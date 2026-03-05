Quinta, 05 de Março de 2026
Alta da dívida em 2025 impacta juros no país

A Dívida Pública Federal cresceu 18% em 2025 e ultrapassou R$ 8,6 trilhões, impactada principalmente pelo custo elevado dos juros. Com a Selic em 1...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
05/03/2026 às 13h27
Alta da dívida em 2025 impacta juros no país
Adobe Stock

O crescimento da Dívida Pública Federal (DPF) em 2025 acendeu um alerta no cenário fiscal brasileiro e trouxe impactos que vão além das contas do governo. Dados divulgados pelo Tesouro Nacional mostram que a dívida encerrou o ano em R$ 8,635 trilhões, uma alta de 18% em relação aos R$ 7,316 trilhões registrados no fim de 2024, segundo informações publicadas pela Agência Brasil. Rodrigo Mendes, advogado e CEO da Pegcard, diz que o movimento tende a manter o custo do dinheiro elevado na economia, afetando diretamente o bolso do servidor público. O principal fator por trás da expansão foi o volume de juros incorporados ao estoque da dívida, que somou R$ 879,9 bilhões ao longo do ano. Com a taxa Selic em 15% ao ano, o custo financeiro passou a representar parcela relevante da variação do endividamento federal.

Para Mendes, que também é especialista em finanças voltadas ao funcionalismo, o tema precisa ser traduzido para a realidade das famílias. "Quando a dívida pública cresce, o custo do dinheiro tende a subir e isso chega ao bolso do servidor. Juros elevados na economia acabam se refletindo nas linhas de crédito e no custo de vida"

Juros foram o principal motor da alta

Embora novas emissões tenham contribuído para o avanço da dívida, o componente mais relevante foi a apropriação de juros. Segundo o Tesouro, o valor incorporado em 2025 foi suficiente para explicar a maior parte da expansão do endividamento.

Analistas de mercado destacam que esse movimento cria um ciclo desafiador: juros altos elevam o custo da dívida pública, que por sua vez exige maior esforço fiscal e tende a manter as taxas em patamar elevado por mais tempo.

Na avaliação de Mendes, esse ambiente reforça a importância de escolhas financeiras mais estratégicas. "Em períodos de juros altos, o servidor precisa redobrar a atenção. Linhas com taxas mais controladas, como o crédito consignado bem planejado, ganham ainda mais relevância para evitar o efeito bola de neve"

Emissões líquidas também impactaram o endividamento

Outro fator associado à alta foi a captação adicional de recursos por parte do governo. Em 2025, o Tesouro Nacional emitiu R$ 439 bilhões a mais do que resgatou em títulos públicos, evidenciando a continuidade da dependência de financiamento via mercado.

Para a imprensa econômica, o dado sinaliza que o setor público segue demandando recursos relevantes, o que mantém a sensibilidade do sistema financeiro às condições fiscais.

Do ponto de vista do consumidor, Mendes avalia que o cenário exige cautela. "Quando o governo precisa captar mais e os juros estão altos, todo o sistema de crédito sente. Para a pessoa física, isso significa que o planejamento financeiro deixa de ser opcional e passa a ser essencial"

Estrutura da dívida aumenta sensibilidade à Selic

A composição da dívida também chama atenção. Atualmente, 48,25% dos títulos federais estão atrelados à Selic, o que amplia a exposição do estoque às variações da política monetária.

Quanto maior a taxa básica de juros, maior tende a ser o custo de carregamento da dívida pública. Esse cenário indica a possibilidade de manutenção de taxas de crédito elevadas por período prolongado.

Para o CEO da Pegcard, o impacto chega de forma direta ao servidor público. "Juros altos por mais tempo significam crédito mais caro na ponta e maior pressão sobre o orçamento das famílias. Por isso, educação financeira e uso consciente do crédito são ferramentas fundamentais neste momento"

Tema macro que chega ao bolso do servidor

Embora a trajetória da dívida pública seja um tema macroeconômico, suas variações podem influenciar condições de crédito e planejamento financeiro, inclusive para servidores públicos.

Com o custo do dinheiro impactado, Rodrigo Mendes, advogado e CEO da Pegcard recomenda:

  • Revisão periódica do orçamento;
  • Priorização de dívidas com juros mais altos;
  • Uso responsável do crédito consignado;
  • Formação de reserva para imprevistos.

Em um ambiente de juros elevados e maior sensibilidade fiscal, a organização financeira tende a se tornar um dos principais aliados do servidor para preservar o poder de compra ao longo de 2026.

Para mais informações, basta acessar: https://www.linkedin.com/company/somospegcard/

