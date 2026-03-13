Domingo, 15 de Março de 2026
18°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Setor de serviços cresce 0,3% em janeiro e volta ao nível recorde

Em 12 meses, expansão acumulada é 3%, diz IBGE

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
13/03/2026 às 11h08
Setor de serviços cresce 0,3% em janeiro e volta ao nível recorde
© Fernando Frazão/Agência Brasil

O volume de serviços prestados no Brasil voltou a crescer depois de dois meses e fechou janeiro com variação positiva de 0,3%. Com esse resultado, o segmento, que inclui atividades como transporte, turismo, restaurantes, salão de beleza, internet e tecnologia da informação (TI), alcança o ponto mais alto já registrado, igualando os recordes de outubro e novembro de 2025.

A alta de janeiro segue o recuo de 0,2% em dezembro e variação nula (0%) de novembro.

Os dados fazem parte da Pesquisa Mensal de Serviços , divulgada nesta sexta-feira (13), no Rio de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) .

O gerente da pesquisa, Rodrigo Lobo, explica que o IBGE classifica o crescimento de 0,3% no mês como “variação positiva”, por não representar um crescimento significativo.

O desempenho de janeiro representa alta de 3,3% na comparação com o mesmo mês do ano passado. Em 12 meses, o setor acumula expansão de 3%. Dessa forma, os serviços se encontram em um patamar 20,1% acima do período pré-pandemia de covid-19 (fevereiro de 2020).

A média móvel trimestral, que mostra a tendência recente de comportamento do segmento econômico, teve variação nula em relação ao período de três meses terminado em dezembro de 2025.

Atividades

Para chegar aos dados, o IBGE busca informações sobre 166 tipos de serviços, agrupados em cinco atividades.

Três grupos apresentaram crescimento na passagem de dezembro para janeiro:

- outros serviços: 3,7%

- informação e comunicação: 1%

- transportes: 0,4%

Os serviços profissionais, administrativos e complementares ficaram estáveis (0,0%). A única taxa negativa ficou com os serviços prestados às famílias (-1,2%).

Para Rodrigo Lobo o resultado de janeiro teve como destaque os segmentos agenciamento de espaços de publicidade, TI, serviços financeiros auxiliares e atividades de correio.

Turismo

A Pesquisa Mensal de Serviços traz ainda o índice de atividades turísticas (Iatur), que recuou 1,1% em janeiro, na comparação com o mês anterior. Já em comparação com o mesmo mês de 2025, há expansão de 3,5%, puxada pelos ramos de transporte aéreo de passageiros; agências de viagens; restaurantes; e serviços de reservas relacionados a hospedagens.

O Iatur reúne 22 das 166 atividades de serviços investigadas na pesquisa e que são ligadas à atividade turística, como hotéis, agências de viagens, bufê e transporte aéreo de passageiros.

São divulgadas informações de 17 unidades da federação: Ceará, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás e Distrito Federal, Amazonas, Pará, Mato Grosso, Alagoas e Rio Grande do Norte.

Conjuntura econômica

A Pesquisa Mensal de Serviços é a terceira de três levantamentos conjunturais divulgados mensalmente pelo IBGE. Nos últimos dias o instituto revelou que a indústria cresceu 1,8% de dezembro para janeiro e 0,5% em 12 meses .

Já o comércio expandiu 0,4% de dezembro para janeiro e acumula alta de 1,6% em 12 meses.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Antônio Cruz/Agência Brasil
Economia Há 15 horas

Governo prioriza abastecimento e segurar preço do diesel, diz Alckmin

Expectativa é reduzir pelo menos R$ 0,64 por litro na bomba

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Economia Há 17 horas

Governo levantou R$ 179 bi desde 2023 para transição ecológica

Comitê gestor aprovou orçamento de R$ 27,5 bi para Fundo Clima

 © Marcello Casal jr/Agência Brasil
Economia Há 19 horas

Privatização da BR prejudica consumidor em momento de crise

Para especialista, a empresa era estratégica para administrar preços

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Economia Há 1 dia

Economia pode crescer 1% no primeiro trimestre, diz Haddad

Ministro disse que deixará Fazenda na próxima semana

 © Ricardo Stuckert / PR
Economia Há 1 dia

CMN cria crédito emergencial de R$ 500 milhões para Minas Gerais

Linha financiará reconstrução após desastres climáticos

Tenente Portela, RS
19°
Parcialmente nublado
Mín. 18° Máx. 35°
19° Sensação
0.78 km/h Vento
70% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h35 Nascer do sol
18h52 Pôr do sol
Segunda
37° 18°
Terça
36° 19°
Quarta
36° 22°
Quinta
37° 19°
Sexta
35° 20°
Últimas notícias
Esportes Há 9 horas

Cruzeiro derrota Atlético-MG em clássico pelo Brasileirão Feminino
Justiça Há 11 horas

Moraes autoriza transferência de condenados no caso Marielle para RJ
Esportes Há 11 horas

Hugo Calderano perde de algoz olímpico e cai em torneio na China
Esportes Há 12 horas

Esqui brasileiro mira 2ª medalha paralímpica em adeus a Milão-Cortina
Esportes Há 13 horas

Seleção feminina de basquete enfrenta o Mali no Pré-Mundial

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 +0,01%
Euro
R$ 6,08 +0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 403,577,57 +0,10%
Ibovespa
177,653,31 pts -0.91%
Mega-Sena
Concurso 2984 (14/03/26)
06
11
15
28
42
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6976 (14/03/26)
04
24
25
62
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3636 (14/03/26)
01
02
03
04
05
06
12
13
15
16
17
18
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2899 (13/03/26)
23
26
27
29
31
37
49
52
55
58
61
71
74
79
82
88
89
95
96
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2936 (13/03/26)
03
13
21
23
24
34
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias