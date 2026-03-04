Quarta, 04 de Março de 2026
21°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Emplacamentos de veículos avançaram em fevereiro, aponta Fenabrave

Redução de IPI para carros leves com energia limpa impulsionou vendas

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
04/03/2026 às 16h09
Emplacamentos de veículos avançaram em fevereiro, aponta Fenabrave
© José Cruz/Agência Brasil

O número de emplacamentos de veículos novos no Brasil cresceu 4,13% no mês de fevereiro, comparado ao mesmo mês de 2025, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira (4) pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), que representa as concessionárias.

O montante inclui diversos tipos de veículos, como comerciais leves, automóveis, caminhões, ônibus, motocicletas e implementos rodoviários, como reboques e carrocerias.

O total de veículos novos vendidos foi de 374.931, o que também representa aumento de 2,25% em comparação a janeiro de 2026.

Segundo a federação, a alta se deve principalmente aos emplacamentos de automóveis e comerciais leves, que cresceram 8,82% no mês , além de implementos rodoviários, com aumento de 15,3% na comparação com janeiro.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Programa Carro Sustentável

Um dos responsáveis pelo impulso nas vendas dos automóveis e comerciais leves é o programa Carro Sustentável, do governo federal, lançado em meados do ano passado .

A iniciativa reduziu as alíquotas de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) dos carros mais leves, econômicos e movidos a energia limpa.

Segundo o presidente da Fenabrave, Arcelio Junior, os emplacamentos dos modelos incluídos nessa categoria cresceram em quase 25% por causa do programa.

De acordo com a Fenabrave, os modelos que fazem parte do programa somaram 301.977 emplacamentos entre julho de 2025 e fevereiro deste ano, contra 241.906 unidades do mesmo tipo emplacadas em período igualmente anterior, quando não havia o programa.

Caminhões

Considerando-se apenas o emplacamento de automóveis, veículos comerciais leves, caminhões e ônibus, foram comercializadas 185.150 unidades em fevereiro, o que representou aumento de 0,12% em relação a fevereiro do ano passado, e de 8,57% em relação a janeiro.

Um dos destaques entre esses veículos foi o segmento de caminhões, que começou a demonstrar um sinal de recuperação principalmente pelo impacto do Move Brasil , programa criado em janeiro deste ano e que oferece crédito para a compra de caminhões .

Na comparação mensal, o segmento apresentou aumento de 3,73%, embora ainda acumule retração de 24,15% na comparação anual.

O presidente da Fenabrave explica que o transporte de cargas é historicamente mais sensível às condições macroeconômicas, como a disponibilidade de crédito.

"A decisão de investimento nesse segmento depende diretamente do custo do crédito e das expectativas em relação à atividade econômica, além de iniciativas de estímulo às vendas, como o programa Move Brasil”, analisa Arcelio Junior.

O Move Brasil deve disponibilizar R$ 10 bilhões em créditos, sendo que, até o momento, foram contratados R$ 4,2 bilhões.

Motos

O segmento de motos, por sua vez, continua sendo o grande motor do mercado automotivo em 2026, com crescimento de 9,97% em relação a fevereiro do ano passado.

“A motocicleta continua sendo uma solução eficiente de mobilidade individual e para serviços de transporte, que cresceu desde a pandemia. Ela também tem sido considerada como segundo veículo da família”, comenta o presidente da Fenabrave.

Projeções

Para 2026, a Fenabrave disse esperar um crescimento do setor como um todo em torno de 6,10%, puxado principalmente pela venda de novas motocicletas, que deve crescer 10% neste ano.

Já para os automóveis e comerciais leves, a expectativa é de crescimento em torno de 3%, com um total de 2,62 milhões de unidades comercializadas.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Economia Há 6 horas

Impacto da guerra no preço do combustível ao consumidor pode demorar

Contratos já firmados e estoques adiam repasses em refinarias, diz IBP

 Foto: Artes Observador Regional
Empregos Há 7 horas

Região Celeiro registra queda na geração de empregos formais em janeiro

Apesar do tímido crescimento do Rio Grande do Sul, com alta de apenas 0,23% em relação a dezembro de 2025, a Região Celeiro voltou a apresentar índices negativos na criação de novos postos de trabalho com carteira assinada.

 Banco de Imagens Envato
Economia Há 10 horas

Alta no turismo impulsiona planejamento de viagens

Com o Brasil atingindo recorde de turistas internacionais, economista destaca estratégias para brasileiros explorarem o próprio país com planejamen...

 Freepik/wirestock
Economia Há 11 horas

Judicialização amplia busca de seguro por advogados

Complexidade crescente dos processos e maior exposição a riscos jurídicos e financeiros tornam o seguro de responsabilidade civil cada vez mais pre...

 (Foto: Reprodução)
Combustíveis Há 14 horas

Defasagem do diesel chega a 23% nas refinarias da Petrobras após alta do petróleo

Gasolina acumula diferença de 17% em relação ao mercado internacional; estatal mantém preços internos inalterados e avalia cenário nas próximas semanas

Tenente Portela, RS
22°
Tempo nublado
Mín. 21° Máx. 35°
22° Sensação
0.94 km/h Vento
58% Umidade
27% (0.24mm) Chance chuva
06h29 Nascer do sol
19h04 Pôr do sol
Quinta
38° 19°
Sexta
36° 17°
Sábado
29° 19°
Domingo
35° 18°
Segunda
35° 18°
Últimas notícias
Política Há 3 horas

Lula conversa com Pedro Sánchez e confirma viagem à Espanha
Geral Há 3 horas

Campanha do BB para Minas Gerais supera R$ 1,5 milhão
Direitos Humanos Há 3 horas

Maria da Penha pede rede direta de apoio para mulheres do interior
Emendas Há 3 horas

Municípios da Região Celeiro recebem mais de R$ 87 milhões em emendas parlamentares entre 2023 e 2025
Cultura Há 3 horas

Filha de Pedro Ortaça é escolhida patrona dos Festejos Farroupilhas 2026

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,21 -0,29%
Euro
R$ 6,07 -0,34%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 400,099,35 -1,18%
Ibovespa
185,366,44 pts 1.24%
Mega-Sena
Concurso 2979 (03/03/26)
18
27
37
43
47
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6966 (03/03/26)
09
19
26
28
52
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3626 (03/03/26)
01
02
03
06
07
09
10
13
15
16
17
18
20
21
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2894 (02/03/26)
04
06
12
15
17
19
24
27
32
38
40
47
52
63
71
74
75
78
80
84
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2931 (02/03/26)
14
23
31
34
40
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias