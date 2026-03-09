Segunda, 09 de Março de 2026
Publicidade
Sicredi

Clientes do Banco do Brasil podem renegociar dívidas até o fim do mês

Descontos podem chegar a 90%, de acordo com cada perfil

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
09/03/2026 às 16h59
Clientes do Banco do Brasil podem renegociar dívidas até o fim do mês
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Banco do Brasil abriu prazo até dia 31 de março para que clientes possam renegociar dívidas com condições especiais e descontos que podem chegar a até 90%, de acordo com cada perfil. Segundo o banco, o objetivo é reforçar o compromisso com a recuperação da saúde financeira de seus clientes e com o estímulo ao uso consciente do crédito.

“Caso a renegociação não esteja disponível de forma automática, o cliente deve procurar sua agência de relacionamento para atendimento personalizado. Em todos esses canais, não é necessário o envio de documentos”, explicou o gerente-executivo da Unidade de Cobrança e Reestruturação de Ativos do Banco do Brasil, Daniel Brum.

A campanha do Banco do Brasil acontece simultaneamente ao Mutirão Nacional de Negociação e Orientação Financeira, da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), quando será possível renegociar dívidas bancárias em atraso, como cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado e outras modalidades de crédito sem garantia e não prescritas.

Segundo a Febraban, o mutirão representa uma oportunidade para que os cidadãos regularizem suas pendências financeiras, reorganizem o orçamento e evitem o superendividamento, além de fortalecer a relação entre consumidores e instituições financeiras.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Serviço

A renegociação pode ser feita nos canais de atendimento do Banco do Brasil:

  • Central de Relacionamento do BB (CRBB);
  • Telefones 4004-0001 ou 0800 729 0001;
  • WhatsApp BB, com o número (61) 4004-0001, escolhendo a opção #renegocie;
  • Aplicativo do banco;
  • Autoatendimento;
  • Site www.bb.com.br/solucaodedividas e
  • Nas agências do Banco do Brasil.
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Economia Há 2 horas

RS: produtores rurais alertam para problemas no fornecimento de diesel

ANP diz que observa o caso e que notificará distribuidoras

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Economia Há 5 horas

Envio de declaração do IR começa na próxima semana; veja regras

Nova isenção de até R$ 5 mil não afeta declaração deste ano
Economia Há 5 horas

Faturamento da indústria sobe 2,3% em janeiro, mas está abaixo de 2025

Alta mensal não reverte queda anual de quase 10%

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Economia Há 7 horas

Abertura de pequenos negócios bate recorde em 2026

Resultado supera em 3% recorde anterior, alcançado no 1º bimestre

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Economia Há 8 horas

Cesta básica fica mais cara em 14 capitais no mês de fevereiro

Um dos principais responsáveis pelo aumento de preços foi o feijão

°
Mín. ° Máx. °
° Sensação
km/h Vento
% Umidade
% (mm) Chance chuva
21h49 Nascer do sol
21h49 Pôr do sol
Terça
° °
Quarta
° °
Quinta
° °
Sexta
° °
Sábado
° °
Últimas notícias
Direitos Humanos Há 21 minutos

Quatro acusados por campanha de ódio contra Maria da Penha viram réus
Saúde Há 21 minutos

Sobe para 140 número de casos confirmados de Mpox no país, em 2026
Política Há 1 hora

Lula e presidenta do México querem reunir empresários dos dois países
Economia Há 2 horas

RS: produtores rurais alertam para problemas no fornecimento de diesel
Senado Federal Há 2 horas

Girão anuncia representação no Conselho de Ética contra Davi Alcolumbre

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,20 +0,90%
Euro
R$ 6,05 +0,86%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 381,606,94 +0,45%
Ibovespa
180,915,36 pts 0.86%
Mega-Sena
Concurso 2981 (07/03/26)
15
22
27
32
50
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6970 (07/03/26)
31
41
47
59
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3630 (07/03/26)
02
03
04
05
06
07
08
11
12
14
15
17
19
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2896 (06/03/26)
09
11
12
13
24
25
26
28
31
34
36
39
42
43
53
75
76
78
83
87
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2933 (06/03/26)
21
24
29
35
41
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias