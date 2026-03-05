Quinta, 05 de Março de 2026
Tenente Portela, RS
Pós-Carnaval no Rio amplia busca por reorganização

O Carnaval movimenta a economia do Rio e também afeta o orçamento dos brasileiros. Especialistas alertam que agir rápido após a folia é essencial p...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
05/03/2026 às 14h17
Pós-Carnaval no Rio amplia busca por reorganização
Freepik

O Carnaval do Rio de Janeiro movimenta milhões de pessoas todos os anos, impulsiona setores como turismo, transporte e alimentação e amplia a circulação de renda na capital fluminense. Ainda em 2025, o impacto da festa voltou a refletir também no orçamento das famílias. Pesquisa da Serasa em parceria com o Instituto Opinion Box aponta que 77% dos brasileiros percebem aumento de gastos no período, e mais da metade já se endividou em função de despesas sazonais do verão. No Rio, onde a folia concentra blocos de rua, festas privadas e deslocamentos frequentes, o fenômeno da chamada "ressaca financeira" tende a se intensificar nesse mês de março.

Entre servidores públicos, mesmo com renda previsível, o efeito compromete o planejamento dos meses seguintes. Gastos concentrados em curto espaço de tempo, como viagens, fantasias, alimentação fora de casa e transporte por aplicativo, elevam o uso do cartão de crédito e o parcelamento de despesas. Levantamento da Rico indica que a chamada "cesta carnavalesca", composta por produtos e serviços típicos do período, acumulou alta de 79,07% em dez anos, acima da variação de 64,77% do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no mesmo intervalo, o que ajuda a explicar o impacto mais elevado no orçamento recente.

Para a planejadora financeira Clay Gonçalves, CFP pela Planejar, o principal erro é adiar decisões e deixar escolhas financeiras para o momento da festa, quando há maior propensão ao consumo impulsivo. O presidente da Associação Brasileira de Profissionais de Educação Financeira (ABEFIN), Reinaldo Domingos, observa que o desequilíbrio costuma ocorrer menos pelos dias de folia em si e mais pelo desalinhamento entre desejo e realidade financeira.

Rodrigo Mendes, CEO da Pegcard e especialista em assuntos ligados ao funcionalismo público, afirma que a análise detalhada é etapa fundamental para reorganizar o orçamento. Segundo ele, quanto mais cedo o servidor identifica o valor total comprometido e as taxas envolvidas, maior a capacidade de definir prioridades e evitar o crescimento da dívida ao longo do ano.

Agir rápido evita efeito bola de neve

De acordo com Reinaldo Domingos, presidente da ABEFIN, o tempo é um fator determinante na recuperação financeira após períodos de gasto elevado. Segundo ele, quanto maior a demora para reorganizar as finanças, maior tende a ser o impacto dos juros, especialmente em modalidades como cartão de crédito rotativo e cheque especial.

Entre as principais recomendações estão:

  • Priorizar dívidas com juros mais altos
  • Reduzir temporariamente gastos não essenciais
  • Evitar contrair novas dívidas no período
  • Reorganizar o fluxo financeiro mensal

"Juros trabalham todos os dias. Quando a pessoa demora para reorganizar a vida financeira, o problema cresce de forma silenciosa", afirma Mendes. "Por isso, a resposta precisa ser rápida e estruturada", completa.

Crédito consciente pode ser aliado, não vilão

Embora o endividamento impulsivo seja um risco, Rodrigo Mendes destaca que o crédito, quando usado de forma estratégica, pode ajudar na reorganização financeira. A chave está na escolha da modalidade e na taxa envolvida.

Em alguns casos, substituir dívidas caras por uma linha com juros menores pode reduzir o custo total e facilitar o reequilíbrio do orçamento, cenário especialmente relevante para servidores que ficaram expostos ao rotativo do cartão, cheque especial ou parcelamentos com taxas elevadas.

"O crédito não deve ser visto como impulso, mas como ferramenta de organização. Quando bem planejado, ele ajuda a colocar a casa em ordem e recuperar previsibilidade financeira", explica o CEO da Pegcard.

Ele acrescenta que o servidor público, por ter renda estável, costuma ter acesso a condições mais vantajosas, mas reforça a importância da responsabilidade na contratação. "Mesmo com taxas menores, a decisão precisa caber no planejamento mensal".

Olho no futuro: planejamento para o próximo Carnaval

Para Clay Gonçalves, certificada CFP pela Planejar, períodos de desequilíbrio financeiro devem ser utilizados como referência para ajustes futuros. A especialista recomenda a criação de hábitos preventivos, como definição prévia de limites de gastos e reserva específica para despesas sazonais, como forma de reduzir a recorrência do endividamento em anos seguintes.

Entre as estratégias recomendadas estão:

  • Criar uma "caixinha do Carnaval" ao longo do ano
  • Definir um teto de gastos antes da folia
  • Considerar sempre um cenário de custo mais alto
  • Automatizar uma reserva mensal para lazer

"O melhor controle financeiro do Carnaval começa meses antes do primeiro bloco", destaca Mendes. "Quando existe planejamento prévio, a pessoa curte a festa com muito mais tranquilidade", complementa ele.

Educação financeira ganha ainda mais relevância

Com o custo do crédito ainda elevado no país, períodos de consumo concentrado exigem planejamento antecipado, definição de limites financeiros e acompanhamento das despesas para evitar desequilíbrios posteriores.

Para o público servidor, que muitas vezes busca previsibilidade e segurança no orçamento, a combinação entre diagnóstico rápido, decisões conscientes de crédito e planejamento antecipado pode ser determinante para manter a saúde financeira ao longo do ano.

"O objetivo não é deixar de aproveitar momentos importantes, mas garantir que a diversão de hoje não vire preocupação amanhã", conclui Rodrigo Mendes.

Para mais informações, basta acessar: https://www.linkedin.com/company/somospegcard/

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
