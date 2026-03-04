Região Celeiro registra queda na geração de empregos formais em janeiro

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), por meio do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgou no início desta semana os números da geração de empregos formais em todo o país referentes ao mês de janeiro de 2026.

Apesar do tímido crescimento do Rio Grande do Sul, com alta de apenas 0,23% em relação a dezembro de 2025, a Região Celeiro voltou a apresentar índices negativos na criação de novos postos de trabalho com carteira assinada.

Após o expressivo aumento nas contratações registrado em 2024 e 2025, impulsionado pela retomada das atividades da empresa Mais Frango, em Miraguaí, o saldo regional encerrou o ano passado em terreno positivo. No entanto, com a normalização das contratações na indústria avícola, o início de 2026 expôs novamente uma das maiores fragilidades da região: a baixa geração de empregos.

Dos 21 municípios que compõem a Região Celeiro, 11 apresentaram saldo positivo, ainda que com crescimento tímido, na criação de vagas formais — Bom Progresso, Braga, Chiapetta, Derrubadas, Inhacorá, Santo Augusto, São Martinho, São Valério do Sul, Sede Nova, Tiradentes do Sul e Vista Gaúcha.

O destaque do mês ficou para Chiapetta, que liderou o ranking regional com saldo positivo de 28 empregos.

Por outro lado, 10 municípios encerraram janeiro com números negativos: Barra do Guarita, Campo Novo, Coronel Bicaco, Crissiumal, Esperança do Sul, Humaitá, Miraguaí, Redentora, Tenente Portela e Três Passos.

Entre esses, Três Passos registrou o pior resultado, com 26 vagas a menos, seguido de Tenente Portela (-21) e Miraguaí (-16) — este último chama atenção por ter encerrado uma longa sequência positiva e figurado, até recentemente, entre os destaques estaduais na geração de empregos.

Com esses números, acende-se uma “luz amarela” para a economia da Região Celeiro. É hora de os gestores municipais colocarem em prática o que muitos prometeram em seus planos de governo de 2022: políticas efetivas de geração de emprego e renda.

Ainda há tempo para uma recuperação, mas o desafio é grande — e a população, especialmente os jovens que seguem migrando para os grandes centros, aguarda por ações concretas que transformem promessas em oportunidades reais.

CONFIRA TABELA COM OS NÚMEROS DOS 21 MUNICÍPIO DA REGIÃO CELEIRO

