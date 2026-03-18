Governo do Estado divulga resultado final da segunda edição do Prêmio Tradicionalismo Gaúcho

O governo do Estado divulgou, nesta quarta-feira (18/3), a listagem das 100 entidades contempladas pelo Edital 01/2026 – Prêmio Tradicionalismo Gaúcho 2. Cada uma delas receberá R$ 20 mil, totalizando um investimento de R$ 2 milhões no âmbito do Avançar Tchê – programa inédito de fomento ao tradicionalismo promovido pelo governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Sedac).

O resultado divulgado leva em conta a análise dos recursos, enviados pelos candidatos após a publicação do resultado preliminar da seleção, em 4 de março. A verba a ser recebida poderá ser utilizada livremente pelas entidades, que terão a possibilidade de aplicá-la em qualquer necessidade relevante para a sua atuação, como melhoria de infraestrutura, desenvolvimento de atividades e aquisição de indumentárias, instrumentos e equipamentos.

A avaliação das propostas observou os critérios estabelecidos no edital. Puderam participar do certame entidades tradicionalistas com atuação comprovada no Rio Grande do Sul, histórico relevante de atividades desenvolvidas no tradicionalismo, sede em uma das 30 Regiões Tradicionalistas (RTs) e registro prévio no Cadastro Estadual de Produtor Cultural (CEPC) da Sedac. Foi vetada a participação das entidades contempladas pela primeira edição do Prêmio Tradicionalismo Gaúcho.

Avançar Tchê

Além das duas edições do Prêmio Tradicionalismo Gaúcho, o Avançar Tchê inclui outros dois editais: o Invernadas Culturais – que divulgou seu resultado final em 2025 – e o CTG na Escola, cujo processo seletivo está em andamento. Ao todo, o governo do Estado, por meio do Avançar Tchê, já investiu mais de R$ 23 milhões em ações de valorização do tradicionalismo gaúcho.