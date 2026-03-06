Sexta, 06 de Março de 2026
18°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Petrobras registra lucro líquido de R$ 110,6 bilhões em 2025

Desempenho foi impulsionado pelo aumento da produção de óleo e gás

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
06/03/2026 às 00h11

A Petrobras registrou lucro líquido de R$ 110,6 bilhões em 2025, impulsionado principalmente pelo aumento da produção de petróleo e gás , e pela geração de caixa da empresa. O crescimento foi de 198,9% em relação a 2024.

Segundo o relatório divulgado nesta quinta-feira (5), no quarto trimestre do ano passado o lucro foi de R$ 15,6 bilhões. Na comparação com o terceiro trimestre de 2025, houve aumento de 52,3%.

Os números refletem um ano de resultados considerados sólidos pela estatal, mesmo em um cenário de queda no preço internacional do petróleo. Em 2025, o barril do Brent registrou retração de cerca de 14% em relação ao ano anterior, fator que pressionou parte das receitas da companhia.

A Petrobras destacou que o desempenho foi sustentado pelo aumento da produção total de óleo e gás, que cresceu cerca de 11% no ano, além do avanço de novos projetos no pré-sal. O relatório menciona o início da operação de plataformas como o FPSO Almirante Tamandaré e o avanço de unidades em campos como Búzios e Mero.

Outro indicador relevante foi o EBITDA ajustado, que alcançou R$ 244,3 bilhões em 2025, mostrando estabilidade em relação ao ano anterior, apesar da queda do Brent. O resultado foi parcialmente compensado pelo aumento do volume produzido e pela maior eficiência operacional.

“Os resultados de 2025 comprovam a consistência da nossa estratégia, baseada em disciplina de capital, aumento de produção e eficiência operacional. Mesmo em um cenário de forte queda do Brent, geramos R$ 200 bilhões de caixa operacional no ano. Continuamos a apresentar um fluxo de caixa robusto, apoiado por projetos de qualidade que ampliam a produção, com alto retorno e rápida geração de caixa”, disse Fernando Melgarejo, diretor financeiro da Petrobras.

Segundo a companhia, o desempenho operacional também contribuiu para um recorde nas exportações de petróleo no quarto trimestre, que chegaram a 999 mil barris por dia.

No quarto trimestre, o lucro líquido atribuível aos acionistas da Petrobras foi de R$ 15,563 bilhões, abaixo do registrado no trimestre anterior, quando o resultado havia sido de R$ 32,7 bilhões. A variação foi influenciada por fatores como a oscilação cambial e mudanças no desempenho operacional ao longo do período.

Além dos resultados financeiros, a Petrobras informou que pagou R$ 277,6 bilhões em tributos à União, estados e municípios em 2025 e distribuiu R$ 45,2 bilhões em proventos aos acionistas ao longo do ano.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Economia Há 10 horas

Bancos farão aporte extra de R$ 32,5 bilhões no FGC até dia 25

Recursos ajudarão a cobrir rombos do Banco Master

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Economia Há 10 horas

Mulheres são as que mais impulsionam outras carreiras femininas

Pesquisa revela papel das mulheres em apoiar crescimento feminino

 © Arquivo/Agência Brasil
Economia Há 11 horas

Taxa de informalidade cai no mercado de trabalho, mostra IBGE

Informalidade vem em queda desde 2022, com aceleração a partir de 2023

 © José Cruz/Agência Brasil/Arquivo
Economia Há 11 horas

Caixa: carteira de crédito chegará a R$ 1,5 trilhão neste ano

Presidente do banco diz que valor será comemorado no semestre

 © Ibama/Divulgação
Economia Há 12 horas

Ação judicial contesta usinas térmicas a carvão em leilão de energia

Processo questiona impacto ambiental e eficiência das usinas

Tenente Portela, RS
19°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 35°
19° Sensação
0.76 km/h Vento
96% Umidade
100% (4.72mm) Chance chuva
06h30 Nascer do sol
19h01 Pôr do sol
Sábado
32° 18°
Domingo
33° 16°
Segunda
26° 18°
Terça
24° 17°
Quarta
30° 17°
Últimas notícias
Geral Há 5 horas

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 50 milhões
Economia Há 5 horas

Petrobras registra lucro líquido de R$ 110,6 bilhões em 2025
Esportes Há 5 horas

Gustavo Marques é suspenso por fala machista contra árbitra
Turismo Há 5 horas

Governador participa da abertura da 12ª Vindima de Altitude e destaca força do enoturismo e da produção agrícola na Serra Catarinense
Justiça Há 6 horas

Mendonça autoriza transferência de Vorcaro para presidio federal

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,28 +0,36%
Euro
R$ 6,13 +0,37%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 397,423,93 -0,73%
Ibovespa
180,463,84 pts -2.64%
Mega-Sena
Concurso 2980 (05/03/26)
03
14
27
33
43
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6968 (05/03/26)
08
14
44
56
72
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3628 (05/03/26)
02
03
04
06
09
10
13
15
16
17
20
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2895 (04/03/26)
01
16
22
23
27
29
30
32
42
44
45
55
58
66
79
88
89
90
91
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2932 (04/03/26)
02
06
15
20
28
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias