Aumento no Preço dos Combustíveis Preocupa Motoristas e Transportadores em Todo o País

Escalada nos valores da gasolina e do diesel, impulsionada por tensões internacionais, pode afetar a economia e gerar escassez no mercado

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações Agência Nacional do Petróleo (ANP).
09/03/2026 às 06h58
(Foto: G1- Globo)

Nos últimos dias, motoristas e transportadores em todo o Brasil têm enfrentado uma nova onda de aumentos nos preços dos combustíveis, com reflexos no bolso dos consumidores e em diversos setores da economia. A elevação no preço da gasolina e do diesel já é perceptível em postos de combustíveis e gera preocupação quanto aos impactos que esses reajustes podem causar, incluindo a possibilidade de uma eventual falta de combustível.

De acordo com levantamento da Agência Nacional do Petróleo (ANP), o preço médio do diesel S10 sofreu um aumento de cerca de seis centavos por litro, passando de R$ 6,09 para R$ 6,15. Já a gasolina, que também registrou um pequeno reajuste, subiu de R$ 6,28 para cerca de R$ 6,30 o litro, em média.

Especialistas do setor explicam que um dos principais fatores por trás dessa elevação nos preços é o aumento do valor do petróleo no mercado internacional. A recente escalada de tensões no Oriente Médio, envolvendo conflitos e incertezas geopolíticas, tem gerado um impacto direto no preço do barril de petróleo, o que tem refletido nos custos dos combustíveis no Brasil e em outros países.

Ainda segundo especialistas, a tendência é de que os preços continuem subindo nos próximos dias. Alguns postos de combustíveis já relatam dificuldades na aquisição de produtos, o que tem levado à escassez em algumas regiões e à elevação dos preços nas bombas. A escassez de combustíveis, além de ser uma preocupação para os motoristas, também pode afetar diretamente a logística e o transporte de mercadorias, aumentando os custos para diversos setores da economia.

A alta nos preços dos combustíveis também não está restrita ao setor de transportes. O impacto já começa a ser sentido na área agrícola, com o aumento no preço de defensivos agrícolas, que têm se tornado mais caros devido ao encarecimento dos insumos importados. Com a alta do diesel e a dificuldade no abastecimento, há uma preocupação crescente de que o Brasil enfrente uma escassez de produtos essenciais no mercado nacional, afetando tanto a produção quanto o abastecimento da população.

Com o cenário instável no mercado de energia e os preços em alta, motoristas e empresários já começam a buscar alternativas para minimizar os efeitos dessa escalada nos preços. Contudo, as perspectivas não são otimistas, e a expectativa é de que o impacto desses aumentos se reverberem em outras áreas da economia brasileira nos próximos meses.

 
(Foto: Detran RS)
