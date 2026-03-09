Segunda, 09 de Março de 2026
18°C 29°C
Tenente Portela, RS
Abertura de pequenos negócios bate recorde em 2026

Resultado supera em 3% recorde anterior, alcançado no 1º bimestre

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
09/03/2026 às 14h28
© Fernando Frazão/Agência Brasil

O número de pequenos negócios abertos no Brasil bateu novo recorde nos primeiros dois meses deste ano . De acordo com dados da Receita Federal - reunidos pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) - mais de 1,033 milhão de formalizações foram feitas em janeiro e fevereiro, considerando microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte.

O resultado supera em 3% o recorde anterior, alcançado no primeiro bimestre de 2025. Segundo levantamento do Sebrae, os três tipos de pequenos negócios representaram 97,3% do total de cadastros de pessoas jurídica formalizados no país.

A abertura categoria de microempreendedor individual (MEI) lidera largamente, com 79,5%. Em seguida, aparecem as microempresas (17%) e as pequenas empresas (3,5%). Eles se diferenciam principalmente pelo volume de faturamento e pela quantidade de empregados.

A categoria microempreendedor individual foi criada para formalizar os trabalhadores por conta própria, por isso, só se encaixam como MEI os empreendedores de determinadas atividades com faturamento de até R$ 81 mil reais por ano com, no máximo, um funcionário.

As micro e pequenas empresas podem empregar mais pessoas, sendo que as primeiras faturam até R$ 360 mil anuais, enquanto as segundas chegam a R$ 4,8 milhões . Dados de 2025 do Sebrae, mostram que essas empresas foram responsáveis por mais de 80% do saldo de contratações do país no ano passado.

Considerando apenas os microempreendedores, a maioria opera no setor de serviços . Em fevereiro, 65% do total de novos pequenos negócios exerciam atividades dessa categoria, seguidos por 19,6% no Comércio, 7,6% na Indústria e 6,8% na Construção.

A análise por atividades mostrou que as mais frequentes, entre os microeemprededores foram de malote e entrega, transporte rodoviário de carga e publicidade . Entre as micro e pequenas empresas, por suas vez, teve destaque a abertura de negócios de atenção ambulatorial executada por médicos e odontólogos, serviços combinados de escritório e apoio administrativo e atividades da saúde, exceto médicos e odontólogos.

