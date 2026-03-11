Quarta, 11 de Março de 2026
Governo do Estado apresenta programação do Conecta Missões, que celebra os 400 anos das Reduções Jesuíticas no RS

Um dos principais eventos do calendário oficial de comemorações dos 400 Anos das Missões Jesuíticas Guaranis, promovido pelo governo do Estado, o C...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
11/03/2026 às 18h52
Governo do Estado apresenta programação do Conecta Missões, que celebra os 400 anos das Reduções Jesuíticas no RS
O Conecta também oferece ao público uma mostra audiovisual, exposições artísticas e seminários -Foto: Jean Vitor Dettenborn/Ascom Sedac

Um dos principais eventos do calendário oficial de comemorações dos 400 Anos das Missões Jesuíticas Guaranis, promovido pelo governo do Estado, o Conecta Missões terá uma programação integrada e voltada ao desenvolvimento do território missioneiro.

Entre os dias 23 e 29 de março, painéis, seminários, exposições, feiras, atrações culturais e evento gastronômico movimentam Santo Ângelo, cidade polo da região. A iniciativa é apresentada pela Secretaria da Cultura (Sedac) e organizada pela Associação dos Municípios das Missões (AMM) e pela Fundação dos Municípios das Missões (Funmissões).

As atividades contemplam três eventos parceiros, que ocorrem simultaneamente: Canto Missioneiro, tradicional festival da canção missioneira; Degusta Missões, uma praça gastronômica com pratos típicos que celebram a identidade missioneira; e Viva o RS Summit, fórum com foco no desenvolvimento e troca entre empreendimentos turísticos, gastronômicos e culturais.

A programação inclui ainda a FamTour, uma imersão nos atrativos turísticos com roteiro de prospecção, reforçando o posicionamento da região como destino turístico-cultural de relevância nacional; e a feira de artesanato e agroindústrias, que destaca os sabores e tradições locais.

O Conecta também oferece ao público uma Mostra Audiovisual e as exposições “Pedras e Monumentos” e “Vidas com TEA importam e inspiram”, além da Aldeia do Conhecimento, uma agenda de seminários voltados para gestores públicos e privados, entidades representativas e empreendedores da região. A Orquestra de Teutônia faz o show de abertura (25/3) e a Orquestra da Ulbra, juntamente com a Família Ortaça, encerra a programação, no domingo (29/3).

O Conecta Missões é realizado com o patrocínio do Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul) e tem o apoio do Degusta Missões, Viva o RS Summit, Canto Missioneiro, Sebrae, Wine Locals e prefeitura municipal de Santo Ângelo.

Texto: Ascom Sedac
Edição: Secom

DENGUE
