageou mulheres das águas

Tenente Portela, RS
28°
Parcialmente nublado
Mín. 19° Máx. 34°
28° Sensação
1.88 km/h Vento
46% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h37 Nascer do sol
18h47 Pôr do sol
Sexta
36° 18°
Sábado
36° 19°
Domingo
35° 21°
Segunda
36° 21°
Terça
31° 21°
Últimas notícias
Justiça Há 8 minutos

Justiça suspende processo que pode levar à perda de concessão da Enel
Justiça Há 8 minutos

Mendonça autoriza transferência de Vorcaro para superintendência da PF
Câmara Há 8 minutos

Comissão aprova proposta para garantir acesso de mulher do campo a ações contra o câncer
Educação Há 9 minutos

MEC pune mais de 50 cursos de medicina por desempenho insuficiente
Câmara Há 40 minutos

Aprovação de projetos para prevenir casos de violência contra a mulher é destaque na semana

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,22 -0,62%
Euro
R$ 6,05 +0,50%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,63%
Bitcoin
R$ 387,582,28 -1,69%
Ibovespa
180,270,63 pts 0.35%
Mega-Sena
Concurso 2985 (17/03/26)
06
08
21
32
41
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6979 (18/03/26)
20
23
27
32
42
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3639 (18/03/26)
01
03
04
05
06
07
09
10
11
12
13
15
18
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2901 (18/03/26)
05
06
09
12
13
16
25
35
37
38
44
45
54
61
62
69
73
79
95
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2938 (18/03/26)
14
15
19
26
34
35
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias