Terça, 03 de Março de 2026
19°C 34°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Inadimplência cresce 13,5% na Região Celeiro e dívidas avançam 18% em seis meses

Número de negativados passou de 34 mil para 38,5 mil entre julho e janeiro, enquanto estoque de débitos aumentou quase R$ 50 milhões; municípios menores apresentam os maiores índices proporcionais

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações Jornal O Celeiro
02/03/2026 às 11h21 Atualizada em 02/03/2026 às 11h33
Inadimplência cresce 13,5% na Região Celeiro e dívidas avançam 18% em seis meses
(Foto: Jornal O Sul)

O avanço da inadimplência voltou a se intensificar na Região Celeiro no segundo semestre de 2025, acendendo um alerta para os primeiros meses deste ano. Conforme dados do Mapa da Inadimplência da Serasa, entre julho do ano passado e janeiro deste ano, o total de consumidores com restrição no CPF aumentou 13,5%, passando de 34.005 para 38.588 pessoas nos 21 municípios da microrregião.

No mesmo período, o volume total das dívidas cresceu ainda mais: alta de 18%, saltando de R$ 266,1 milhões para R$ 314,2 milhões. Em apenas seis meses, a região acumulou quase R$ 50 milhões adicionais em débitos.

O cenário indica não apenas aumento no número de moradores com contas em atraso, mas também elevação no valor médio devido. O movimento ocorre em um contexto de crédito mais caro, orçamento doméstico pressionado e menor margem financeira das famílias.

Os maiores volumes absolutos concentram-se nos principais centros urbanos. Três Passos lidera, com 6.043 inadimplentes e R$ 51,4 milhões em dívidas acumuladas até janeiro. Na sequência aparecem Santo Augusto (4.562 pessoas e R$ 32,9 milhões) e Tenente Portela (4.474 pessoas e R$ 33,7 milhões). Juntas, as três cidades reúnem mais de 15 mil consumidores negativados, o equivalente a quase 40% do total regional.

No comparativo semestral, Santo Augusto registrou 792 novos inadimplentes, enquanto Tenente Portela teve aumento de 554 registros. Em Três Passos, o crescimento foi de 627 pessoas.

Percentual elevado em municípios menores

Quando analisado o índice proporcional à população, municípios de menor porte apresentam maior fragilidade. Miraguaí lidera com 44% da população inadimplente até janeiro. Em seguida estão Campo Novo (41,3%), Coronel Bicaco (39,6%), Braga (38,2%) e Inhacorá (34,9%).

Na outra extremidade, os menores percentuais foram verificados em Esperança do Sul (17%) e Derrubadas (18,5%), seguidos por Crissiumal (20,1%).

Outro dado relevante é que o crescimento do valor total das dívidas superou o avanço do número de negativados. Enquanto o contingente de pessoas com restrição subiu 13,5%, o estoque financeiro aumentou 18%, indicando elevação no valor médio das pendências.

Causas e comportamento financeiro

A diferença de ritmo entre o número de inadimplentes e o volume financeiro sugere aumento no valor médio das dívidas, possivelmente relacionado ao maior uso do crédito rotativo, parcelamentos mais longos ou renegociações que não reduziram de forma significativa o saldo devedor.

O cenário regional acompanha a tendência nacional. No Brasil, quase 50% da população adulta está inadimplente; no Rio Grande do Sul, o índice se aproxima de 45%.

A especialista em educação financeira da Serasa explica que a inadimplência pode ter origens externas e internas. “Fatores externos incluem economia instável, juros elevados e custo de vida. Já os internos envolvem organização financeira, controle de gastos e planejamento. Muitas vezes o problema não é apenas ganhar pouco, mas não saber administrar o que se ganha”, afirma.

Segundo ela, dívidas com bancos e cartões de crédito lideram os registros, mas contas básicas como água, luz e gás também têm apresentado crescimento. “Quando despesas essenciais entram na inadimplência, é sinal de que o orçamento está bastante comprometido”, alerta.

A especialista também destaca o aumento da oferta de crédito digital. “Novas empresas de crédito e as fintechs ampliaram o acesso ao crédito, o que é positivo. No entanto, a facilidade pode se tornar uma armadilha. O crédito é uma ferramenta salutar, desde que utilizado com responsabilidade”, complementa.

Renegociação e cenário nacional

Diante do avanço da inadimplência, iniciativas de renegociação ganham importância. Desde 23 de fevereiro, ocorre o Feirão Serasa Limpa Nome, promovido pela Serasa, que reúne mais de 2 mil empresas parceiras e conta com apoio dos Correios para atendimento presencial, oferecendo possibilidade de negociação com descontos de até 99%.

Em âmbito nacional, são mais de 620 milhões de ofertas disponíveis. No Rio Grande do Sul, quase 6 milhões de consumidores têm acesso a mais de 26 milhões de propostas.

Para a especialista Aline Vieira, a renegociação representa uma oportunidade relevante. “Muitas pessoas querem retomar sua vida econômica, mas não sabem por onde começar. Por isso, oferecemos diferentes opções para que a população possa recuperar sua situação financeira. Em breve, teremos tendas em alguns Estados para ampliar o acesso e levar mais educação financeira às comunidades”, projeta.

Ela ressalta, porém, que é fundamental cumprir os acordos firmados. “O acordo precisa caber no orçamento e ser honrado. Há muitos casos de reincidência, em que as pessoas conseguem limpar o nome por meio de negociação, mas voltam à inadimplência por falta de planejamento ou organização financeira”, destaca.

De acordo com o Mapa da Inadimplência da Serasa, o Brasil encerrou janeiro com 81,3 milhões de consumidores inadimplentes e 327 milhões de débitos ativos, que somam R$ 524 bilhões. No Rio Grande do Sul, são mais de 4 milhões de pessoas nessa condição, com quase R$ 30 bilhões em dívidas.

No Estado, quase 6 milhões de consumidores têm acesso a mais de 26 milhões de ofertas, com possibilidade de quitação via Pix, garantindo baixa imediata da negativação e reflexo instantâneo no Serasa Score.

Pela primeira vez, o Feirão reúne número recorde de empresas parceiras, crescimento de 32,6% em relação à edição de novembro de 2025. “No ano passado, tivemos mais de 10 milhões de acordos durante o Feirão Serasa Limpa Nome. Este ano queremos superar esses números, e a expectativa é muito positiva”, afirma Aline Vieira.

Segundo ela, na primeira semana do Feirão do ano passado foram firmados cerca de 15 mil acordos. Nesta edição, o número já ultrapassa 19 mil.

 
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Divulgação
Exportações Há 12 horas

Conflito no Oriente Médio acende alerta para exportações do agro gaúcho

Análises do setor indicam que crises geopolíticas costumam manter a demanda por alimentos, mas elevam a volatilidade e os custos operacionais.

 California Olive Committee
Economia Há 12 horas

Produtores de azeitonas na Califórnia atuam sob modelo de autogestão industrial

Inspecionadas pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a produção cumpre regulamentos de qualidade, financiamento de pesquisas e a difu...

 Freepik/rawpixel.com
Economia Há 14 horas

Clima extremo amplia demanda por monitoramento preciso

Monitoramento climático de alta precisão permite acionar protocolos de segurança antes que um evento severo atinja a operação ou a comunidade, pode...

 © Valter Campanato/Agência Brasil
Economia Há 15 horas

Dólar sobe e petróleo dispara com ataque militar ao Irã; entenda

Analistas voltam atenção para situação no Estreito de Ormuz
Economia Há 17 horas

Estimativas do mercado para inflação e PIB ficam estáveis

Expectativa para expansão da economia este ano é 1,82%, diz BC

Tenente Portela, RS
20°
Parcialmente nublado
Mín. 19° Máx. 34°
20° Sensação
1.03 km/h Vento
76% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h29 Nascer do sol
19h05 Pôr do sol
Quarta
37° 18°
Quinta
38° 19°
Sexta
32° 19°
Sábado
29° 17°
Domingo
34° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 23 minutos

Telkomsel Expande Implantação da Capsyl Cloud com Synchronoss
Câmara Há 3 horas

Câmara aprova regras para denominação de produtos lácteos e carnes
Câmara Há 4 horas

Aferição de idade é medida de maior impacto no ECA Digital, diz representante do governo
Câmara Há 4 horas

Câmara aprova regras para funcionamento de farmácias dentro de supermercados
Câmara Há 4 horas

Câmara aprova projeto que define o crime de desaparecimento forçado de pessoa

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,17 +0,00%
Euro
R$ 6,04 -0,05%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 372,502,47 -2,01%
Ibovespa
189,307,02 pts 0.28%
Mega-Sena
Concurso 2978 (28/02/26)
06
09
13
20
42
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 6965 (02/03/26)
07
12
26
68
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3625 (02/03/26)
01
04
08
09
10
13
15
16
17
18
19
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2894 (02/03/26)
04
06
12
15
17
19
24
27
32
38
40
47
52
63
71
74
75
78
80
84
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2931 (02/03/26)
14
23
31
34
40
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias