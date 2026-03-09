São Miguel das Missões será palco de encontro nacional de secretários e dirigentes estaduais de Cultura

Entre 9 e 12 de março, a região das Missões será apresentada a gestores estaduais de cultura de todo o país. Realizado pelo Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura, em parceria com a Secretaria da Cultura do Rio Grande do Sul (Sedac), o encontro integra a programação dos 400 anos das Missões Jesuíticas Guaranis. A agenda dos dirigentes será dedicada a debater diretrizes culturais para o Brasil em um dos cenários mais emblemáticos da história gaúcha e nacional, uma oportunidade para visitar e contemplar o único Patrimônio Cultural da Humanidade reconhecido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) no sul do país.

“O Rio Grande do Sul foi escolhido para sediar o Fórum com o objetivo de resgatar a identidade indígena missioneira, promovendo e divulgando o patrimônio da humanidade da nossa região aos gestores de cultura, em um gesto de integração e comunhão com essa data tão significativa que é a dos 400 Anos das Missões”, destacou o secretário da Cultura e anfitrião do encontro, Eduardo Loureiro.

Na segunda-feira (9/3), os representantes dos Estados serão recebidos no Tenondé Park Hotel, onde ocorre a abertura do encontro, a partir das 19h, conduzida pela presidente do Fórum, a secretária de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, Danielle Barros.

As reuniões ordinárias, na terça-feira (10/3) e na quarta-feira (11/3), serão dedicadas a assuntos internos do Fórum, como prestação de contas, troca de experiências, atualização do estatuto, composição da Comissão Intergestores Tripartite do Sistema Nacional de Cultura (CIT-SNC) e consolidação da Carta de São Miguel das Missões. As reuniões ordinárias são fechadas ao público externo.

Carta de São Miguel das Missões

A Carta deve apresentar os temas dos debates e deliberações que ocorrerem durante as reuniões, além de expressar a visão conjunta dos secretários sobre pautas relevantes da política cultural nacional, como financiamento, legislação, programas e desafios regionais.

“O encontro de secretários consolida o espaço de articulação e fortalecimento das políticas culturais dos Estados brasileiros e fortalece ainda mais a nossa atuação enquanto Fórum, que hoje é um dos espaços mais importantes para firmar políticas públicas robustas, articuladas e comprometidas com todo o país”, disse Danielle.

Visita às Reduções Jesuíticas

Os integrantes do Fórum também terão agenda de visitação às Reduções Jesuíticas Guaranis na região. Na terça-feira (10/3), o grupo visitará o Sítio Arqueológico de São Miguel das Missões, único Patrimônio Cultural da Humanidade reconhecido pela Unesco na Região Sul do Brasil. O roteiro, previsto para as 17h30, terá sessão de benzedeiras e uma passagem pelo Museu das Missões, além do tradicional espetáculo de som e luz nas ruínas.

Já a quinta-feira (12/3) está reservada para visitas institucionais à Redução de São João Batista, em Entre-Ijuís, a partir das 10h, e à Redução de Santo Ângelo, a partir das 14h.

Sobre o Fórum

O Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura é uma instância de articulação e cooperação entre os gestores das pastas estaduais de Cultura no Brasil. Criado para fortalecer as políticas culturais em nível nacional, promove o diálogo entre os Estados, o governo federal e demais instituições do setor, buscando alinhar diretrizes, compartilhar experiências e fomentar ações conjuntas para o desenvolvimento da cultura no país.

Atuando como um espaço de debate e construção coletiva, o Fórum discute temas como financiamento cultural, preservação do patrimônio, fomento às artes e fortalecimento das identidades regionais. Além disso, desempenha um papel fundamental na formulação e implementação de políticas públicas, contribuindo para a consolidação do Sistema Nacional de Cultura e ampliando o acesso da população às manifestações culturais em todo o território brasileiro.

Serviço

Reunião Ordinária do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura

Quando: de segunda (9/3) a sexta-feira (12/3)

Onde: Tenondé Park Hotel (Rua São Miguel, 664, Centro de São Miguel das Missões)

Solenidade de Abertura Oficial

Quando: segunda-feira (9/3), a partir das 19h

Onde: Tenondé Park Hotel (Rua São Miguel, 664, Centro de São Miguel das Missões)

Visita institucional à Redução de São Miguel, visita ao Museu das Missões e sessão de benzedeiras

Quando: terça-feira (10/3), a partir das 17h30

Onde: Sítio Arqueológico de São Miguel Arcanjo (Rua São Luís, s/n, São Miguel das Missões)

Visita institucional à Redução de São João Batista

Quando: quinta-feira (12/3), às 10h

Onde: Sítio Arqueológico de São João Batista (Comunidade de São João, a cerca de 19 quilômetros do centro de Entre-Ijuís)

Visita institucional à Redução de Santo Ângelo

Quando: quinta-feira (12/3), às 14h

Onde: Museu Céu Aberto Redução Santo Ângelo (Av. Antônio Manoel, s/n, Centro de Santo Ângelo)