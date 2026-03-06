Consultor financeiro 360° ganha espaço no mercado financeiro

A crescente complexidade das decisões financeiras de famílias e investidores tem ampliado a demanda por profissionais capazes de orientar clientes de forma estratégica. Nesse cenário, carreiras ligadas ao planejamento financeiro e à consultoria patrimonial ganham espaço no mercado.

Um levantamento sobre as profissões em alta no Brasil, divulgado pelo LinkedIn e repercutido pelo portal Educa Mais Brasil, aponta que funções ligadas ao planejamento financeiro e à consultoria de investimentos estão entre as que mais crescem. Esse movimento tem impulsionado novos modelos de atuação profissional no setor, baseados em consultoria financeira integrada e relacionamento de longo prazo com clientes.

Nesse contexto, a Valorizee Consultor 360° promove no dia 21 de março o workshop online "O Novo Consultor Financeiro", que apresenta um modelo de consultoria financeira 360° que integra investimentos, seguros e planejamento financeiro.

Segundo Marcelo Cantiere, sócio da Valorizee Consultor 360°, muitos profissionais do mercado atuam com uma ou poucas soluções financeiras, o que acaba gerando um atendimento fragmentado ao cliente.

"Hoje é comum que investimentos, seguros ou previdência sejam trabalhados separadamente. Quando essas decisões passam a fazer parte de uma estratégia financeira integrada, o valor entregue ao cliente aumenta e o profissional consegue estruturar uma atuação mais completa", afirma.

Integração de soluções financeiras

Profissionais que já atuam com investimentos, seguros, previdência privada, consórcios ou planejamento financeiro podem ampliar a atuação ao integrar essas soluções em uma estratégia única de consultoria.

"O mercado financeiro evoluiu muito nos últimos anos. O cliente não busca apenas um produto financeiro isolado, mas orientação para tomar decisões melhores sobre toda a sua vida financeira", explica Joe Ruas, sócio da Valorizee Consultor 360°.

Autonomia e carreira

A possibilidade de estruturar uma atuação independente também aparece como um dos atrativos desse modelo profissional. Com ferramentas digitais e atendimento remoto, consultores podem atender clientes de diferentes regiões e organizar a própria operação.

"O consultor financeiro estrutura o próprio negócio e mantém relacionamento contínuo com os clientes, mesmo com atendimento remoto. Isso amplia as possibilidades de atuação do profissional", afirma Marcelo Cantiere.

Para Joe Ruas, essa flexibilidade também tem atraído cada vez mais profissionais para a área. "Existe uma busca crescente por autonomia e pela possibilidade de construir uma carreira independente dentro do mercado financeiro. A consultoria estruturada permite organizar essa atuação de forma mais estratégica", avalia.

Workshop

O workshop "O Novo Consultor Financeiro" será realizado online no dia 21 de março, com duração de quatro horas. Durante o evento, serão apresentados os fundamentos do modelo de consultoria financeira 360°, incluindo integração de soluções, posicionamento profissional e estruturação do atendimento ao cliente.

Serviço:

Evento: O Novo Consultor Financeiro

Data: 21 de março de 2026

Horário: das 9h às 13h

Formato: online e ao vivo

Plataforma: Zoom

Valor: R$ 47

Inscrições: https://consultorfinanceiro360.com.br