Fundação Theatro São Pedro apresenta diretrizes da nova gestão e anuncia programação com grandes nomes da arte mundial

A Fundação Theatro São Pedro vive um novo ciclo. A instituição vinculada à Secretaria da Cultura (Sedac) conta, desde dezembro, com Luciano Alabarse à frente da presidência do complexo cultural que abrange o centenário Theatro São Pedro e o Multipalco Eva Sopher. A nova gestão aposta em uma programação plural e de excelência, ampliando a frequência não só de espetáculos de teatro, circo, música e dança, mas também criando uma agenda regular de visitas mediadas, exposições, rodas de conversa, ações formativas e apresentações com acessibilidade.

“Queremos fazer uma ocupação total dos espaços e transformar a Fundação Theatro São Pedro em um lugar de referência, não só pela sua estrutura, mas pelo seu uso”, afirma Alabarse.

Entre as diretrizes que guiam a nova presidência também estão o fomento à classe artística gaúcha, oferecendo benefícios e facilitadores para democratizar o uso da estrutura do complexo e fortalecer a cena local; e a ampliação das interlocuções com produções internacionais. Juntas, as iniciativas buscam ampliar o acesso à cultura, alcançar públicos diversos e fortalecer a Fundação Theatro São Pedro como polo de formação, difusão e fruição cultural.

Nova direção artística

A nova equipe inclui a produtora artística Letícia Vieira, que assumiu a direção artística da Fundação Theatro São Pedro ao lado do ator e diretor Dilmar Messias e da bailarina Angela Spiazzi. Foram criados três novos departamentos estratégicos: de Dança, para estimular apresentações, residências e ensaios; de Artes Visuais, para articular exposições, ocupando o espaço expositivo do complexo de forma contínua; e de Memória e Patrimônio, para organizar, preservar e difundir a história do Theatro São Pedro e do Multipalco Eva Sopher. Este último ainda visa fomentar ações de pesquisa, catalogação e projetos educativos que valorizam a trajetória do complexo e sua relevância como patrimônio cultural do Rio Grande do Sul.

Programação

A nova direção artística também tem investido na expansão de atividades propostas pela própria Fundação Theatro São Pedro. Além de receber grandes festivais e produções do Rio Grande do Sul, do Brasil e do exterior, a instituição também passa a buscar espetáculos ativamente e convidar montagens e artistas de diversas localidades a se apresentarem nos diferentes palcos do complexo, com a gestão da Associação Amigos do Theatro São Pedro e o apoio cultural da rede Master Hotéis.

Entre as ações viabilizadas pela equipe do complexo está a vinda de The Infamous Ramírez Hoffman, espetáculo internacionalmente aclamado, que combina teatro, literatura e música ao vivo. A montagem, que chega a Porto Alegre com patrocínio do Banrisul, é estrelada pelo ator norte-americano duas vezes indicado ao Oscar John Malkovich, a pianista Anastasya Terenkova, o violinista Andrej Bielow e o bandoneonista Fabrizio Colombo.

O espetáculo é baseado no romance Literatura Nazi nas Américas, do escritor chileno Roberto Bolaño, e conta com composições que vão de Astor Piazzolla a Antonio Vivaldi. A peça celebrará o primeiro aniversário do Teatro Simões Lopes Neto, que foi inaugurado em março de 2025 e marcou a conclusão definitiva das obras do Multipalco Eva Sopher, após mais de duas décadas em construção.

Será uma única apresentação na cidade, com ingressos à venda a partir das 13h desta quinta-feira (19/3) nesta página .

Calendário patrocinado

Uma das grandes novidades é que, pela primeira vez, a Fundação Theatro São Pedro contará com um plano anual patrocinado, que garante a realização de uma temporada de atividades distribuídas ao longo de 2026. Com financiamento da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e patrocínio master da Shell, o plano anual funcionará como o alicerce da programação, estruturando a operação do complexo cultural e possibilitando a ampliação da equipe interna, além da contratação de diversos espetáculos.

A agenda inclui apresentações de obras locais e nacionais de música e artes cênicas, voltadas a crianças e adultos, com ingressos a preços populares e recursos de acessibilidade. Inclui ainda oficinas de formação para artistas e visitas mediadas que resgatam a história do Theatro São Pedro e do Multipalco Eva Sopher. O projeto é resultado de uma parceria que vem sendo construída desde 2025 com a Shell e que teve origem por meio do Programa Emergencial Rouanet Rio Grande do Sul.

O calendário patrocinado se inicia com curta temporada do espetáculo Medea, adaptação do consagrado diretor de teatro Gabriel Villela para a tragédia de Séneca. A montagem, com participação especial de Walderez de Barros, estreou no último janeiro em São Paulo e desembarca na capital gaúcha para três sessões no Teatro Simões Lopes Neto, de 9 a 11 de abril. Os ingressos começam a ser vendidos no dia 23 de março.

Parceria com o Banrisul: mulheres da cena gaúcha

Outro destaque de 2026 é o Projeto Banrisul Mulheres da Cena Gaúcha, que contará com apresentações de espetáculos de excelência no Multipalco Eva Sopher, além de um projeto de formação conduzido por oito figuras fundamentais da cena no Rio Grande do Sul. São elas: Camila Bauer, Carlota Albuquerque, Deborah Finocchiaro, Inês Alcaraz Marocco, Jezebel de Carli, Juliana Barros, Larissa Sanguiné e Patricia Fagundes.

Agenda contínua de exposições da Galeria Multipalco

O recém-criado Departamento de Artes Visuais já conta com um cronograma inicial de exposições a serem instaladas na Galeria Multipalco, no foyer do complexo cultural, com visitação gratuita. A abertura será com a mostra inédita Affectus, da artista visual, arquiteta, escritora, intérprete e designer gaúcha Liana Timm. Em cartaz de 1º de abril a 10 de maio, a exibição une técnicas analógicas (como desenho e pintura) e digitais, para trabalhar com a ilusão de ótica e a tridimensionalidade no bidimensional.

Também está confirmada a exposição Theatro São Pedro Para Sempre, resultado do projeto homônimo que vem sendo desenvolvido para preservar a história do Theatro São Pedro, o mais antigo teatro de Porto Alegre e um dos maiores patrimônios culturais do Estado. Promovida pela Associação Amigos do Theatro São Pedro e financiada pela Lei Aldir Blanc, a iniciativa tem se ocupado com a digitalização e organização do acervo documental e artístico da instituição a partir de 2013.

A mostra, assim como o projeto, tem o objetivo de tornar a trajetória do Theatro São Pedro conhecida por todos, e será aberta para visitação em 3 de junho.

Ações de valorização, reconhecimento e apoio a artistas gaúchos

Além das novidades anunciadas, a nova gestão tem realizado diversas ações para seguir fomentando a classe artística local. Entre elas está a criação do selo Multipalco de Grandes Espetáculos RS, criado para valorizar e reconhecer a produção gaúcha, dando suporte para que as montagens cheguem ao público, com a Fundação Theatro São Pedro chancelando a qualidade dos espetáculos.

Lançado neste mês de março, o selo tem convidado diversos espetáculos para se apresentarem nos diferentes espaços da casa. Já ocorreram o show-cênico Aos Trancos e Barrancos, das artistas Kiti Santos e Marisa Rotenberg, e o espetáculo de teatro e dança Peixes, com concepção, direção e coreografia de Camila Vergara.

A próxima montagem convidada é Brilhante - Nega Lu em musical, que terá temporada de 20 a 22 de março, no Teatro Simões Lopes Neto. Com direção geral de Daniel Colin e direção musical de Juliano Barreto, o musical celebra as múltiplas dimensões de Nega Lu – bailarina, cantora, figura queer negra e ícone da vida noturna de Porto Alegre.

Outra ação já anunciada para fortalecer a cena cultural gaúcha foi a redução nos valores de uso de seus espaços do Multipalco Eva Sopher, com condições especiais voltadas às produções artísticas do Rio Grande do Sul. A iniciativa também atende a uma demanda recorrente da classe artística: além de apresentações, a nova política permite valores mais acessíveis para ensaios e processos de criação, facilitando o desenvolvimento de novas montagens e projetos culturais. A atualização dos valores contempla o Teatro Simões Lopes Neto, o Teatro Oficina Olga Reverbel, a Sala da Música e a Concha Acústica.

“A redução das taxas não representa apenas um ajuste operacional, mas uma decisão estratégica de investimento no desenvolvimento artístico e na formação de público. Ao facilitar o acesso e estimular a ocupação qualificada desses espaços, a instituição reafirma seu compromisso com o fomento à produção cultural, com o apoio às trajetórias artísticas e com a consolidação do Multipalco Eva Sopher como um centro vivo de criação, formação e montagem de espetáculos”, destaca Letícia Vieira.

Sobre a Fundação Theatro São Pedro

A Fundação Theatro São Pedro é responsável pelo Theatro São Pedro e pelo Multipalco Eva Sopher – complexo cultural construído em terreno anexo ao prédio centenário, que abriga o Teatro Simões Lopes Neto, o Teatro Oficina Olga Reverbel, a Concha Acústica, a Praça Multipalco, Sala da Música, a Sala da Dança, a Sala do Circo, além de três salas para ensaio, um restaurante, um café e a sede administrativa da instituição.

Juntos, os espaços formam um dos maiores complexos culturais da América Latina, ocupando cerca de 25 mil metros quadrados (m²) no Centro Histórico de Porto Alegre. São mais de 18 mil m² de área construída, com cinco andares subterrâneos destinados às artes de palco, equipados para oferecer a infraestrutura completa a artistas, técnicos e espectadores.

Atualmente, o Theatro São Pedro passa por uma reforma para a implementação de seu Plano de Prevenção Contra Incêndio (PPCI) e acessibilidade – medida para garantir mais segurança e inclusão aos visitantes da instituição. O espaço foi fechado temporariamente no dia 24 de março de 2025, na mesma semana em que foi inaugurado o Teatro Simões Lopes Neto, que marcou a conclusão das obras do Multipalco Eva Sopher.

Serviço

Próximos espetáculos com curadoria do Multipalco Eva Sopher

20 a 22 de março, às 20h: Brilhante - Nega Lu em Musical - Selo Multipalco de Grandes Espetáculos RS, no Teatro Simões Lopes Neto (ingressos à venda)

27 de março, às 19h, no Teatro Oficina Olga Reverbel - Sessão transdisciplinar com diálogo e performance, no lançamento da versão digital e gratuita do livro Édipo Tirano, a tragédia do saber, de Francisco Marshall (entrada franca)

3 de abril, às 20h: Espetáculo The Infamous Ramírez Hoffman, com John Malkovich, no Teatro Simões Lopes Neto (ingressos a partir das 13h do dia 19 de março)

9 a 11 de abril, às 20h: Espetáculo Medea, de Gabriel Villela, no Teatro Simões Lopes Neto (ingressos a partir das 13h do dia 23 de março)

12 de abril, às 18h: Espetáculo Instinto, por Camila Bauer, no Teatro Simões Lopes Neto (ingressos gratuitos, com retirada a partir de uma hora antes da apresentação)

Espetáculo Instinto, por Camila Bauer, no Teatro Simões Lopes Neto (ingressos gratuitos, com retirada a partir de uma hora antes da apresentação) De 3 de junho a 2 de agosto: Exposição Theatro São Pedro Para Sempre (entrada franca)