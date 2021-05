Repórter da EBC recebe título de Jornalista Amiga da Criança

A jornalista da Agência Brasil Mariana Tokarnia foi titulada Jornalista Amiga da Criança nesta quinta-feira (27). Criado em 1997 pela Andi - Comunicação e Direitos, o título Jornalista Amigo tem como objetivo reconhecer e estimular profissionais que investem no tratamento editorial qualificado sobre assuntos relacionados aos direitos das crianças e adolescentes brasileiros.

Na Empresa Brasil de Comunicação (EBC) desde 2012, Mariana cobre pautas de educação e também faz reportagens sobre temas gerais. Durante esses quase nove anos, ela também teve a oportunidade de acompanhar de perto decisões do Executivo, Legislativo e Judiciário acerca do tema educação diretamente relacionadas aos direitos da infância e da adolescência.

As matérias trouxeram reconhecimento, como o Prêmio ABMES de Jornalismo e Prêmio Andifes, além de estar entre os finalistas do Prêmio Estácio de Jornalismo.

Graças à experiência que adquiriu ao longo dos anos, Mariana desenvolveu um olhar sensível por meio do qual observa a realidade e as descreve em suas reportagens. “O olhar que adquiri cobrindo educação durante praticamente meus nove anos na empresa me dá sensibilidade para observar o viés humanitário em tudo que escrevo”.

Mariana considera uma honra receber o título de Jornalista Amiga da Criança. “É algo muito importante, como jornalista, pois é um grande reconhecimento, mas é também importante para a Agência Brasil e para a EBC, uma vez que mostra o poder de alcance e a relevância que as plataformas da empresa têm”.

Os 25 profissionais selecionados para o título Jornalista Amigo da Criança de 2021 foram diplomados durante o webinário Diplomação de Jornalistas Amigos da Criança & Lançamento da Análise de Mídia sobre Primeira Infância, promovido pela Andi. "Essa certificação é uma prova de que fazer jornalismo de educação também vale muito a pena, que insistir nesta cobertura de direitos humanos é extremamente importante", disse Mariana durante o webinário. "Esse título vem reforçar o papel da comunicação pública no Brasil", acrescentou.

Ela se junta a outros profissionais da EBC que também já receberam o título Jornalista Amigo da Criança em edições anteriores, como os radialistas Airton Medeiros e Mara Régia e as jornalistas Juliana Cezar Nunes e Amanda Cieglinski.

Sobre o título

Uma vez diplomado, o profissional passa a contar com um amplo trabalho de suporte oferecido pela Andi e organizações parceiras na defesa dos direitos infantojuvenis como a produção e atualização de bancos de fontes, bolsas para reportagens especiais, produção de guias de cobertura jornalística, oficinas de qualificação e sugestões e apoio na produção de pautas.

Confira outras matérias sobre a temática produzidas por Mariana para a Agência Brasil:

- Reportagem sobre escola pública no DF que atua para prevenir depressão e automutilação.

- Reportagem sobre itens de saneamento básico nas escolas.

- Levantamento sobre o número de alunos em aulas presenciais no ano de 2020.

- Reportagem sobre as mudanças na educação durante a pandemia de covid-19.