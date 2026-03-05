Entidades tradicionalistas da região aparecem em resultado preliminar de prêmio estadual

Com 229 entidades tradicionalistas classificadas, o resultado preliminar do Edital 1/2026 – Prêmio Tradicionalismo Gaúcho 2 foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) nesta quarta-feira (4/3). Agora, inicia-se a fase de recursos, que poderá ser realizada no prazo de três dias úteis por meio da página do Pró-Cultura RS. A iniciativa é promovida pelo governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Sedac), no âmbito do Programa Avançar Tchê, e prevê o repasse de R$ 20 mil para cada uma das 100 entidades selecionadas, totalizando R$ 2 milhões em investimentos.

Após o encerramento do prazo de recursos e a análise das contestações, será publicada a homologação do resultado final. Caso mais de duas entidades sejam classificadas por município, a terceira e as seguintes passam a compor uma lista de suplentes.

Aplicação dos investimentos

As instituições contempladas poderão utilizar os recursos livremente, em ações como melhorias de infraestrutura, aquisição de indumentárias, instrumentos e equipamentos, desenvolvimento de atividades culturais e educativas ou outras demandas relacionadas à sua atuação. O edital não permitiu a participação de entidades que já haviam sido beneficiadas na primeira edição do Prêmio, realizada em 2025.

O certame foi voltado a instituições com atuação comprovada no tradicionalismo gaúcho, com histórico de atividades relevantes, sediadas em uma das 30 Regiões Tradicionalistas (RTs) e com registro prévio no Cadastro Estadual de Produtor Cultural (CEPC) da Sedac. Na avaliação, foram considerados histórico de atividades, formulário de inscrição, portfólio e demais materiais enviados, seguindo os critérios definidos no edital.

O período de inscrições encerrou-se em 4 de fevereiro. Lançado em janeiro, o Prêmio integra o Programa Avançar Tchê, iniciativa de fomento ao tradicionalismo promovida pelo governo do Estado por meio da Sedac.

