Caixa tem lucro de R$ 15,5 bilhões em 2025, alta de 10,4%

Lucro líquido contábil foi R$ 16,1 bilhões

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
05/03/2026 às 11h17
Caixa tem lucro de R$ 15,5 bilhões em 2025, alta de 10,4%
© José Cruz/Agência Brasil/Arquivo

No ano passado, a Caixa Econômica Federal, registrou lucro líquido recorrente recorde de R$ 15,5 bilhões, desempenho 10,4% superior ao apurado no ano anterior. O l ucro líquido contábil foi R$ 16,1 bilhões , com aumento de 18,7% em relação ao ano anterior. Os dados foram divulgados pela Caixa na noite de ontem (4).

No quarto trimestre do ano passado, o lucro líquido recorrente foi R$ 2,77 bilhões, o que representou uma queda de 39,6% na comparação com o mesmo período de 2024 e de 26,5% em relação ao terceiro trimestre do ano passado.

O banco encerrou o ano com uma carteira de crédito de R$ 1,378 trilhão, uma expansão de 11,5% em relação ao ano de 2024. Os principais destaques foram o financiamento imobiliário, que cresceu 13%, o crédito comercial a pessoas jurídicas (14,2%) e o crédito comercial a pessoas físicas (13,4%). Já as operações em saneamento e infraestrutura avançaram 1% e o agronegócio cresceu 0,6%.

O índice de inadimplência acima de 90 dias cresceu para 3,07%, ante 3,01% em relação ao trimestre anterior e 1,97% na comparação com o mesmo período de 2024. No crédito imobiliário, a inadimplência caiu para 1,18%, enquanto no crédito para pessoa física o índice subiu para 6,02%. Entre empresas, a alta da inadimplência foi maior, chegando a 12,13% para pessoa jurídica e 14,09% no agronegócio.

