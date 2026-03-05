Quinta, 05 de Março de 2026
20°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Preço da cesta básica cai pelo segundo mês seguido no RS e atinge menor valor desde novembro

No acumulado de 12 meses, a queda chega a 2,83%

Por: Andre Eberhardt Fonte: Agora no Vale
05/03/2026 às 07h25
Preço da cesta básica cai pelo segundo mês seguido no RS e atinge menor valor desde novembro
(Foto: Secom RS)

O preço médio dos alimentos voltou a cair no Rio Grande do Sul. O Preço da Cesta de Alimentos (PCA-RE) registrou recuo de 0,53% em fevereiro, passando a custar R$ 288,33, o menor valor desde novembro do ano passado.

No acumulado de 12 meses, a queda chega a 2,83%, segundo dados divulgados pela Receita Estadual do Rio Grande do Sul.

O PCA-RE acompanha a variação de preços de 80 itens alimentícios com base nas notas fiscais eletrônicas do varejo e é publicado mensalmente no Boletim de Preços Dinâmicos.

Litoral registra maior queda; Hortênsias lidera ranking de preços

A maior redução regional foi registrada no Litoral, com recuo de 2,70%, fazendo a cesta cair para R$ 304,85. Com isso, a região deixou de ocupar a liderança no ranking estadual de maior preço, posição que havia assumido em janeiro, no auge do verão.

Em fevereiro, o maior valor foi verificado na região das Hortênsias, onde a cesta custou R$ 306,19, mesmo com queda de 1,18% no mês.

Já a maior alta ocorreu nos Campos de Cima da Serra, que incluem cidades como Vacaria e Bom Jesus. A cesta chegou a R$ 300,79, alta de 1,99%.

Na Região Metropolitana do Delta do Jacuí, que inclui Porto Alegre, o valor subiu 0,45%, atingindo R$ 296,01.

Famílias de baixa renda sentem maior alívio

A queda dos preços teve impacto mais significativo para as famílias com menor renda. Conforme o Índice de Inflação por Faixa de Renda, também calculado pela Receita Estadual, domicílios com rendimento de até dois salários mínimos registraram deflação de 4,24% nos últimos 12 meses.

Na faixa entre dois e três salários mínimos, a redução foi de 4% no mesmo período. Em fevereiro, houve queda de preços em todas as faixas analisadas, que vão de dois a 25 salários mínimos.

Frutas puxam queda; ovos sobem

Entre os 12 grupos analisados, as frutas lideraram a redução, com queda média de 4,83% em fevereiro.

A uva foi o destaque, com recuo de 24,90%, sendo vendida a cerca de R$ 9 o quilo. O mamão caiu mais de 17%, com preço médio de R$ 9,49. Também ajudaram a aliviar o orçamento a maçã (-14,30%) e a banana (-13%).

Por outro lado, o grupo de aves e ovos apresentou a maior alta do mês, com avanço de 4,49%. O ovo de galinha acumula aumento de 9% nos dois primeiros meses do ano, após ter registrado quedas ao longo de 2025.

O cenário indica um alívio parcial no custo dos alimentos no Estado, especialmente para as famílias de menor renda, embora alguns itens ainda pressionem o orçamento.


■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp



* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Freepik
Economia Há 1 hora

Pós-Carnaval no Rio amplia busca por reorganização

O Carnaval movimenta a economia do Rio e também afeta o orçamento dos brasileiros. Especialistas alertam que agir rápido após a folia é essencial p...

 Adobe Stock
Economia Há 2 horas

Alta da dívida em 2025 impacta juros no país

A Dívida Pública Federal cresceu 18% em 2025 e ultrapassou R$ 8,6 trilhões, impactada principalmente pelo custo elevado dos juros. Com a Selic em 1...

 © José Cruz/Agência Brasil/Arquivo
Economia Há 4 horas

Caixa tem lucro de R$ 15,5 bilhões em 2025, alta de 10,4%

Lucro líquido contábil foi R$ 16,1 bilhões

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Economia Há 5 horas

Desemprego fica em 5,4% no trimestre encerrado em janeiro de 2026

Menor percentual da série comparável, iniciada em 2012, diz IBGE
Economia Há 16 horas

Governo regulamenta regras de salvaguardas em acordos comerciais

Medida protege indústria brasileira em caso de excesso de importações

Tenente Portela, RS
33°
Parcialmente nublado
Mín. 20° Máx. 35°
33° Sensação
1.26 km/h Vento
34% Umidade
47% (0.72mm) Chance chuva
06h30 Nascer do sol
19h02 Pôr do sol
Sexta
36° 19°
Sábado
32° 18°
Domingo
32° 18°
Segunda
31° 19°
Terça
25° 19°
Últimas notícias
Senado Federal Há 26 minutos

Dosimetria: ano eleitoral dificulta análise de vetos polêmicos, aponta consultor
Agricultura Há 41 minutos

Programas para apoiar investimentos nas propriedades rurais estão em operação e já podem ser acessados pelos produtores
Geral Há 56 minutos

Desabamento de lar de idosos em Belo Horizonte causa seis mortes
Economia Há 1 hora

Pós-Carnaval no Rio amplia busca por reorganização
Internacional Há 1 hora

Europa apoia guerra dos EUA e Israel contra Irã; Espanha diverge

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,28 +1,01%
Euro
R$ 6,12 +0,50%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 397,646,12 -3,05%
Ibovespa
180,767,48 pts -2.5%
Mega-Sena
Concurso 2979 (03/03/26)
18
27
37
43
47
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6967 (04/03/26)
26
47
68
74
77
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3627 (04/03/26)
01
02
06
07
08
09
10
12
13
14
15
16
17
19
21
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2895 (04/03/26)
01
16
22
23
27
29
30
32
42
44
45
55
58
66
79
88
89
90
91
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2932 (04/03/26)
02
06
15
20
28
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias