Entidades tradicionalistas da região aparecem em resultado preliminar de prêmio estadual

Edital prevê repasse de R$ 20 mil para cada uma das 100 entidades selecionadas no Rio Grande do Sul

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações Governo do Estado
05/03/2026 às 11h17 Atualizada em 05/03/2026 às 11h41
(Foto: Governo do Estado)
 

Com 229 entidades tradicionalistas classificadas, o resultado preliminar do Edital 1/2026 – Prêmio Tradicionalismo Gaúcho 2 foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) nesta quarta-feira (4/3). Agora, inicia-se a fase de recursos, que poderá ser realizada no prazo de três dias úteis por meio da página do Pró-Cultura RS. A iniciativa é promovida pelo governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Sedac), no âmbito do Programa Avançar Tchê, e prevê o repasse de R$ 20 mil para cada uma das 100 entidades selecionadas, totalizando R$ 2 milhões em investimentos.

Após o encerramento do prazo de recursos e a análise das contestações, será publicada a homologação do resultado final. Caso mais de duas entidades sejam classificadas por município, a terceira e as seguintes passam a compor uma lista de suplentes.

Aplicação dos investimentos

As instituições contempladas poderão utilizar os recursos livremente, em ações como melhorias de infraestrutura, aquisição de indumentárias, instrumentos e equipamentos, desenvolvimento de atividades culturais e educativas ou outras demandas relacionadas à sua atuação. O edital não permitiu a participação de entidades que já haviam sido beneficiadas na primeira edição do Prêmio, realizada em 2025.

O certame foi voltado a instituições com atuação comprovada no tradicionalismo gaúcho, com histórico de atividades relevantes, sediadas em uma das 30 Regiões Tradicionalistas (RTs) e com registro prévio no Cadastro Estadual de Produtor Cultural (CEPC) da Sedac. Na avaliação, foram considerados histórico de atividades, formulário de inscrição, portfólio e demais materiais enviados, seguindo os critérios definidos no edital.

O período de inscrições encerrou-se em 4 de fevereiro. Lançado em janeiro, o Prêmio integra o Programa Avançar Tchê, iniciativa de fomento ao tradicionalismo promovida pelo governo do Estado por meio da Sedac.

Entidades da região classificadas

  • Centro de Tradições Gaúchas Tropeiro das Missões, de Boa Vista das Missões, com o projeto “CTG Tropeiro das Missões e a Cultura Tradicionalista”;

  • Grupo de Danças Tradicionalistas Herança Tropeira, de São Pedro das Missões;

  • Piquete Amor à Tradição, de Rio dos Índios;

  • CTG Tropeiros de Campo Santo, de Coronel Bicaco;

  • Centro de Tradições Gaúchas Sentinela da Várzea, de Sagrada Família;

  • Departamento de Tradições Gaúchas Amigos do Cavalo, de Seberi;

  • CTG Rodeio da Querência, de Frederico Westphalen, com o projeto “Tradicionalismo em movimento”;

  • Piquete Alto Alegre, de Frederico Westphalen;

  • Piquete Potreiro Velho, de Palmeira das Missões, com o projeto “Preservando tradições, transformando vidas”;

  • CTG Filigêncio Martins de Mello, de Palmeira das Missões;

  • Centro de Tradições Gaúchas Repontando Gado, de Pinheirinho do Vale.

 
