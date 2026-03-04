Marianita Ortaça é escolhida patrona dos Festejos Farroupilhas 2026

Marianita é psicóloga, professora universitária e artista, que segue o legado de sua família na atuação pela cultura gaúcha -Foto: Belle Castro/Arquivo Pessoal

Em reunião realizada na tarde de terça-feira (3/3), a Comissão Organizadora dos Festejos Farroupilhas 2026, coordenada pelo governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Sedac), definiu o patronato da edição. A função foi delegada à Marianita Ortaça, psicóloga, professora universitária e artista, que segue o legado de sua família e atua pela valorização da cultura gaúcha e da região das Missões, de onde é natural.

A escolha levou em conta o tema dos Festejos Farroupilha 2026, que presta homenagem ao quadricentenário das Missões: “Herança Jesuítica e Guarani no Rio Grande do Sul: 400 anos de cultura e tradição”. De acordo com a presidente da Comissão Organizadora dos Festejos, Denise Gress, Marianita transita em todos os meios. "Seja tradicionalista ou histórico e, pela relevância do tema deste ano, ela representa a história viva Guarani, a história dos povos originários e a história tradicionalista”, descreveu.

Filha do compositor Pedro Ortaça, Marianita representava a cultura missioneira em evento em Brasília quando recebeu o convite - Foto: Belle Castro/Arquivo Pessoal

"Honrada pela escolha"

Embaixadora dos 400 Anos das Missões, Marianita disse estar muito honrada com a escolha da Comissão.

A artista recebeu o convite enquanto participava de um evento alusivo ao quadricentenário da região no Tribunal de Contas da União (TCU), em Brasília, também na terça-feira.

“Com a maior surpresa, com a maior alegria, recebi a ligação dizendo que fui escolhida patrona nesse ano tão significativo, é uma das maiores felicidades da minha vida”, celebrou. Marianita é filha do compositor e cantor Pedro Ortaça.

O próximo encontro da Comissão Estadual será em 24 de março, quando deverá ser debatido o regramento para o concurso de escolha da música-tema dos Festejos Farroupilhas 2026.