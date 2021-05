Governador participa de live sobre reconhecimento do RS como zona livre de aftosa sem vacinação

Em Brasília, o governador Eduardo Leite participará, nesta quinta-feira (27/5), de momento histórico em que o Rio Grande do Sul será reconhecido internacionalmente como zona livre de febre aftosa sem vacinação.

Após a oficialização do certificado pela Organização Mundial de Saúde Animal (OIE), Leite e as secretárias estaduais Silvana Covatti (Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural) e Ana Amélia Lemos (Relações Federativas e Internacionais) participam de live com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina.

A transmissão, que ocorrerá pelocanal no Youtube do Ministério da Agriculturaa partir das 10h, será sobre o reconhecimento internacional do RS e de outras novas zonas livres de febre aftosa sem vacinação no país.

Antes disso, será possível acompanhar a certificação da OIE durante Assembleia Geral da entidade, transmitida ao vivo de Paris, a partir das 7h (horário de Brasília). É preciso fazer cadastro gratuito para acompanhar no sitehttps://oiegeneralsession88.com

Acompanhe:

O quê: live sobre a certificação das novas zonas livres de aftosa sem vacinação no Brasil

Quando: quinta-feira (27/5), às 10h

Plataforma:http://www.youtube.com/minagriculturabrasil