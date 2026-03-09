Segunda, 09 de Março de 2026
18°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

São Miguel das Missões será palco de encontro nacional de secretários e dirigentes estaduais de Cultura

Entre 9 e 12 de março, a região das Missões será apresentada a gestores estaduais de cultura de todo o país. Realizado pelo Fórum Nacional de Secre...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
09/03/2026 às 09h32
São Miguel das Missões será palco de encontro nacional de secretários e dirigentes estaduais de Cultura
-

Entre 9 e 12 de março, a região das Missões será apresentada a gestores estaduais de cultura de todo o país. Realizado pelo Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura, em parceria com a Secretaria da Cultura do Rio Grande do Sul (Sedac), o encontro integra a programação dos 400 anos das Missões Jesuíticas Guaranis. A agenda dos dirigentes será dedicada a debater diretrizes culturais para o Brasil em um dos cenários mais emblemáticos da história gaúcha e nacional, uma oportunidade para visitar e contemplar o único Patrimônio Cultural da Humanidade reconhecido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) no sul do país.

“O Rio Grande do Sul foi escolhido para sediar o Fórum com o objetivo de resgatar a identidade indígena missioneira, promovendo e divulgando o patrimônio da humanidade da nossa região aos gestores de cultura, em um gesto de integração e comunhão com essa data tão significativa que é a dos 400 Anos das Missões”, destacou o secretário da Cultura e anfitrião do encontro, Eduardo Loureiro.

Na segunda-feira (9/3), os representantes dos Estados serão recebidos no Tenondé Park Hotel, onde ocorre a abertura do encontro, a partir das 19h, conduzida pela presidente do Fórum, a secretária de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, Danielle Barros.

As reuniões ordinárias, na terça-feira (10/3) e na quarta-feira (11/3), serão dedicadas a assuntos internos do Fórum, como prestação de contas, troca de experiências, atualização do estatuto, composição da Comissão Intergestores Tripartite do Sistema Nacional de Cultura (CIT-SNC) e consolidação da Carta de São Miguel das Missões. As reuniões ordinárias são fechadas ao público externo.

Carta de São Miguel das Missões

A Carta deve apresentar os temas dos debates e deliberações que ocorrerem durante as reuniões, além de expressar a visão conjunta dos secretários sobre pautas relevantes da política cultural nacional, como financiamento, legislação, programas e desafios regionais.

“O encontro de secretários consolida o espaço de articulação e fortalecimento das políticas culturais dos Estados brasileiros e fortalece ainda mais a nossa atuação enquanto Fórum, que hoje é um dos espaços mais importantes para firmar políticas públicas robustas, articuladas e comprometidas com todo o país”, disse Danielle.

Visita às Reduções Jesuíticas

Os integrantes do Fórum também terão agenda de visitação às Reduções Jesuíticas Guaranis na região. Na terça-feira (10/3), o grupo visitará o Sítio Arqueológico de São Miguel das Missões, único Patrimônio Cultural da Humanidade reconhecido pela Unesco na Região Sul do Brasil. O roteiro, previsto para as 17h30, terá sessão de benzedeiras e uma passagem pelo Museu das Missões, além do tradicional espetáculo de som e luz nas ruínas.

Já a quinta-feira (12/3) está reservada para visitas institucionais à Redução de São João Batista, em Entre-Ijuís, a partir das 10h, e à Redução de Santo Ângelo, a partir das 14h.

Sobre o Fórum

O Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura é uma instância de articulação e cooperação entre os gestores das pastas estaduais de Cultura no Brasil. Criado para fortalecer as políticas culturais em nível nacional, promove o diálogo entre os Estados, o governo federal e demais instituições do setor, buscando alinhar diretrizes, compartilhar experiências e fomentar ações conjuntas para o desenvolvimento da cultura no país.

Atuando como um espaço de debate e construção coletiva, o Fórum discute temas como financiamento cultural, preservação do patrimônio, fomento às artes e fortalecimento das identidades regionais. Além disso, desempenha um papel fundamental na formulação e implementação de políticas públicas, contribuindo para a consolidação do Sistema Nacional de Cultura e ampliando o acesso da população às manifestações culturais em todo o território brasileiro.

Serviço

Reunião Ordinária do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura
Quando: de segunda (9/3) a sexta-feira (12/3)
Onde: Tenondé Park Hotel (Rua São Miguel, 664, Centro de São Miguel das Missões)

Solenidade de Abertura Oficial
Quando: segunda-feira (9/3), a partir das 19h
Onde: Tenondé Park Hotel (Rua São Miguel, 664, Centro de São Miguel das Missões)

Visita institucional à Redução de São Miguel, visita ao Museu das Missões e sessão de benzedeiras
Quando: terça-feira (10/3), a partir das 17h30
Onde: Sítio Arqueológico de São Miguel Arcanjo (Rua São Luís, s/n, São Miguel das Missões)

Visita institucional à Redução de São João Batista
Quando: quinta-feira (12/3), às 10h
Onde: Sítio Arqueológico de São João Batista (Comunidade de São João, a cerca de 19 quilômetros do centro de Entre-Ijuís)

Visita institucional à Redução de Santo Ângelo
Quando: quinta-feira (12/3), às 14h
Onde: Museu Céu Aberto Redução Santo Ângelo (Av. Antônio Manoel, s/n, Centro de Santo Ângelo)

Texto: Carlos Hammes/Ascom Sedac
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Governo do Estado)
Tradicionalismo Há 4 dias

Entidades tradicionalistas da região aparecem em resultado preliminar de prêmio estadual

Edital prevê repasse de R$ 20 mil para cada uma das 100 entidades selecionadas no Rio Grande do Sul

 Marianita é psicóloga, professora universitária e artista, que segue o legado de sua família na atuação pela cultura gaúcha -Foto: Belle Castro/Arquivo Pessoal
Cultura Há 5 dias

Marianita Ortaça é escolhida patrona dos Festejos Farroupilhas 2026

Em reunião realizada na tarde de terça-feira (3/3), a Comissão Organizadora dos Festejos Farroupilhas 2026, coordenada pelo governo do Estado, por ...

 -
Cultura Há 5 dias

Governo do Estado divulga resultado preliminar da segunda edição do Prêmio Tradicionalismo Gaúcho

Com 229 entidades tradicionalistas classificadas, o resultado preliminar do Edital 1/2026 – Prêmio Tradicionalismo Gaúcho 2 está publicado no Diári...

 Evento celebrou cultura missioneira com exposições de fotografias e pinturas, além de música, dança e declamação de poesias -Foto: Nauro Junior/Ascom EBSB
Cultura Há 5 dias

Brasília recebe celebração do legado missioneiro no marco dos 400 anos das Missões Jesuíticas Guaranis

Na terça-feira (3/3), a sede do Instituto Serzedello Corrêa, em Brasília, recebeu o evento que marca a abertura oficial dos festejos pelos 400 anos...

 -
Cultura Há 6 dias

Governo do Estado abre inscrições de edital de bolsas para participação em eventos culturais

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Sedac), lançou o Edital Sedac 06/2026 – FAC Mobilidade, em publicação no Diário Oficial do ...

Tenente Portela, RS
22°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 29°
23° Sensação
1.85 km/h Vento
89% Umidade
100% (7.08mm) Chance chuva
06h32 Nascer do sol
18h58 Pôr do sol
Terça
27° 18°
Quarta
26° 18°
Quinta
23° 18°
Sexta
26° 16°
Sábado
30° 17°
Últimas notícias
Câmara Há 25 minutos

Hugo Motta defende debate eleitoral focado em temas que impactem a vida da população
Câmara Há 25 minutos

Presidente da Comissão de Relações exteriores diz que conflito no Irã pode gerar inflação no Brasil; veja a entrevista
Senado Federal Há 25 minutos

MP garante apoio de R$ 7,3 mil a atingidos por chuvas em Minas
Senado Federal Há 25 minutos

MP autoriza R$ 500 mi para empresas de cidades atingidas por chuvas Minas
Saúde Local Há 35 minutos

Hospital de Humaitá inicia realização de exames de ultrassonografia

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,22 -0,51%
Euro
R$ 6,04 -0,90%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 383,081,56 +1,84%
Ibovespa
178,974,90 pts -0.22%
Mega-Sena
Concurso 2981 (07/03/26)
15
22
27
32
50
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6970 (07/03/26)
31
41
47
59
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3630 (07/03/26)
02
03
04
05
06
07
08
11
12
14
15
17
19
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2896 (06/03/26)
09
11
12
13
24
25
26
28
31
34
36
39
42
43
53
75
76
78
83
87
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2933 (06/03/26)
21
24
29
35
41
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias