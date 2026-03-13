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39º Carijo da Canção Gaúcha terá novidades e programação ampliada em Palmeira das Missões

Festival contará com eventos culturais, gastronômicos e musicais entre os dias 23 e 31 de maio no Parque de Exposições

Por: Marcelino Antunes Fonte: Ramon Mendes / Sid Farias / Tiago Santos Silveira - Jornalismo RP
13/03/2026 às 11h04
39º Carijo da Canção Gaúcha terá novidades e programação ampliada em Palmeira das Missões
(Foto: reprodução / Rádio Palmeira

A 39ª edição do Carijo da Canção Gaúcha será realizada de 23 a 31 de maio no Parque Municipal de Exposições Tealmo José Schardong, em Palmeira das Missões, reunindo uma programação diversificada com atrações musicais, eventos culturais e novidades ao longo da semana do festival.

A abertura da programação ocorre no sábado (23), às 17h, com a 23ª edição do Carijinho, espaço voltado à valorização de crianças e jovens talentos da música nativista. O show de intervalo será com o grupo Ponta e Fronteira. Ainda no sábado, atendendo a um pedido do público, haverá bailão no Lonão com o grupo Carijeiros.

No domingo, a programação traz outra novidade com o lançamento do 1º Carijo Gastronômico, iniciativa voltada à valorização da culinária campeira e tradicional. No mesmo dia ocorre o Carijo da Melhor Idade, animado pelo grupo Os Payadores.

A agenda segue na segunda-feira (25) com a 3ª edição do Carijo em Prosa e Verso, que apresentará o espetáculo “Versos da Terra”. Na terça-feira ocorre a 4ª edição do Carijo Instrumental, com apresentação do Grupo Yangos.

A abertura oficial do festival acontece na quarta-feira, com a primeira ronda da fase local da competição e o show Carijada.

Na quinta-feira (28), o show de abertura será com Ricardo Bergha, seguido da segunda ronda do festival, marcando o início da fase geral. O show de intervalo será com Wather Moraes. No Lonão, a animação ficará por conta de Chico Paim.

Na sexta-feira, a programação inicia com show de Jari Terres, seguido da terceira ronda da fase geral. O show de intervalo será com Cristiano Quevedo, quando também ocorre a divulgação das músicas finalistas. No Lonão, animam o público Adriana De Los Santos, o Grupo De-Lhe Fole e o Quarteto Fronteira.

Entre as novidades desta edição está ainda o 1º Carijo em Trova, que ocorre no sábado pela manhã, às 10h, com espetáculo de abertura da Família Ortaça.

Outra mudança importante é que a grande final do festival será realizada no sábado à noite, e não mais no domingo, atendendo a uma antiga reivindicação de artistas e do público. O show de intervalo da final será com Gaúcho da Fronteira. Após a premiação, o baile será animado por Matheus Teixeira e Grupo Pachola e Le Farfalle.

No domingo ocorre o encerramento do evento, com a premiação do Carijo Gastronômico e a realização do Carijo em Dança, que chega à sua 5ª edição.

O corpo de jurados desta edição será formado por Lu Schiavo, Nelcy Vargas, Alcy Cheuiche, Tita Sartor e Fabiano Cestari.

A expectativa da organização é de que o festival mantenha sua tradição e realize mais uma grande edição, reunindo música nativista, cultura, gastronomia e valorização das tradições gaúchas.

 

 

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