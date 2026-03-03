Governo federal leiloa terminais pesqueiros de Aracaju e Cananéia

Mais de R$ 102 mil foram arrecadados pelo governo federal nos leilões de terminais pesqueiros realizados na manhã de hoje (3), na B3, em São Paulo. A maior oferta foi proposta pela K. Coelho L&R, que arrematou o terminal pesqueiro de Cananéia, no litoral paulista, por R$ 101,1 mil como valor de outorga. A empresa foi a única concorrente. O ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, acompanhou o certame na capital.

O leilão de concessão foi promovido pelo Ministério da Pesca e Aquicultura, com apoio da Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República. Três terminais pesqueiros públicos seriam leiloados, mas o terminal de Santos, também no litoral paulista, acabou sendo adiado .

O critério de julgamento foi o de maior oferta, correspondente ao maior valor de outorga para cada terminal pesqueiro.

Além do terminal pesqueiro de Cananéia, também foi concedido o terminal de Aracaju (SE). A vencedora foi a BTJ Distribuidora, única concorrente, que ofereceu R$ 990 como valor de outorga.

Segundo o ministério, a concessão oferece ao setor privado o direito de explorar economicamente os terminais por um período de 20 anos , prevendo investimentos na ordem de milhões de reais para a modernização e operação das instalações.