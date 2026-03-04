Governo do Estado divulga resultado preliminar da segunda edição do Prêmio Tradicionalismo Gaúcho

Com 229 entidades tradicionalistas classificadas, o resultado preliminar do Edital 1/2026 – Prêmio Tradicionalismo Gaúcho 2 está publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (4/3). Agora, inicia-se a fase de recursos, pelo período de três dias úteis, via página do Pró-CulturaRS . Promovida pelo governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Sedac), no âmbito do Programa Avançar Tchê , a seleção vai destinar R$ 2 milhões a 100 entidades, com repasse de R$ 20 mil para cada instituição.

Após o encerramento do prazo para o envio e o julgamento de eventuais recursos, será publicada a homologação do resultado final. Na hipótese de haver mais de duas entidades classificadas por município, a terceira e as seguintes formarão lista de suplentes.

Aplicação dos investimentos

Os proponentes contemplados poderão aplicar o investimento de forma livre em ações como melhorias de infraestrutura, aquisição de indumentárias, instrumentos e equipamentos, desenvolvimento de atividades ou quaisquer outras necessidades relevantes para a sua atuação. O edital vedou a participação de entidades contempladas pelaprimeira ediçãodo Prêmio Tradicionalismo Gaúcho, realizada em 2025.

O certame foi voltado a instituições tradicionalistas com atuação comprovada no Rio Grande do Sul e com histórico relevante de atividades desenvolvidas no tradicionalismo. Também era necessário que as entidades estivessem sediadas em uma das 30 Regiões Tradicionalistas (RTs) e tivessem registro prévio no Cadastro Estadual de Produtor Cultural (CEPC) da Sedac. Na avaliação do histórico de atividades dos proponentes, foram considerados itens como formulário de inscrição, portfólio e demais materiais enviados. A análise e a classificação observaram os critérios estabelecidos no edital.

O período de inscrições no certame encerrou-se no dia 4 de fevereiro. Lançado em janeiro , o edital integra o Avançar Tchê, programa inédito de fomento ao tradicionalismo promovido pelo governo do Estado, por meio da Sedac.